Cursor vs Kiro vs Windsurf : quel est le meilleur IDE IA ?

Prix, fonctionnalités, modèles supportés… Nous avons comparé les trois meilleurs IDE "AI native" du marché à l'heure actuelle.

La course aux environnements de développement à base d'IA s'intensifie. Amazon a dévoilé à son tour en juillet son propre IDE agentique. Basé sur les modèles Claude et avec un pricing attractif, Kiro s'inscrit comme une alternative intéressante à Cursor et Windsurf. Fonctionnalités, modèles disponibles, pricing… Voici les principales différences entre les trois mastodontes du code.

Des fonctionnalités très similaires

Fonctionnalité Cursor Kiro Windsurf Complétion de code ✓ ✓ ✓ Édition multi-fichiers ✓ ✓ ✓ Mode agent (autonome) ✓ ✓ ✓ Génération de commandes terminal ✓ ✓ ✓ Débogage ✓ ✓ ✓ Recherche web ✓ ✗ ✓ Support du MCP ✓ ✓ ✓ Génération de diagrammes d'architecture ✗ ✓ ✗ Revue de code automatisée ✓ ✓ ✓ Agent "spec-driven" ✗ ✓ ✗ Mise à jour automatique de la documentation ✓ ✓ ✓

Sur le papier, les trois environnements de développement proposent un arsenal fonctionnel similaire. Cursor, Amazon Kiro et Windsurf intègrent tous les fondamentaux de l' IDE assisté par IA : complétion de code intelligente, édition multi-fichiers, mode agent autonome, génération de commandes terminal et capacités de débogage avancées.

Les différences se nichent dans les détails : Amazon Kiro fait l'impasse sur la recherche web, une limitation non négligeable qui empêche son agent d'aller automatiquement chercher de la documentation en ligne ou de résoudre des problèmes en s'appuyant sur les ressources externes. En contrepartie, l'IDE d'Amazon se distingue par sa capacité native à générer des diagrammes d'architecture et par son mode spec-driven. Ce dernier permet de transformer automatiquement les demandes en spécifications techniques détaillées avant de les faire exécuter par plusieurs agents contrairement au mode conversationnel libre des autres IDE.

Disponibilité des modèles : Kiro limité, Cursor grand gagnant

Modèle Cursor Kiro Windsurf Claude 3 Opus ✓ ✗ ✗ Claude 3.5 Haiku ✓ ✗ ✗ Claude 3.5 Sonnet ✓ ✗ ✓ Claude 3.7 Sonnet ✓ ✓ ✓ Claude 4 Opus ✓ ✗ ✓ Claude 4 Sonnet ✓ ✓ ✓ Cursor Small ✓ ✗ ✗ DeepSeek R1 ✓ ✗ ✓ DeepSeek V3 ✓ ✗ ✗ Gemini 2.0 Flash ✗ ✗ ✓ Gemini 2.0 Pro (exp) ✓ ✗ ✗ Gemini 2.5 Flash ✓ ✗ ✓ Gemini 2.5 Pro ✓ ✗ ✓ GPT 4.1 ✓ ✗ ✓ GPT-5 ✓ ✗ ✓ GPT-5 Fast ✓ ✗ ✓ GPT-5 Mini ✓ ✗ ✓ GPT-5 Nano ✓ ✗ ✓ Grok Code Fast ✓ ✗ ✓ GPT-4o ✓ ✗ ✓ GPT-4o mini ✓ ✗ ✗ Grok 2 ✓ ✗ ✗ Grok 3 ✓ ✗ ✓ Grok 3 Mini ✓ ✗ ✓ Grok 4 ✓ ✗ ✗ Kimi K2 ✗ ✗ ✓ o1 ✓ ✗ ✗ o1 Mini ✓ ✗ ✗ o3 ✓ ✗ ✓ o3-mini ✓ ✗ ✗ o4-mini ✓ ✗ ✗ Qwen3-Coder ✗ ✗ ✓ SWE-1 ✗ ✗ ✓ SWE-1-lite ✗ ✗ ✓

Amazon Kiro adopte une approche minimaliste et se limite pour le moment à Claude 3.7 et Claude 4 Sonnet. Une restriction de choix qui s'explique par une stratégie délibérée : privilégier la qualité à la diversité. Les modèles Claude jouissent, en effet, d'une excellente réputation auprès des développeurs pour leur capacité à travailler en autonomie sur des tâches complexes de codage. Toutefois, l'équipe de Kiro prévoit de supporter plus de modèles à l'avenir. On peut certainement attendre le support de plusieurs modèles Anthropic (Claude 4 Opus par exemple) et potentiellement un modèle maison Amazon dérivé de la famille Nova.

