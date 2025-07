D'outsider à leader : le retour en force de Google dans l'IA

Après avoir été distancé par le succès viral de ChatGPT, le géant de Mountain View s'impose désormais dans l'IA générative, avec des atouts dans l'infrastructure dont lui seul peut se vanter.

Longtemps à la traîne d'OpenAI, Google a opéré une véritable remontada dans l'IA : unification de sa R&D, percée grand public avec Gemini, démonstration technologique avec Veo… Il s'impose à nouveau dans la cour des grands, aux côtés des meilleurs laboratoires au monde en intelligence artificielle. Comment ? On remonte le fil.

Communication confuse, démo ratée… Des débuts difficiles

Novembre 2022 : ChatGPT débarque et change la donne. En quelques jours, l'outil d'OpenAI franchit le cap du million d'utilisateurs et devient l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. Alphabet disposait pourtant de tous les atouts pour dominer le marché de l'IA : l'architecture Transformers est née dans ses laboratoires, et DeepMind constitue l'un des centres de recherche en IA les plus avancés au monde. Alors face à la bombe technologique ChatGPT, Sergey Brin, le cofondateur, revient pour orchestrer la riposte alors même qu'un "code rouge" est décrété en interne.

"En fait, ils se sont rendu compte qu'ils se sont fait court-circuiter sur un marché dont ils étaient persuadés qu'ils allaient être leaders", analyse aujourd'hui Clément David, CEO de Theodo Data & AI et Theodo Cloud, entreprises spécialisées dans la modernisation des infrastructures IT et le cloud. Mais pour le spécialiste du secteur, la situation de l'époque résulte davantage d'un problème de perception que d'un véritable retard technologique. La démonstration ratée de Bard en février 2023, qui fournit une réponse erronée lors de sa présentation publique, entache l'image du groupe au moment critique. Plus fondamentalement, Google souffre d'une communication brouillonne : entre Vertex, LaMDA, PaLM et les premières versions de Bard, le grand public et les décideurs technologiques peinent à identifier une stratégie cohérente.

Le retour sur le devant de la scène avec Gemini

Face à cette crise d'autorité sur l'IA, le géant de Mountain View a rapidement actionné plusieurs leviers. Le plus important reste la fusion, en avril 2023, de DeepMind avec Google Brain pour donner naissance à Google DeepMind. Une unification de la recherche et du développement qui vise alors à accélérer la transformation des avancées scientifiques en produits commerciaux concrets. "C'est pour moi le moment du renversement", estime Clément David. Au-delà de la fusion, les équipes de DeepMind sont sommées de développer des produits davantage tournés vers l'opérationnel que vers la recherche fondamentale, comme nous l'a confirmé un ancien cadre de la Silicon Valley, proche de DeepMind.

La réorientation vers des produits business-first a rapidement porté ses fruits avec le lancement de Gemini, le premier vrai succès commercial de Google dans l'IA. "La première chose que je note, c'est la création d'une marque forte avec Gemini", souligne Clément David. Contrairement à la confusion qui régnait autour de la galaxie de produits précédents, Gemini donne enfin une identité claire et unifiée à l'offre IA de Google. Une stratégie de branding, couplée aux performances techniques du modèle dans les benchmarks qui permet de raviver l'autorité de la marque aux yeux du grand public.

Google, dans le trio de tête depuis 2024

Mais la démonstration de force la plus spectaculaire reste celle de Veo 3, le dernier modèle de génération vidéo de Google, qui a marqué les esprits lors de la Google I/O 2025. Une percée qui dépasse largement les considérations techniques. "La génération de vidéos, c'est un peu votre vitrine technologique. Même si ce n'est pas forcément un marché sur lequel vous gagnez de l'argent, c'est ce qui dit si vous avez votre place à la table des grands ou pas", analyse Clément David. L'enjeu dépassait la simple prouesse technique. Les multiples comparaisons entre Sora d'OpenAI et Veo, mettant en avant la supériorité de Google, ont permis au géant de Mountain View d'enfoncer le clou et de crédibiliser encore davantage son savoir-faire.

Au-delà de cette vitrine, Google DeepMind rivalise désormais avec OpenAI et Anthropic sur l'une des verticales les plus rentables de l'IA : la génération de code. Les performances de Gemini 2.5 Pro font de Google une référence du secteur aux côtés d'Anthropic et d'OpenAI. Plus significatif encore, le rythme d'innovation s'est considérablement accéléré. Il ne se passe plus une semaine sans que des mises à jour, même mineures, soient déployées sur l'ensemble de la gamme de produits IA de Google.

Cette nouvelle dynamique place Google dans une position privilégiée. Contrairement à AWS, qui développe ses propres modèles avec Nova mais reste dépendant d'Anthropic pour ses solutions les plus avancées, Google contrôle entièrement sa stack technologique. L'avantage est encore plus net face à Microsoft, dont la dépendance à OpenAI devient problématique alors que les tensions entre les deux partenaires s'intensifient. Pour Clément David, cette intégration verticale constitue désormais l'atout maître de Google : "Ils ont tout en interne. Ils n'ont pas besoin d'acheter des start-up." Un avantage décisif qui pourrait bien faire de Google le seul cloud provider capable de rivaliser technologiquement avec les pure players de l'IA, tout en disposant de l'infrastructure nécessaire pour déployer ses modèles à grande échelle.