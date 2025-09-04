Rentabilité de l'IA générative : où trouver les meilleur ROI ?

Une étude commandée par Google Cloud sur le retour sur investissement met en avant trois verticales.

Après l'euphorie des expérimentations en 2024, l'heure est désormais aux résultats concrets. La deuxième étude mondiale sur le ROI de l'IA menée par le National Research Group pour Google Cloud auprès de 3 466 dirigeants dans le monde dont 179 en France révèle que les entreprises françaises mènent la course européenne de l'adoption de l'intelligence artificielle générative, avec des retours sur investissement déjà mesurables.

En France, 57% des cas d'usage d''IA générative sont en production depuis plus d'un an, devançant la moyenne mondiale de 52%. Parmi les entreprises ayant déclaré une hausse de revenus, 51% attribuent à l'IA générative une croissance de 6 à 10%, tandis que 40% évoquent une progression supérieure à 10%. Les ROI les plus importants se manifestent dans les secteurs du business et de l'IT (71 %), de l'expérience client (56 %) et enfin de l'optimisation des coûts (54%).

Mesure du ROI de l'IA générative par secteur. © JDN

Au-delà de l'IA générative, les entreprises françaises embrassent déjà l'IA agentique. 47% d'entre elles utilisent activement des agents d'IA. Un taux qui place la France parmi les leaders européens, devant le Royaume-Uni (39%) et l'Allemagne (45%). Une tendance qui se confirme encore davantage chez les primo-adoptants des agents qui enregistrent des ROI supérieurs, particulièrement dans le service client (54%), le marketing (55%), les opérations de sécurité (51%) et le support technique (46%).

Mesure du ROI des agents IA par secteur. © JDN

Un mouvement de fond semble être amorcé à en croire les budgets des entreprises. 43% des dirigeants dans le monde prévoient de consacrer au moins 50% de leur futur budget IA aux agents.