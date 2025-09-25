2501.AI lève deux millions d'euros pour automatiser la gestion des incidents IA avec des agents

2501.AI développe des agents autonomes pour gérer la majorité des tickets de niveau 1 et 2 dans les infrastructures IT et Cloud.

Du ROI instantané pour ses clients, telle est la promesse de 2501.AI, qui développe des agents spécialisés dans la résolution des incidents au sein des systèmes d'informations. Lancée en 2025 par Alexandre Pereira, spécialiste de l'automatisation, et Alex Zhuk, ex engineer lead de Shopify et Klarna, l'entreprise annonce ce jeudi 25 septembre une levée de fonds de 2 millions d'euros (comprenant une part de dette non précisée). Le tour de table est mené par Galion.exe, KFund, KIMA Ventures (Xavier Niel) avec la BPI et plusieurs business angels d'IBM et Meta. La start-up s'attaque à un marché en pleine expansion.

Des agents autonomes spécialisés dans l'infogérance

Les agents de 2501.AI se branchent directement sur les systèmes de ticketing (ServiceNow, Jira ou autre). "Nous visons entre 40 à 60% des tickets de niveau 1 et niveau 2 qui peuvent être gérés sans intervention humaine", explique le CEO Alexandre Pereira. Concrètement, lorsqu'une application critique tombe en panne, par exemple à cause d'un disque plein sur un serveur, l'agent se connecte automatiquement à la machine distante, diagnostique le problème et applique la solution. "Là où un technicien d'astreinte mettrait une heure à une heure et demie entre le réveil et la résolution, notre agent traite l'incident immédiatement", assure le dirigeant.

Plutôt que de développer un agent généraliste, 2501.AI mise sur une approche par spécialisation. La start-up déploie différents types d'agents selon les environnements. Par exemple, un agent SysOps polyvalent pour les tâches courantes, des agents spécialisés pour SQL Server, pour Oracle ou encore des environnements cloud spécifiques. Côté modèles d'IA, 2501.AI privilégie les modèles open source, que ce soit pour les tâches complexes ou pour les vérifications. Le choix du modèle reste ainsi à la main du client.

Une équipe composée à 90% d'ingénieurs

"Quand un fournisseur de services managés signe un nouveau client, il doit recruter des équipes, ce qui coûte cher et pose des problèmes de compétitivité", explique Alexandre Pereira. Or, faute d'automatisation suffisante, les entreprises ont massivement délocalisé ces tâches répétitives vers des centres de services offshore en Inde, au Bangladesh ou en Pologne. Les agents automatisés de 2501 s'adressent principalement aux managed services providers et aux ESN, qui peuvent ensuite déployer ces agents chez leurs clients du CAC 40 ou dans les administrations.

Le modèle économique de 2501.AI repose sur des licences logicielles et une facturation au ticket traité. "Par exemple, si un client achète 200 000 euros de tickets, la licence est déjà incluse dans le nombre de tickets", détaille Alexandre Pereira. Pour les volumes plus faibles, une tarification licence est demandée en complément. Côté équipes, 2501.AI mise sur l'expertise technique avec "90% d'ingénieurs", principalement des software engineers et des architectes cloud. Les fonds levés serviront principalement à accélérer le développement commercial et technique. La start-up vise enfin une expansion en Espagne, aux Royaume Uni et en Allemagne. Un développement avec une stratégie ROI first à rebours des levées spectaculaires mais sans véritable projet dans l'IA française.