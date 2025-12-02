A re:Invent, AWS sort l'artillerie lourde dans l'IA d'entreprise

Le géant de Seattle annonce de nouveaux services IA axés sur les besoins des entreprises ainsi qu'une mise à jour complète de sa famille de modèles Nova.

L'IA appliquée aux besoins réels des entreprises. C'est le fil rouge qu'AWS met clairement en avant pour cette nouvelle édition de re:Invent, la grand-messe annuelle du cloud qui se tient du 1er au 5 décembre à Las Vegas. Le groupe ne se contente plus d'empiler des modèles : il cherche à outiller les organisations pour industrialiser l'IA et les agents. Au programme ce mardi 2 décembre : une mise à jour d'ampleur de sa famille de LLM Nova, une plateforme pensée pour construire son propre modèle avec des données d'entreprise, et une nouvelle génération d'agents capables d'opérer en autonomie (quasi) complète sur des tâches métier complexes. Le JDN, présent sur place, vous dévoile les principales nouveautés.

Amazon Nova 2 : une famille de LLM orientée qualité / prix

C'est la principale annonce du jour. Amazon dévoile une mise à jour d'envergure de sa famille de modèles Nova, lancée il y a tout juste un an. L'entreprise affirme avoir travaillé spécifiquement sur le ratio performances/prix afin de proposer des modèles compétitifs, capables de produire des résultats de pointe à un coût attractif. Quatre modèles sont présentés ce mardi : Nova 2 Lite, Nova 2 Pro, Nova 2 Sonic et Nova 2 Omni. Chacun cible des cas d'usage précis identifiés par Amazon.

Nova 2 Lite est le modèle le plus rapide, pensé pour fournir des réponses à très faible latence sur des tâches simples. Il se positionne comme un équivalent de Gemini 2.5 Flash, avec un raisonnement minimal. Il est utilisable pour les taches basiques.

© JDN / BP

Nova 2 Pro constitue la pierre angulaire de cette nouvelle gamme : un modèle de raisonnement avancé conçu pour les tâches les plus complexes. Amazon affirme qu'il atteint, voire dépasse, Claude Sonnet 4.5, GPT-5.1 et Gemini 3 sur la majorité des benchmarks, même si ces résultats n'ont pas encore été publiés au moment de l'écriture de cet article. Nova 2 Pro est présenté comme le modèle le plus intelligent jamais développé par Amazon, réservé aux usages qui exigent analyse et raisonnement.

© JDN / BP

Nova Sonic est la déclinaison speech-to-speech de la gamme : utile pour l'interaction vocale, mais probablement limitée à des scénarios basiques, loin des capacités de Lite et Pro.

Nova 2 Omni, enfin, complète la famille avec un modèle nativement multimodal, capable de comprendre l'audio, la vidéo (et les images) et de générer des images. Reste à évaluer ses performances réelles : rien ne garantit pour l'heure qu'il rivalise déjà avec les capacités de Nano Banana.

La tarification exacte des modèles devrait être précisée rapidement après le lancement ce mardi.

Amazon Nova Forge : pour créer ses propres LLM avec des données d'entreprise

C'est une autre nouveauté de taille. AWS annonce une plateforme entièrement dédiée à la création de LLM sur mesure, en combinant les données de l'entreprise avec des datasets sélectionnés par Amazon. Le positionnement est clair : viser les organisations qui n'ont pas le budget pour entraîner un modèle from scratch, et celles qui veulent éviter les problèmes de catastrophic forgetting inhérents au fine-tuning.

Basé sur les poids des modèles Nova, Forge permettra de former un modèle "maison" à partir des données internes de l'entreprise, tout en les complétant avec des jeux de données préentraînés par Amazon. L'idée est d'obtenir un modèle réellement adapté aux besoins métier, sans complexité excessive. Une fois le modèle finalisé, il peut être déployé immédiatement dans Bedrock pour l'inférence.

Frontier Agents : de nouveaux agents axés sur l'autonomie quasi-complète

C'est un autre produit centré sur l'IA appliquée, avec une valeur ajoutée très concrète pour les entreprises. AWS dévoile une nouvelle gamme d'agents conçus pour fonctionner avec un haut niveau d'autonomie et une scalabilité native. L'objectif : des agents capables d'opérer seuls pendant plusieurs jours, avec un minimum d'interactions humaines. Ce mardi, trois frontier agents sont présentés : Kiro Autonomous Agent, AWS Security Agent et AWS DevOps Agent.

Kiro Autonomous Agent agit comme un développeur virtuel capable de garder le contexte, d'enchaîner les tâches et de pousser des pull requests sans supervision. Il gère le travail de fond d'un développeur : bugs, tests, modifications mineures et s'intègre directement à GitHub, Jira ou Slack. Il permet d'automatiser les tâches basiques, bien au-delà d'un simple agent de code.

AWS Security Agent est pensé comme un ingénieur sécurité embarqué directement dans le cycle de développement. Il analyse le code, audite les pull request selon les politiques internes de l'entreprise et détecte les failles éventuelles. Il peut même lancer des pentests complets à la demande, avec des correctifs générés automatiquement. L'objectif est d'avoir un système capable d'analyser tout en continu et d'être pro-actif.

Enfin, AWS DevOps Agent fonctionne comme un spécialiste du DevOps senior. Il réagit instantanément aux incidents, corrèle les logs, la télémétrie et les derniers déploiements pour trouver la cause d'un bug ou d'une erreur. Il recommande ensuite à l'humain les actions correctives à effectuer.

De nouveaux modèles Mistral disponibles sur Bedrock au lancement

Amazon remet également un coup d'accélérateur sur Bedrock, sa plateforme IA la plus plébiscitée par les développeurs. Le groupe annonce ce mardi sa plus vaste extension de catalogues de modèles depuis le lancement du service, avec l'arrivée de 18 nouveaux modèles open source issus des principaux acteurs du marché. Parmi eux, deux nouveautés majeures signées Mistral AI : Mistral Large 3, un modèle avancé optimisé pour les longs contextes, le multimodal et le suivi précis des instructions et Ministral 3, un modèle plus compact pensé pour être rapide.

Avec re:Invent, AWS déroule une édition une nouvelle fois centrée sur l'IA, mais avec un positionnement qui se précise : l'accent est mis sur les cas d'usage métier plutôt que sur la démonstration technologique. Le discours, comme les produits annoncés, cherchent à ancrer l'IA dans l'opérationnel. Reste à voir si cette stratégie, très orientée entreprise, permettra à Amazon de se distinguer dans un paysage où tous les acteurs revendiquent désormais une IA plus utile et plus intégrée.