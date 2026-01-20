Test : cette carte de la taille d'une CB enregistre et transcrit tout avec l'IA

Plaud.ai permet de capturer, extraire et analyser des conversations avec l'IA. Le dispositif embarque des microphones et des capteurs de position pour enregistrer un son clair et intelligible dans chaque situation.

C'est le dispositif qui illustre le mieux l'ère de l'intelligence conversationnelle. Lancée en 2023, la start-up Plaud part du principe que l'essentiel de notre travail passe par les conversations, et que ces échanges contiennent une intelligence qui se perd faute d'être capturée efficacement. L'entreprise sino-américaine a ainsi conçu un appareil de la taille d'une carte de crédit : le Plaud Note, capable d'enregistrer avec précision les conversations (prioritairement pour les professionnels), de les transcrire et de les analyser grâce à l'IA. Plusieurs dispositifs ont par la suite été commercialisés : le Plaud Note Pro, le NotePin et le NotePin S (sous la forme d'une épingle). Le JDN a pu tester pendant un mois la version Pro du Plaud Note. Retour d'expérience.

Un dispositif design, un format pratique

Le Plaud Note Pro, utilisé pour ce test, est la version avancée et professionnelle du premier Plaud Note. De la taille d'une carte de crédit et de l'épaisseur d'une pièce de monnaie, il se range facilement dans un portefeuille ou... sur un téléphone portable. Le Plaud Note Pro a, en effet, été initialement conçu pour enregistrer des conversations téléphoniques en plus des échanges dans le monde réel. L'appareil, facturé 189 dollars contre 169 dollars pour la version classique, est fourni avec un étui magnétique (type MagSafe) capable de s'aimanter au téléphone. En plus de ses 4 microphones, le Plaud Note Pro dispose d'un capteur de conduction par vibration (VCS) permettant de capturer les conversations téléphoniques par simple vibration de l'appareil (lorsqu'il est collé au téléphone). Ainsi, il est inutile de mettre le haut-parleur pour enregistrer un appel.

Le Plaud Note Pro © Capture d'écran / JDN

Le Plaud Note Pro intègre aussi un capteur de position intelligent qui détecte automatiquement s'il enregistre un appel (collé au téléphone) ou une conversation ambiante (posé sur une table). Un petit écran affiche le niveau de batterie, environ une semaine d'autonomie, et l'état de l'appareil. Enfin, un unique bouton physique contrôle tout : démarrer/arrêter l'enregistrement d'une simple pression, et marquer les moments clés d'une discussion par un appui rapide en cours d'enregistrement. Malgré son design minimaliste et son prix élevé, la technologie embarquée est remarquablement robuste et précise.

Comment fonctionne le Plaud ?

Le principe du Plaud est simple. L'appareil physique enregistre les appels, conversations et réunions. Pour transcrire et analyser ces enregistrements, il faut passer par une application mobile qui se synchronise avec l'appareil en Bluetooth, ou en Wi-Fi pour les fichiers les plus volumineux. Une fois le fichier audio récupéré sur le smartphone, il est envoyé sur les serveurs de Plaud (hébergés sur AWS) où le modèle Whisper d'OpenAI se charge de la transcription. Un LLM affine ensuite automatiquement cette transcription et en produit l'analyse.

L’interface de l’application mobile de Plaud. © Capture d’écran / JDN

En plus de l’appareil, Plaud propose trois types d’abonnement :

- Le Starter Plan (gratuit) offre 300 minutes de transcription par mois. Suffisant pour un usage occasionnel.

- Le Pro Plan (19,99 euros par mois) quadruple le quota à 1200 minutes mensuelles.

- L'Unlimited Plan (34,99 euros par mois) lève toute limite de transcription. Destiné aux "professionnels profondément dépendants des conversations" selon Plaud, il s'adresse clairement aux journalistes, avocats, consultants ou médecins qui enregistrent plusieurs heures par jour.

Le choix du plan dépendra entièrement de votre besoin de transcrire l'intégralité de vos enregistrements. Point important : l'enregistrement lui-même est illimité et gratuit. L'appareil stocke jusqu'à 480 heures d'audio en local (64 Go) et peut fonctionner entièrement hors ligne pour l'enregistrement.

