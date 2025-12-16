Comment créer une web app de recherche immo en quelques secondes avec Google AI Studio

Lancé en novembre 2025, le mode Build de Google AI Studio permet de créer rapidement des applications conçues pour le web avec l'ensemble des services Google.

C’est l’application de vibe coding du moment. Lancée discrètement par Google en novembre, Google AI Studio séduit progressivement la communauté des développeurs grâce à sa simplicité d’utilisation et à ses nombreuses intégrations natives. Basé sur Gemini 3, l’outil constitue une alternative solide aux applications basiques de low-code. Selon nos tests, le code généré et l’architecture globale sont proches d’un niveau production-ready. Une solution particulièrement pratique pour les entreprises souhaitant prototyper rapidement des applications tout en réduisant considérablement le temps de développement.

Des intégrations Google natives

Le mode Build est directement accessible dans Google AI Studio. L’utilisation est gratuite avec des limites généreuses. Une fois le quota atteint, il est possible de passer à une facturation classique au token via l’API Gemini. Attention : par défaut, Google utilise les données de votre projet pour entraîner ses modèles.

Le mode Build a été conçu dès l’origine pour développer des applications web exploitant l’IA et des données en temps réel. L’outil peut ainsi intégrer nativement Nano Banana pour la création et l’édition d’images, Veo pour la génération vidéo, Gemini Live pour l’utilisation de la voix, Google Search pour des informations en temps réel, Google Maps pour la cartographie, ou simplement l’ensemble des modèles Gemini pour créer, analyser et raisonner.

Le fonctionnement est simple : il suffit d’envoyer un prompt et l’IA rédige le code de votre projet. Une fois ce code intégré aux fichiers de votre projet, vous pouvez le modifier manuellement avec l’éditeur de code ou itérer directement avec Gemini. Par défaut, la partie back (l’intelligence) des applications est développée en JavaScript, avec les bibliothèques React ou Angular. Une fois le projet terminé, vous pouvez l’exporter directement sous forme d’archive zip contenant l’ensemble du code. Il est également possible de pousser l’application vers un dépôt GitHub ou, plus malin encore, de la déployer sur Google Cloud Run. L’application sera alors en production en quelques secondes.

Comment développer une application web intelligente avec Apps ?

Pour créer une application, rendez-vous sur aistudio.google.com/apps, sélectionnez Gemini 3 Pro comme modèle moteur et entrez votre prompt. Pour ce test, nous demandons à Gemini de générer une application web nommée “VibeImmo” qui permet, à partir d’une adresse, de générer un rapport complet sur le quartier avec les points positifs, les points négatifs, une synthèse de l'ambiance générale et enfin une note sur 10. Pour cela, l’application devra en background utiliser Google Search pour collecter des informations sur l’adresse (actualité, taux de criminalité, offre de transport) et enfin Gemini pour synthétiser et afficher les informations.

Prompt : Développe une application web intuitive et épurée nommée "Vibe Immo" dont l'objectif est d'analyser l'ambiance d'un quartier à partir d'une simple adresse sans nécessiter de navigation complexe sur une carte. L'interface utilisateur doit être centrée sur un formulaire de saisie élégant et minimaliste invitant l'utilisateur à entrer une adresse postale ou un nom de quartier spécifique, accompagné d'un bouton d'action bien visible pour lancer l'analyse. Une fois l'adresse soumise, l'application doit utiliser les capacités de Google Search en arrière-plan pour collecter des données contextuelles récentes sur la zone concernée, telles que les avis locaux, les articles de presse, les taux de criminalité, l'offre de transports et la densité des commerces, puis faire appel à Gemini pour synthétiser ces informations brutes. Le résultat de l'analyse doit s'afficher dynamiquement sous le formulaire sous la forme d'une carte de résultats soignée comprenant un score global de "Qualité de vie" sur 10, un résumé narratif percutant décrivant l'atmosphère réelle du quartier comme "bobo-chic mais bruyant" ou "résidentiel et ultra-calme", ainsi qu'une synthèse des points forts et des points de vigilance, le tout dans un style visuel moderne et rassurant prêt pour la production.

L’application est générée en live par Google AI Studio. © Capture d’écran / JDN

Google AI Studio génère alors le code, des fichiers html et tsx pour la partie intelligence. L’ensemble est basé sur le SDK genai de Google. L’interface est sobre, claire, presque digne d’un SaaS. Le tout est fonctionnel et les rapports sont générés à la volée sans aucun souci.

Exemple d’un rapport généré par notre application. © Capture d’écran / JDN

Plus intéressant encore, le builder dispose d’un sélecteur de device pour observer comment se comporte l’interface sur un mobile ou une tablette. Enfin, les fichiers produits sont enregistrés dans votre drive, et un outil de versioning permet de revenir aux modifications précédentes lorsque vous itérez.

Enfin, l'exportation du projet est extrêmement intuitive. Un simple clic sur “Download app” permet à Google AI Studio de générer une archive complète contenant l'ensemble des fichiers. Le code fourni est quasiment prêt pour la production ("production-ready"). Un fichier README accompagne l'archive avec des instructions de déploiement claires (installation des dépendances, configuration des clés API), ce qui demande très peu de compétences techniques.

Contenu de notre README. © Capture d’écran / JDN

Pour aller encore plus vite, il est possible d'exporter et de déployer votre application sur Google Cloud Run en moins de 10 secondes. Elle devient alors accessible à tous via une URL publique, comme c'est le cas ici : https://vibe-immo-196031876685.us-west1.run.app/

Prototyper vite et bien

Google AI Studio offre un gain de temps considérable, notamment pour les équipes cherchant à prototyper vite et bien. Pour les développeurs freelances, c’est également une opportunité majeure pour lancer des SaaS, à condition toutefois d'avoir la bonne idée. La seule limite est inhérente à la nature même de l'outil : il est impossible de travailler sur votre propre base de code, l'interface n'étant pas conçue pour cela. Le mode "Build" est pensé pour concevoir des applications de A à Z, et non pour éditer du code généré ailleurs. Au mieux, vous pourrez intégrer des API et des outils existants dans un nouveau projet, mais l'interaction s'arrêtera là.

En bref, Google AI Studio excelle en réduisant drastiquement les frictions propres aux autres outils de "Vibe Coding". L'expérience est fluide, intuitive et très "Google". Une approche bien plus convaincante qu’Antigravity, qui peine à s'imposer en raison d'une lourdeur logicielle inhabituelle pour la firme.