Cursor de son côté se positionne comme le champion de la diversité avec 21 modèles supportés, couvrant quasi-intégralement les catalogues d'OpenAI, Google, d'Anthropic et de DeepSeek. L'éditeur est d'ailleurs connu pour intégrer rapidement les modèles quelques heures seulement après leur sortie officielle.

Enfin, Windsurf occupe une position intermédiaire avec 22 modèles, se distinguant par ses modèles maison de la famille SWE spécialement conçus pour le développement, ainsi que par l'exclusivité de Kimi K2, qui a impressionné par ses performances en juillet.

Pricing : des stratégies différentes

Chaque IDE adopte un système de facturation différent pour comptabiliser l'usage des modèles d'IA. Cursor utilise des "requêtes" correspondant à une interaction complète avec l'agent IA (analyse du contexte, génération de code, réponse). Windsurf fonctionne avec des "crédits" dont le nombre varie selon le modèle utilisé. Par exemple, une requête avec Claude Sonnet 4 consomme environ 2 crédits quand la même requête avec GPT-4.1 en consomme 0,25. La différence est notable.

Enfin, Amazon Kiro distingue deux types d'interactions : les "Vibe requests" pour les conversations classiques (expliquer du code, corriger un bug...) et les "Spec requests" pour l'exécution de tâches complètes en mode spec-driven (implémenter une fonctionnalité entière à partir d'un cahier des charges).

De 0 à 60 dollars par mois pour Windsurf

Côté formule, Windsurf propose une offre gratuite généreuse de 25 crédits mensuels et un plan Pro à seulement 15 dollars par mois incluant 500 crédits. La plateforme propose également des plans Teams à 30 dollars par utilisateur par mois avec 500 crédits mais un support et une sécurité de niveau entreprise. Enfin une offre Enterprise à partir de 60 dollars par utilisateur par mois permet d'utiliser jusqu'à 1 000 crédit par mois.

De 0 à 200 dollars par mois pour Cursor

Cursor adopte une stratégie premium avec trois offres individuelles : Hobby gratuit mais limité dans le nombre d'appels aux modèles (sans que l'éditeur ne chiffre la limite), Pro à 20 dollars par mois et Ultra à 200 dollars par mois pour les utilisateurs intensifs. Le plan Pro permet environ 225 requêtes avec Claude 4 Sonnet par mois, tandis que l'Ultra offre jusqu'à 4 500 requêtes mensuelles. Les plans Teams démarrent à 40 dollars par utilisateur par mois avec 500 requêtes incluses par utilisateur, soit 33% plus cher que Windsurf.

De 0 à 200 dollars par mois pour Kiro

Amazon Kiro reste pour l'instant entièrement gratuit pendant la phase de preview. Les plans annoncés incluront une offre gratuite avec 50 Vibe requests, Pro à 20 dollars par mois avec 225 Vibe et 125 Spec requests, Pro+ à 40 dollars par mois avec 450 Vibe et 250 Spec requests, et Power à 200 dollars par mois avec 2 250 Vibe et 1 250 Spec requests. Amazon s'aligne donc clairement sur les prix de Cursor.

Quel IDE choisir ?

Windsurf reste le meilleur compromis pour la majorité des développeurs. Avec 22 modèles supportés et un tarif attractif à 15 dollars par mois, il offre une palette suffisamment large pour un pricing raisonnable. Son système de crédits flexible en fait la solution idéale pour les développeurs indépendants et petites équipes qui découvrent l'IA générative.

Cursor s'adresse aux power users qui recherchent l'excellence sans contrainte budgétaire. Enfin, Amazon Kiro vise un public spécifique : les développeurs qui privilégient la qualité à la quantité avec son mode spec-driven. Sa gratuité actuelle en fait une opportunité à saisir, même si les futurs tarifs s'aligneront sur la concurrence.