Les fonctionnalités les plus intéressantes

Au-delà du changement de mode automatique et de l'enregistrement par vibration, le Plaud propose des fonctionnalités intelligentes particulièrement pertinentes pour les professionnels. A commencer par l'étiquetage automatique des locuteurs. Dès la première utilisation, l'application vous demande de vous enregistrer en train de lire une phrase. Cela permet ensuite à l'IA d'identifier votre signature vocale et d'attribuer plus fidèlement vos propos dans les transcriptions et résumés.

Autre fonctionnalité intéressante, le Plaud permet d'utiliser un vocabulaire personnalisé. L'application vous demande votre secteur d'activité pour mieux identifier les termes spécifiques à votre domaine. Plus intelligent encore, elle permet de renseigner votre propre vocabulaire si un terme n'est pas courant. L'IA détectera ainsi le mot et évitera les hallucinations terminologiques.

Par défaut, Plaud génère une transcription automatique adaptée au contexte de l'enregistrement : un résumé avec des points actionnables pour une réunion, une transcription fidèle pour une interview, etc. Mais l'application offre également la possibilité d'utiliser des templates de transcription. Ces modèles en tout genre sont créés par Plaud mais aussi par la communauté des utilisateurs. Si un template correspond à 80% de vos cas d'usage, nous vous recommandons de l'activer par défaut : il sera, selon notre expérience, souvent plus pertinent que la génération automatique.

Il est également possible de créer votre propre template, entièrement adapté à vos besoins. Vous pouvez configurer intégralement le prompt soumis à l'IA. Pratique. Enfin, quel que soit le template choisi (communautaire ou personnel) vous pourrez sélectionner le LLM utilisé. Plaud propose actuellement GPT-5, GPT-5.2, Gemini 2.5 Pro, Gemini 3 Pro et Claude Sonnet 4.5.

Notre avis sur Plaud

Plus de 10 000 templates sont proposés dans l'application. © Capture d'écran / JDN

Durant notre mois de test, nous avons enregistré des conférences, des appels, des conversations ordinaires... La qualité audio est excellente et offre une vraie précision sur les dialogues. Elle ne rivalise toutefois pas avec un micro professionnel, et les algorithmes de nettoyage du son (pour éliminer le bruit de fond notamment) ne permettent pas d'exploiter le fichier pour un podcast par exemple. Mais ce n'est pas son objectif. Le Plaud vise avant tout à capturer un enregistrement vocal le plus clair possible pour permettre à l'IA de transcrire fidèlement. Et dans ce domaine, il excelle. Les transcriptions sont précises et parfaitement contextualisées.

Le Plaud est-il vraiment plus efficace qu'une conversation enregistrée sur un téléphone et retranscrite manuellement sur Whisper ? Non. Permet-il en revanche de gagner du temps ? Absolument. L'écosystème Plaud et les capacités matérielles de l'appareil rendent son utilisation fluide au quotidien. La reconnaissance des locuteurs, le dictionnaire avancé, le choix des templates, la conception minimaliste de l'appareil et la possibilité de configurer de nombreuses automatisations font de Plaud une solution fiable pour qui souhaite véritablement gagner du temps dans sa prise de notes.

Exemple d'une note d'appel générée par Plaud. © Capture d'écran / JDN

Trois barrières subsistent toutefois, selon nous, à l'adoption massive de cet appareil. A commencer par son prix : 189 dollars pour la version Pro et 169 dollars pour la version standard restent un investissement conséquent. On aimerait pour ce tarif disposer d'un forfait plus avantageux que 5 heures par mois. Mais l'équation économique est complexe, Plaud devant rentabiliser le coût des modèles génératifs. Deuxièmement, le traitement cloud des enregistrements peut rebuter une partie des utilisateurs. A chaque transcription, votre fichier vocal est envoyé sur les serveurs AWS pour traitement. Même si Plaud est certifié conforme aux normes ISO 27001, ISO 27701, SOC 2 Type II, HIPAA, EN 18031 et au RGPD, il n'en demeure pas moins inutilisable pour les domaines sensibles. L'utilisation alternative d'un modèle on-device (largement faisable techniquement) pourrait constituer un vrai gage de sécurité. Enfin, l'interface de l'application Plaud manque parfois de lisibilité et certaines traductions trop littérales sont à revoir. Un peu dommage pour un produit premium.

Verdict ? Plaud Note Pro n'invente pas la transcription automatique, mais il l'intègre dans un workflow remarquablement fluide. Pour qui enregistre quotidiennement des conversations professionnelles et valorise son temps, l'appareil tient ses promesses.