Google lance Gemini Enterprise pour industrialiser les agents IA en entreprise

Google répond à son tour à la forte poussée de l'agentique sur le marché de l'intelligence artificielle. La firme de Mountain View présente un concepteur d'agent clef en main pour les entreprises.

Après OpenAI, c'est au tour de Google de présenter un suite dédiée à la création d'agents. Lancée ce 9 octobre, Gemini Enterprise permet de concevoir des workflows agentiques en no code. Contrairement à la plateforme d'OpenAI, Google cible les cas d'usage interne à l'entreprise. Gemini Enterprise embarque toutes les briques nécessaires pour la conception d'un agent, du modèle, aux outils en passant par les connecteurs. Google souhaite ainsi faire passer les agents à l'échelle de l'entreprise pour tous les métiers.

Des modèles, un board de conception, des connecteurs…

Gemini Enterprise est présenté par Google comme la nouvelle porte d'entrée de l'IA pour les collaborateurs de l'entreprise. La suite se compose de six modules principaux : des modèles, un espace de travail (workbench), des agents pré-configurés (task force) et enfin un module de gouvernance et de sécurité. "Gemini Enterprise intègre toutes ces pièces dans une plateforme très facile à utiliser pour chaque utilisateur dans chaque entreprise, peu importe sa taille, et pour les équipes et les départements au sein de ces entreprises afin d'utiliser l'IA à grande échelle", explique Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.

Créer et utiliser des agents

Le cerveau de Gemini Enterprise repose, bien entendu, sur les derniers modèles Gemini (2.5 Pro et Flash principalement). Ces modèles permettent aux utilisateurs de dialoguer avec l'ensemble des données de leur entreprise, de les faire résumer et d'automatiser des workflows complexes. La plateforme intègre également des modèles multimodaux comme Imagen, Veo 3 et "nanobanana" (Gemini 2.5 Flash Image) pour la génération de contenus visuels et vidéos. L'espace de travail (workbench) constitue l'interface principale où les collaborateurs peuvent exploiter trois fonctionnalités clés : discuter avec leurs systèmes d'entreprise (ERP, CRM, documents et bases de données), obtenir des informations et synthèses (en mode chat classique), et utiliser des agents. "Nous vous donnons des outils low-code et no-code très simples pour construire et utiliser des agents", résume Thomas Kurian.

La création d'agents s'effectue via l'Agent Designer qui permet de concevoir ou modifier des agents visuellement ou en langage naturel. Autre atout majeur : il est possible d'orchestrer plusieurs agents entre eux. Par exemple, un agent de campagne peut coordonner quatre agents spécialisés (étude de marché, génération de contenu, communication et gestion d'inventaire) pour automatiser un workflow complexe de bout en bout.

Exemple d'une orchestration d'un workflow de plusieurs agents dans Gemini Enterprise. © Capture d'écran / JDN

Des agents pré-configurés

Au-delà de la création d'agents personnalisés, Gemini Enterprise embarque une "task force" d'agents pré-configurés développés par Google et plusieurs partenaires. Ils permettent de couvrir un grand nombre de cas d'usage interne à l'entreprise, y compris dans la génération de nouveaux contenus visuels. Pour garantir un déploiement sécurisé Google intègre un module de gouvernance centralisé permettant de surveiller l'ensemble des agents déployés, d'auditer leurs actions et de contrôler leur sécurité. Chaque agent ne pourra utiliser que les données que l'utilisateur est autorisé à voir. De même, il ne pourra effectuer que les actions permises.

Un module de monitoring

Enfin, comme AgentKit d'OpenAI, Gemini Enterprise arrive avec une grande variété de connecteurs. La plateforme s'intègre nativement avec Google Workspace, mais aussi (c'est à noter) avec Microsoft 365, SharePoint, et les principales applications métiers comme Salesforce, SAP, ServiceNow ou encore Jira. Les agents pourront donc accéder aux documents, aux communications internes et aux projets en cours pour lire et agir

Des abonnements à partir de 21 dollars par mois

Gemini Enterprise est disponible dès ce 9 octobre. Dans la théorie seulement. En pratique, Gemini Enterprise ne serait disponible que "dans les prochaines semaines." Google propose deux abonnements différents. Un plan Enterprise Standard et Standard Plus à 30 dollars par utilisateur et par mois (facturation annuelle), et un plan Gemini Business proposé à partir de 21 dollars par utilisateur et par mois. Google ne précise toutefois pas les différentes options proposées dans ses offres ni les zones géographiques de disponibilité.

Par ailleurs, Google met en avant les premiers résultats obtenus par Virgin Voyages, partenaire de choix pour son annonce. L'entreprise affirme avoir déjà déployé plus de 50 agents via Gemini Enterprise, avec des gains notables : 75% de temps en moins entre l'idée d'un projet et sa réalisation, des contenus produits jusqu'à 40% plus vite et une hausse de 32% des taux d'ouverture des emails envoyés. Des chiffres impressionnants mais à prendre avec prudence étant donné le partenariat entre les deux entreprises. Au-delà de ce cas client, Google affiche clairement ses ambitions de leadership sur le marché du cloud IA entreprise.

© Capture d'écran / JDN

Thomas Kurian met en avant une dynamique forte : 9 des 10 plus grands laboratoires d'IA mondiaux utilisent Google Cloud, 65% des clients Google Cloud déploient déjà des solutions d'IA, et ces derniers adoptent en moyenne 1,5 fois plus de produits que les autres.