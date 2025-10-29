Claude skills : comment les créer et les utiliser

Anthropic a dévoilé une nouvelle méthode pour enseigner des compétences pratiques à ses modèles d'intelligence artificielle : les skills.

Imaginez les GPT de ChatGPT ou les Gems de Gemini capables d'exécuter des scripts et de se mobiliser de manière autonome pour mieux répondre à une demande de l'utilisateur. Et bien c'est exactement ce que propose depuis le 16 octobre Anthropic avec les skills.

Un exemple concret pour mieux visualiser la chose ? Lorsqu'un utilisateur demande la création d'un site web multilingue, Claude enchaîne automatiquement plusieurs skills spécialisés : un premier skill génère le code en respectant des guidelines précises, un second l'analyse et le corrige grâce à des scripts, un troisième écrit les contenus en respectant une charte, un quatrième les traduit avec un ton adapté à chaque pays, le tout au fil de la conversation et en totale autonomie. Le but est d'avoir une panoplie de skills dédiés à des tâches spécifiques que Claude peut activer à la volée. Si tout cela vous fait penser à un agent IA, ne vous étonnez pas, c'est normal : c'est bien ce que sont les skills, un hybride entre le bot et l'agent, la différence se jouant dans l'orchestration, ici une simple conversation.

Sur la forme, chaque skill se compose d'un dossier et de plusieurs sous-fichiers (détaillés ci-après), directement intégrés à l'interface de Claude. Une fois activé, le skill peut être invoqué par le modèle lorsqu'il estime qu'il est pertinent pour répondre à la demande de l'utilisateur. Les skills peuvent être utilisés aussi bien dans les applications desktop et mobiles de Claude que via l'API d'Anthropic.

Très cocnrètement, les skills se présentent sous la forme d'une archive (extension en .skill). Cette dernière contient un fichier markdown nommé SKILL.md. Le fichier contient des informations sur le nom du skill, une description et les instructions détaillées en langage naturel nécessaires pour guider l'IA. Optionnellement, le skill peut contenir des ressources complémentaires, comme une base de connaissance, qui doivent être au format markdown, de préférence (.md). Enfin le Skill peut également contenir des scripts en Python ou JavaScript (ou Node.js). Le tout doit être cohérent et adapté à la tâche que vous souhaitez enseigner à Claude.

Comment créer son skill ?

Il est possible de créer un skill à la main, en éditant soi-même les fichiers de configuration, ou de le faire générer par Claude en utilisant… un skill créateur de skill dans Claude.

Possibilité 1 : créer un skill manuellement

Le principe du Skill s'articule autour de SKILL.md, fichier principal. Le fichier doit commencer par les métadonnées de votre skill en format YAML : name pour le nom, description pour la description en langage naturel de la tâche que doit résoudre votre skill, version pour le numéro de version de votre SKILL.md, dependencies pour les dépendances de vos scripts.

Le fichier doit ensuite contenir, a minima, en langage naturel, le contexte et les objectifs du Skill, les instructions à suivre (pour guider l'IA), le ou les cas d'usage précis où Claude doit l'activer.

Exemple d'un fichier SKILL.MD minimal :

--- name: Résumeur de texte description: Résume des documents longs en un texte clair et concis version: 1.0.0 dependencies: --- ## Objectif Ce Skill permet à Claude de générer des résumés fidèles et synthétiques à partir de documents longs (articles, rapports, essais, etc.). ## Instructions - Lire l'intégralité du texte avant de commencer le résumé. - Préserver les informations principales, les faits et les conclusions. - Éviter les détails secondaires, les exemples redondants et les citations longues. - Utiliser un style neutre, fluide et compréhensible pour un lecteur non spécialiste. ## Exemple Les exemples sont situés dans : resources/ ## Quand l'utiliser - Lorsqu'un texte dépasse une page ou contient plusieurs sections. - Quand l'utilisateur demande un résumé ou une synthèse.

Vous pouvez ensuite ajouter des exemples dans un sous-dossier ressources et les scripts éventuels dans un dossier scripts. L'arborescence doit être claire et les instructions simples à comprendre. Un skill permet généralement d'accomplir quelques actions. Pour des schémas plus complexes, Anthropic conseille de créer plusieurs skills.

Exemple d'une arborescence correcte :

resumeur-de-texte.zip └── resumeur-de-texte/ ├── SKILL.md ├── resources/ │ ├── exemple_texte_resume.md └── scripts/

Une fois votre skill terminé, renommer le fichier en remplaçant son extension par un .skill. Il faudra ensuite l'importer dans Claude pour l'utiliser (lire ci-dessous).

