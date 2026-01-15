"Je travaille avec une IA, elle m'appelle au téléphone quand elle a un souci"

CallMe permet à Claude Code d'appeler son utilisateur lorsqu'il doit faire un choix ou est bloqué sur une tâche donnée. Un module qui permet de déléguer davantage de tâches en arrière-plan à l'IA.

Et si l'IA devenait un travailleur vraiment autonome ? C'est l'objectif de CallMe, un plugin développé par la communauté open source sur GitHub. L'outil, conçu comme un add-on à Claude Code, permet au développeur de confier une liste de tâches complexes à l'agent IA en toute autonomie. Si ce dernier a besoin d'aide, pour un conseil, un blocage ou une préférence, il appelle directement l'utilisateur sur son numéro personnel. Le développeur peut alors faire ses choix au téléphone, sans revenir devant son écran. Un outil étonnant qui doit permettre de déléguer réellement à Claude Code et laisser son utilisateur vaquer à ses occupations. Mise en place et test.

Configuration et mise en place

Pour fonctionner, CallMe nécessite l'utilisation de trois composants externes : un service d'appel, une clé OpenAI (pour le speech-to-text et le text-to-speech) et un compte ngrok (pour exposer le plugin en externe, hors du réseau local). Une fois la configuration effectuée, il suffit d'installer le plugin dans Claude Code et de configurer les variables d'environnement.

1. Créer un compte ngrok

Ngrok crée un tunnel qui expose votre serveur local sur le web. Sans ça, Telnyx ou Twilio ne peuvent pas envoyer les webhooks vers votre machine pour transmettre l'audio de l'appel. Le principe est simple : créer un compte gratuitement sur ngrok.com et récupérez l'URL associée à votre compte. Cette dernière apparaît sur le dashboard juste après la création du compte.

L’URL à récupérer sur le compte ngrok.com. © Capture d'écran / JDN

Conservez cette URL, vous en aurez besoin plus tard.

2. Configurer un service d’appel

CallMe supporte deux providers d'appel : Twilio et Telnyx. Le développeur du plugin recommande l'utilisation de Telnyx, environ 50% moins cher que son concurrent. Nous choisissons donc Telnyx. Créez d'abord un compte sur le service (simple avec Google Connect). A la création du compte, 5 dollars vous sont crédités. Vous devez ensuite créer une "Voice API application" (accessible depuis l'interface principale) :

Remplissez le nom de l'application (exemple : "CallMe Claude") Sélectionnez un site d'appel (nous prenons l'Allemagne pour éviter une latence trop importante) Dans webhook URL, entrez l'URL de votre ngrok suivie de "/twiml" (votreurl.com/twiml) Cliquez sur "create" pour créer l'application

Une fois l'application créée, vous devrez acheter un numéro et l'assigner à l'application. En France, comptez environ 1 dollar par mois. La procédure est simple et rapide (24 à 48h pour la validation du numéro). Après avoir assigné le numéro, récupérez l'ID de votre application dans Telnyx.

L’ID de l’application est situé en haut à droite. © Capture d’écran / JDN

Une fois l'ID récupérée, vous devrez également récupérer la clé d'API de l'application. Pour ce faire, rendez-vous dans Account → API Keys, créez votre clé d'API, puis récupérez-la.

3. Configurez les variables d’environnement

La troisième étape consiste à configurer les variables d'environnement. Ouvrez le fichier settings.json dans le répertoire .claude (sur Windows : C:/Users/VotreNom/.claude, sur macOS/Linux : ~/.claude).

Ajoutez cette structure en remplaçant les valeurs par vos identifiants :

{ "env": { "CALLME_PHONE_PROVIDER": "telnyx", "CALLME_PHONE_ACCOUNT_SID": "votre-application-id-telnyx", "CALLME_PHONE_AUTH_TOKEN": "votre-api-key-telnyx", "CALLME_PHONE_NUMBER": "+33..", "CALLME_USER_PHONE_NUMBER": "+33…", "CALLME_OPENAI_API_KEY": "sk-proj-...", "CALLME_NGROK_AUTHTOKEN": "2abc..." } }

CALLME_PHONE_NUMBER correspond au numéro Telnyx que vous avez acheté,CALLME_OPENAI_API_KEY" à votre clef d’API OpenAI (la procédure pour la récupérer est assez simple) et CALLME_USER_PHONE_NUMBER est votre numéro personnel pour recevoir les appels.

4. Installer le plugin dans Claude Code

Dernière étape : installez le plugin directement dans Claude Code. Lancez Claude Code et tapez les commandes suivantes :

/plugin marketplace add ZeframLou/call-me

/plugin install callme@callme

CallMe est maintenant installé et configuré.

Une fois le plugin installé, le workflow est simple. Claude Code communique avec le serveur MCP (Model Context Protocol) de CallMe qui tourne en local sur votre machine. Lorsque l'agent IA a besoin d'une intervention humaine, il déclenche un appel via ce serveur. Le serveur MCP expose alors un tunnel ngrok qui permet à Telnyx ou Twilio de communiquer avec votre machine locale via des webhooks. Le provider d'appel compose alors votre numéro personnel. Vous décrochez, répondez à la question de Claude, et votre réponse vocale est transcrite en texte par l'API Whisper d'OpenAI avant d'être renvoyée à Claude Code. L'agent peut ensuite continuer son travail avec votre décision. Le tout se fait en quelques secondes et permet de garder le contexte de la conversation sans avoir à revenir devant son écran.

Pour exploiter pleinement CallMe, il faut lancer Claude Code avec l'option --dangerously-skip-permissions. Sans ça, l'agent continuera de demander des validations manuelles pour chaque outil ou commande système, ce qui réduit l'intérêt du plugin. La paramètre permet de désactiver les barrières de sécurité et laisse Claude exécuter ce qu'il veut sans demander la permission (cela implique de faire confiance à Claude). Pour éviter qu'il vous appelle toutes les cinq minutes, précisez bien dans votre prompt initial qu'il ne doit vous contacter que s'il est vraiment bloqué ou face à un choix stratégique majeur. Sinon, l'IA a tendance à vous solliciter un peu trop souvent, selon nos différents tests.

Côté tarifs, CallMe reste très accessible. Le numéro Telnyx coûte environ 1 euro par mois, auquel s'ajoutent 0,007 dollar par minute d'appel sortant. Les API OpenAI ajoutent environ 0,026 dollar par minute (0,006 pour Whisper en speech-to-text et 0,02 pour le text-to-speech). Au total, chaque minute de conversation revient à environ 0,03 euro. Pour un usage typique de 10 appels de 2 minutes par mois, on arrive à moins de 2 euros mensuels, ngrok étant gratuit en version de base. Détail notable, le compte GitHub officiel "claude" d'Anthropic figure parmi les contributeurs du projet, aux côtés du créateur. Un signal qui suggère qu'Anthropic suit de près cette initiative, voire y contribue activement. De quoi espérer une intégration native à terme ?