Géants de l'IA : qui possède qui ?

Le JDN présente un widget inédit des principaux liens capitalistiques dans l'IA. Un outil pour visualiser rapidement les connexions majeures du secteur.

Avec l'IA, tout va très vite, les progrès comme les investissements. A mesure que les avancées en IA générative s'accélèrent, les prises de participation se multiplient. Anthropic, OpenAI, Nvidia, Google… Les liens capitalistiques entre les géants de l'IA se complexifient de jour en jour. Désormais, chaque acteur majeur de l'écosystème est connecté, de manière directe ou indirecte.

Pour tenter de saisir cet écosystème, nous avons choisi de le représenter sous la forme d'un widget interactif. Au centre, les géants de l'IA ; en haut, les investisseurs (particuliers comme entreprises) ; en bas, les principales start-up détenues par ces mêmes géants. L'ensemble offre une visualisation synthétique des investissements et met en évidence, d'un seul coup d'œil, les principaux liens capitalistiques qui structurent l'écosystème IA outre-atlantique.

Côté méthode, nous nous sommes appuyés uniquement sur des données publiques : annonces officielles, tours de table déclarés, rapports d'investisseurs. L'exercice n'a rien d'exhaustif : une large part du capital des géants de l'IA transite par du private equity, des participations non publiées ou des montages internes dont presque aucun détail n'est rendu public. De plus, seules les start-up les plus visibles médiatiquement laissent suffisamment de traces pour permettre une analyse fiable, ce qui limite mécaniquement le périmètre observé.

Nous avons donc retenu uniquement les acteurs pour lesquels les liens capitalistiques sont documentés, significatifs et suffisamment établis pour éviter toute spéculation. Autrement dit, les noms présentés sont ceux dont l'impact financier ou stratégique est avéré dans l'écosystème. Les montants exacts et les niveaux de contrôle demeurent largement opaques. Mais malgré ces zones d'ombre, la cartographie offre une vision solide des grandes forces à l'œuvre et permet d'identifier les liaisons structurantes du secteur.