GPT-5 est mort, vive GPT-5.1

OpenAI remplace GPT-5 par GPT-5.1 dans ChatGPT, un modèle plus conversationnel et encore plus intelligent.

Et c’est une nouvelle mise à jour pour ChatGPT. Trois mois après le lancement de GPT-5, OpenAI lance GPT-5.1, une version améliorée de son LLM phare. Deux modèles ont été lancés ce 12 novembre dans ChatGPT : GPT-5.1 Instant et GPT-5.1 Thinking. Le mode Auto, toujours présent, permet d’arbitrer automatiquement entre les deux modèles. Cette nouvelle mouture promet des conversations plus naturelles avec l’IA, un meilleur suivi des instructions et une gestion du raisonnement améliorée. OpenAI promet que GPT-5.1 est ainsi plus intelligent.

GPT-5.1, GPT-5.1 Thinking : un changement de comportement

Pour améliorer GPT-5, OpenAI a très probablement eu recours au RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback), en intégrant des retours humains pour affiner le ton du modèle, ainsi qu’à du renforcement learning ciblé sur le suivi des instructions. Le résultat est un modèle au ton plus chaleureux, plus contextuel, et avec un respect des consignes nettement renforcé. Le modèle progresse également dans l’exécution des formats stricts, des règles contraignantes et des consignes complexes. OpenAI ne publie toutefois aucun benchmark précis pour quantifier ces progrès, dommage.

Sur le plan comportemental, GPT-5.1 adopte désormais une réponse plus naturelle, plus humaine et plus spontanée, avec une empathie mieux calibrée. Peut-on en déduire que les nombreuses critiques médiatiques sur le comportement irrégulier de ChatGPT ont poussé OpenAI à intervenir sur ce point ? Rien ne le confirme officiellement.

© Capture d’écran / JDN

Enfin, sur le raisonnement, un point souvent critiqué, OpenAI semble avoir ajusté la logique interne de sélection du “temps de réflexion”. GPT-5.1 réduit nettement la quantité de tokens de raisonnement générés pour les tâches simples, avec une baisse de l’ordre de 57%, et il augmente au contraire la profondeur de raisonnement pour les tâches complexes (jusqu’à 71% de tokens en plus).

Comment personnaliser le ton de son ChatGPT ?

OpenAI améliore également les capacités de personnalisation de ChatGPT. Les styles permettant d’ajuster la manière dont l’IA s’exprime ont été simplifiés et harmonisés, afin de mieux coller aux usages réels. 8 styles sont désormais proposés :

Default (équilibré)

Professionnel (précis, formel)

Chaleureux (naturel et engageant)

Spontanée (direct, honnête)

Décalé (créatif, surprenant)

Efficace (très concis, minimaliste)

Geek (curieux, enthousiaste)

Cynique (critique, sarcastique)

OpenAI indique par ailleurs que GPT-5 sera nettement plus rigoureux dans le respect de ces styles. L’entreprise annonce aussi qu’il sera bientôt possible d’ajuster plus finement plusieurs paramètres : le niveau de chaleur dans le ton, le degré de concision et la fréquence d’utilisation des émojis.

Un travail sur la mémoire de contexte

OpenAI compte enfin travailler plus ardemment pour personnaliser l’expérience de ChatGPT pour chaque utilisateur. “Les utilisateurs ne veulent pas une multitude de personas ni une personnalité fragmentée. Ils veulent que ChatGPT ressemble à un assistant unique, capable d’adapter son ton de manière appropriée selon le contexte de la conversation”, explique Fidji Simo. OpenAI prévoit ainsi de rendre la mémoire de ChatGPT plus intuitive et maîtrisable, afin que l’assistant paraisse plus attentif sans jamais devenir intrusif.

Enfin, la numéro deux d’OpenAI précise que cette évolution ne doit pas conduire à une IA trop complaisante : ChatGPT devra s’ajuster à chacun, tout en conservant la capacité de challenger l’utilisateur et de l’aider à progresser plutôt que de simplement lui donner raison.