Possibilité 2 : créer un skill avec Claude

Pour simplifier la création des skills, Anthropic a développé un skill créateur de skill. Il suffit de lui donner un maximum d'informations sur le but de votre skill sur la manière de procéder. Pour procéder, rendez-vous dans l'application Claude (Desktop ou web). Cliquez ensuite sur votre profil, sur "Settings" puis "Capabilities". En bas de la page Capabilities, activez "skill-creator". Revenez ensuite dans l'interface principale de Claude et demandez à l'IA de créer votre skill.

Pour l'exemple, nous créons un skill de début de semaine, qui va : consulter notre agenda Google Meet pour identifier les rendez-vous des 5 prochains jours ; créer un brief de rappel des principaux rendez-vous ; Générer un brouillon de rappel de rendez-vous à nos différents interlocuteurs.

Créer un skill qui permet à Claude de vérifier tous les événements dans Google Calendar pour les 5 prochains jours à partir de la date du jour, puis générer un rapport structuré listant chronologiquement chaque réunion avec sa date, son heure, son titre, ses participants et son lien de visioconférence si disponible. Ensuite, pour chaque réunion identifiée, créer automatiquement un brouillon d'email de rappel dans Gmail destiné à tous les participants (sauf moi-même) avec un objet clair et un message courtois incluant la date et l'heure exactes, le sujet de la réunion, le lien de visioconférence (Google Meet, Zoom, etc.) et une formule de politesse. Le skill doit présenter un récapitulatif final indiquant le nombre de brouillons créés et leur statut, sans envoyer les emails automatiquement, en excluant les événements "toute la journée" ou sans participants, et en gérant correctement les fuseaux horaires.

Claude va alors appeler "skill-creator" qui va générer un par un chaque fichier contenu dans l'archive finale.

L'archive ".skill" est un conteneur compressé, similaire à un fichier ZIP, regroupant l'ensemble des composants nécessaires à la définition d'une compétence pour Claude. Pour l'exploiter, il suffit de renommer l'extension de ".skill" en ".zip", permettant ainsi de décompresser son contenu, à l'instar d'un dossier classique.

Claude génère automatiquement un skill. © Capture d'écran / JDN

Les fichiers générés dans notre skill "rappels-reunions" par Claude sont disponibles pour consultation ici.

Comment utiliser et importer un skill ?

Avant d'utiliser un skill, il faudra l'importer dans Claude. Pour ce faire, une fois dans l'application Claude, rendez-vous dans Settings -> Capabilities -> skills. Cliquez ensuite sur "Upload skill." Une fois le skill uploadé, celui -ci est directement actif. Claude peut ensuite détecter et d'invoquer spontanément le skill le plus pertinent en fonction des besoins implicites de la conversation. Le modèle évalue dynamiquement la demande de l'utilisateur et sélectionne automatiquement le skill adéquat, sans intervention explicite.

© Capture d'écran / JDN

Dans notre cas, le skill s'exécute parfaitement. Un brief de rappel des principales réunions est généré et des brouillons d'email pour nos correspondants sont rédigés.

Plus intéressant encore pour les développeurs : il est désormais possible d'exploiter un Skill directement depuis l'API d'Anthropic. Pour cela, il suffit d'envoyer le Skill au préalable via une requête POST vers https://api.anthropic.com/v1/skills, en incluant les en-têtes Authorization: Bearer VOTRE_CLEF_API et Content-Type: multipart/form-data. Une fois le Skill uploadé, il peut être invoqué dans une requête au modèle en renseignant simplement son identifiant (skill_id) dans les paramètres de requêtes.

Dans quels cas utiliser un skill ?

Anthropic recommande de créer un skill lorsque vous avez déjà identifié une manière de travailler que vous souhaitez automatiser et réutiliser sans tout réexpliquer à chaque fois dans un prompt. Autrement dit, quand vous constatez que vous répétez souvent les mêmes prompts, structures ou critères de qualité dans vos échanges avec Claude, il devient pertinent d'en faire un skill. Cela vous évite de devoir tout réexpliquer à chaque nouvelle requête : Claude reconnaît automatiquement le contexte et applique votre approche, vos standards et vos modèles de référence.

Les skills sont particulièrement utiles pour définir les lignes directrices d'un groupe : branding, charte, règles tacites… Plus vous enrichissez votre bibliothèque de skills, plus Claude devient capable d'anticiper vos besoins et d'agir en autonomie et selon vos critères. L'IA ne se contente plus d'exécuter vos demandes, mais apprend véritablement de votre façon de travailler.