Fintech : qui sont les Français les plus influents sur LinkedIn ?

La régulation, l'open banking, la gestion des finances ou les paiements instantanés ne sont pas seulement des sujets débattus dans des salles de travail ou dans des salons. Sur LinkedIn, des dirigeants, des créateurs de contenus ou encore des représentants d'association relaient aussi leur point de vue et leurs observations sur la fintech et ses tendances auprès d'une large audience. Quel Français possède la plus grande influence sur le célèbre réseau des professionnels ?

Pour répondre à cette question, la plateforme Favikon, qui met en relation des marques avec des influenceurs, classe en temps réel les comptes qui possèdent la plus grande influence selon les réseaux sociaux. Chaque compte reçoit un score d'influence calculé sur 100 et basé sur divers critères comme le nombre d'abonnés, la fréquence d'activité, le taux d'engagement, le nombre de vues ou encore la croissance du compte.

A noter que la plateforme classe les comptes fintech et crypto dans une unique catégorie. Nous avons fait le choix de séparer ces deux secteurs et de nous concentrer uniquement sur les comptes fintech.

CEO et créateurs de newsletter

En tête du classement, on retrouve Arthur Bedel qui, selon Favikon, est le Français le plus influent dans la fintech sur LinkedIn avec un score de 88,4. Suivi par près de 65 000 abonnés, il a notamment créé la newsletter "Connecting the dots in payments…"qui décrypte l'actualité des paiements. Derrière, Mounir Laggoune (87,3), CEO de Finary, se classe deuxième. Matthias Baccino (85,2), directeur des marchés européens chez Trade Republic, complète le podium. On retrouve ensuite à égalité Jean-Charles Samuelian-Werve (84,1) et Patrick Maurice (84,1), les cofondateurs respectifs de l'assurtech Alan et du spécialiste de la comptabilité Dougs.

Poste Sujets de prédilection Score d'influence Arthur Bedel Cofondateur de la newsletter "Connecting the dots in payments..." Paiement 88,4 Mounir Laggoune Cofondateur et CEO Finary Gestion de budget et investissement 87,3 Matthias Baccino Directeur des marchés européens Trade Republic Trading et investissement 85,2 Jean-Charles Samuelian-Werve Cofondateur et CEO Alan Assurtech 84,1 Patrick Maurice Cofondateur et CEO Dougs Gestion comptable et financière BtoB 84,1

Au niveau mondial, l'Américain Linas Beliunas, qui tient une newsletter pour analyser les tendances de l'écosystème fintech, se classe premier avec un score de 94,3. Le Néerlandais Marcel van Oost (91), qui publie des posts sur la fintech européenne, arrive en deuxième position. Le Grec Panagiotis Kriaris (90,7), connu pour ses publications sur l'open banking, complète le podium. Premier Français, Arthur Bedel, prend la septième place.