ChatGPT Plus, Pro, Free, Business, Enterprise : le comparatif complet des fonctionnalités et des prix

Quel abonnement ChatGPT est fait pour vous ? On vous répond selon votre usage quotidien de l'IA générative.

Face à la multiplication des offres d'abonnement à ChatGPT, il est facile de se perdre. Que vaut vraiment l'abonnement gratuit, que permet la version Plus à 20 euros par mois, et pourquoi la formule Pro est-elle dix fois plus chère ? En réalité, les besoins ne sont pas les mêmes pour un étudiant, un indépendant, un salarié ou encore un développeur. Modèles disponibles, fonctionnalités, limite d'utilisation… Nous avons comparé les principales différences entre les offres ChatGPT.

Particulier ou freelance : Free, Plus ou Pro

Free Plus Pro Enterprise / Business Prix mensuel 0€ 23€ 229€ 34 € / Sur devis Accès à GPT-5 limité étendu illimité illimité Accès à GPT-5 Pro ❌ ❌ ✓ ✓ Accès à GPT-4o ❌ ✓ ✓ ✓ Accès au web ✓ ✓ ✓ ✓ Upload de fichiers & analyse de données limité étendu illimité illimité Génération d'images limité étendu illimité illimité Génération de vidéos (Sora) ❌ limité étendu étendu Mode vocal standard limité étendu illimité illimité Mode vocal avancé (vidéo + partage écran) ❌ étendu illimité illimité Niveau de priorité lors des pics de charge aucun moyen élevé élevé Mémoire des anciens chats limité ✓ ✓ ✓ ChatGPT Agent ❌ limité étendu étendu Codex ❌ limité étendu étendu Projets & tâches ✓ ✓ ✓ ✓ Connecteurs (Google Drive, Notion, etc.) ❌ ✓ ✓ ✓ Deep research ❌ limité étendu étendu Utilisation des GPTs ✓ ✓ ✓ ✓ Création de GPTs ❌ ✓ ✓ ✓ Contexte (tokens) 8000 32000 128 000 128 000

OpenAI utilise des termes flous comme "limité", "étendu" pour décrire l'usage de ses offres. D'après notre analyse, la réalité se cache derrière des limites variables dont les seuils exacts ne sont pas communiqués et fluctuent probablement en fonction de la charge des serveurs et de la demande globale.

L'offre gratuite de ChatGPT est largement suffisante pour la majorité des utilisateurs occasionnels. Depuis l'arrivée de GPT-5, les comptes gratuits bénéficient d'un accès au raisonnement, un avantage auparavant réservé aux abonnés payants (avec jadis o3). Pour un étudiant qui souhaite obtenir de l'aide ponctuelle, un particulier curieux d'expérimenter l'IA générative, ou encore quelqu'un qui cherche simplement à comprendre le potentiel de l'IA, la formule gratuite est idéale.

Dès que l'utilisation devient plus intensive, ChatGPT Plus à 23 euros par mois se positionne comme l'abonnement idéal. Les freelances spécialisés dans la rédaction y trouveront un bon assistant d'écriture, tandis que les particuliers passionnés peuvent pourront exploiter pleinement les fonctionnalités avancées. Les développeurs freelance découvrent également un compagnon de code fiable pour leurs projets. L'accès au mode agent est également un atout : bien que limité à quelques utilisations mensuelles, il permet déjà d'automatiser certaines tâches web basiques, offrant un avant-goût des possibilités d'automatisation.

A 229 euros par mois, ChatGPT Pro s'adresse aux utilisateurs ayant un besoin intensif d'IA générative. La plupart des limitations d'utilisation disparaissent, libérant l'accès à l'ensemble des capacités, y compris le raisonnement de niveau PHD avec o1 Pro. Pour un freelance qui intègre massivement l'IA dans son workflow quotidien, l'investissement peut rapidement se rentabiliser grâce aux gains de productivité. Attention toutefois : cette formule reste strictement personnelle et ne doit en aucun cas être partagée en entreprise, ce qui violerait les conditions d'utilisation d'OpenAI et s'avérerait contre-productif.

Business et Enterprise : des offres conçues pour les entreprises

Pour ses offres Business et Enterprise, OpenAI adopte à nouveau une terminologie peu précise en évoquant un usage "flexible" de ses modèles et fonctionnalités. Dans la pratique, cette flexibilité se traduit par des quotas généreux qui couvrent largement les besoins d'une utilisation classique en entreprise. Lorsque ces limites sont atteintes, OpenAI propose une solution pragmatique : "Les titulaires de forfaits Entreprise et Business peuvent acheter des crédits pour bénéficier d'un accès supplémentaire", permettant ainsi d'adapter la consommation aux pics d'activité sans interruption de service.

La principale différence entre les formules Business et Enterprise réside dans les fonctionnalités de sécurité avancées. Alors que Business couvre les besoins essentiels avec le chiffrement, l'authentification SSO et la conformité RGPD, Enterprise ajoute des couches de protection critiques pour les grandes structures : support SCIM pour la gestion centralisée des identités, monitoring des utilisateurs, contrôles d'accès basés sur les rôles, et choix de la résidence des données. En pratique, Business convient parfaitement aux TPE et PME recherchant un outil IA sécurisé à 34 euros par utilisateur et par mois, tandis qu'Enterprise s'impose pour les groupes et grandes entreprises. Le tarif Enterprise est négocié au cas par cas, selon le nombre d'utilisateurs.

Fonctionnalité de sécurité Business Enterprise Données exclues de l'entraînement par défaut ✓ ✓ Chiffrement des données au repos et en transit ✓ ✓ Espace de travail sécurisé et dédié ✓ ✓ Authentification unique (SSO SAML) ✓ ✓ Authentification multi-facteurs ✓ ✓ Console d'administration ✓ ✓ Conformité RGPD et CCPA ✓ ✓ Conformité SOC 2 Type 2 ✓ ✓ Certifications ISO 27001, 27017, 27018, 27701 ✓ ✓ Support du SCIM ❌ ✓ Monitoring des utilisateurs ❌ ✓ Vérification du nom de domaine ❌ ✓ Contrôles d'accès basés sur les rôles ❌ ✓ Personnalisation des politiques de conservation des données ❌ ✓ Choix de la résidence des données ❌ ✓ Support 24/7 ❌ ✓ Mentions légales personnalisées ❌ ✓ Audit de sécurité personnalisé ❌ ✓ Conseillers IA dédiés ❌ ✓

Le choix de votre abonnement ChatGPT dépend avant tout de l'intensité et du contexte de votre utilisation. Pour une découverte ou un usage ponctuel, l'offre gratuite avec GPT-5 reste un excellent point de départ. Les utilisateurs réguliers trouveront dans ChatGPT Plus le meilleur rapport qualité-prix à 23 euros par mois, tandis que les professionnels indépendants intensifs justifieront l'investissement Pro à 229 euros. Côté entreprise, Business répond aux besoins des PME, et Enterprise sécurise les déploiements à grande échelle.