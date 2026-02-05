Comparatif : 5 alternatives européennes à ChatGPT

Les solutions alternatives à ChatGPT, bien que nombreuses, sont surtout basées à l'étranger, aux Etats-Unis ou en Chine. Voici 5 alternatives 100% européennes au leader de l'IA grand public.

Dans un contexte d'incertitudes géopolitiques croissantes et de débats sur la souveraineté numérique, de nombreux citoyens européens s'interrogent sur les alternatives "souveraines" à ChatGPT. Or à côté des solutions américaines et chinoises qui dominent le marché, les solutions véritablement européennes à destination du grand public se font rares. Nous avons sélectionné 5 interfaces conversationnelles européennes, deux françaises, deux suisses et une néerlandaise. L'objectif ? Proposer des équivalents simples et accessibles pour remplacer ChatGPT sur les tâches courantes : synthèse de documents, génération de texte, recherche web, etc. Chacun de ces services est détenu par une entreprise européenne, mais attention, toutes n'utilisent pas des data centers européens et n'offrent donc pas une garantie de souveraineté.

Les différents points de souveraineté

Le Chat HuggingChat Lumo Apertus Euqai Chat Editeur Mistral AI Hugging Face Proton Public AI Euqai Nationalité de l'éditeur Française Franco-américaine Suisse Suisse Néerlandaise Datacenter européens et souverains partiel non oui oui oui Modèle sous-jacent européen oui partiel partiel oui partiel

Le Chat : des modèles français, une infrastructure cloud américaine

Le Chat de Mistral AI, dévoilé en février 2024, est la solution française de référence. Le siège de l’entreprise est basé à Paris. Mistral AI dépend en revanche actuellement fortement de Microsoft Azure, Google Cloud et Cerebras pour l'hébergement du Chat. Si l’entrainement des modèles doit à terme être effectué chez Eclairion (acteur français), rien n’est annoncé sur ses autres verticales. Point positif toutefois : l’ensemble des modèles à disposition sur Le Chat sont développés en France.

HuggingChat : Siege aux Etats-Unis, modèles américains et français

HuggingChat est l’interface IA grand public d’Hugging Face. Bien que le siège social de l’entreprise soit basé à Brooklyn aux Etats-Unis, l’éditeur conserve encore une partie substantielle de ses opérations en France. L’éditeur utilise en majorité des cloud providers américains pour héberger ses modèles et HuggingChat En revanche plusieurs modèles de Mistral AI sont disponibles. Attention toutefois, l’entreprise ayant son siège aux Etats-Unis, cette dernière est donc pleinement soumise au Cloud Act et au Fisa notamment. C’est la solution la moins souveraine de notre comparatif.

Lumo : modèles étrangers (hors UE), infrastructure cloud suisse

Lumo a été lancé en juillet 2025 par l’éditeur suisse Proton axé sur la privacy. Proton héberge Lumo et l’ensemble des modèles utilisés sur sa propre infrastructure sécurisée, en Suisse. La plateforme utilise uniquement des modèles open source, dont plusieurs développés à l’étranger (Mistral Nemo, OpenHands 32B, OLMO 2 32B, GPT-OSS 120B, Qwen, Ernie 4.5 VL 28B, Apertus, et Kimi K2).

Apertus : le 100% suisse et souverain

Apertus est le modèle et la plateforme d’IA développée par l'EPFL, ETH Zurich et le Swiss National Supercomputing Centre (CSCS). La plateforme et le modèle ont été développés par des équipes en Suisse et sont hébergés en Suisse sur l’infrastructure du CSCS. C’est l’outil le plus souverain de notre liste.

Euqai : infrastructure cloud européenne, modèles étrangers et français

Euqai Chat, enfin, a été développé par l’entreprise du même nom basée à Eindhoven, aux Pays-Bas. Euqai est avant tout un fournisseur d'orchestration intelligente entre les modèles pour réduire les coûts.

L’éditeur se base sur plusieurs modèles open source, mais là encore pas uniquement européens. La plateforme de chat et les modèles sont hébergés sur les serveurs de Leafcloud, fournisseur néerlandais de cloud.

Le match des fonctionnalités

Le Chat HuggingChat Lumo Apertus Euqai Chat Choix du modèle x x x Historique des conversations x x x x Upload de documents x x x x x Recherche web native x x x x Support du MCP x x x Mémoire x x x Interpréteur de code x Application mobile x x

Sans surprise, Le Chat de Mistral AI arrive en tête avec l'arsenal fonctionnel le plus complet : choix du modèle, historique, mémoire, recherche web, support MCP, interpréteur de code et application mobile. C'est l'alternative la plus crédible pour remplacer ChatGPT au quotidien. Lumo se positionne remarquablement bien en seconde position avec un équilibre intelligent entre fonctionnalités essentielles et accessibilité via son application mobile. L'approche privacy-first de Proton n'a donc pas sacrifié l'expérience utilisateur. HuggingChat est également une excellente option grâce à son choix diversifié de modèles, son historique et le support MCP, ce qui en fait une option solide pour les utilisateurs à l'aise avec l'open source. Apertus, malgré un nombre limité de fonctionnalités, compense par sa cohérence : historique, upload de documents et mémoire suffisent pour un usage classique de l’IA.

Euqai Chat apparaît plus limité. L’App dispose de deux fonctionnalités : la recherche web et l’upload de documents, c’est tout. Pour un utilisateur cherchant à véritablement remplacer ChatGPT au quotidien, Euqai reste donc sur la touche.

Des offres payantes plus ou moins séduisantes

Prix Fonctionnalités Le Chat Pro 17,99 euros - Quota de Messages et recherches web augmenté

- 30 fois plus de réflexion avec les modèles de CoT

- 5 x plus de rapports de recherche

- 15 Go de stockage documents

- 1 000 projets simultanés

- Support chat et email

- Accès à Mistral Vibe Hugging Face Pro 9 euros 20× plus de message gratuits Lumo+ 9,99 euros - Chats illimités

- Historique de chat illimité

- Chargement de fichiers volumineux

- Utilisation de modèles plus avancés

Seuls trois éditeurs proposent des abonnements premium : Le Chat Pro à 17,99 euros par mois, Hugging Face Pro à 9 euros et Lumo+ à 9,99 euros. Les avantages apportés ne révolutionnent pas l'expérience utilisateur. Le Chat Pro, malgré son positionnement tarifaire deux fois supérieur, se contente d'augmenter les quotas (30 fois plus de réflexion avec les modèles à chaîne de pensée, 5 fois plus de rapports de recherche) et d'ajouter du stockage (15 Go) et l'accès à Mistral Vibe. Hugging Face Pro promet simplement "20 fois plus de messages gratuits" sans détailler davantage les quotas de la version gratuite. Quant à Lumo+, il lève les limitations de base : chats et historiques illimités, fichiers volumineux et accès aux modèles avancés. En somme, les abonnements permettent surtout d'utiliser l’IA de manière intensive sans se heurter aux plafonds gratuits, mais n'offrent pas de fonctionnalités exclusives.

Quel outil pour quel profil ?

Pour les Français cherchant l'expérience la plus proche de ChatGPT, Le Chat de Mistral AI s'impose comme le choix évident. Interface complète, application mobile, interpréteur de code, mémoire... L'arsenal fonctionnel ne laisse rien à désirer. Cette exhaustivité a toutefois un prix : 17,99 euros par mois pour la version Pro, soit le double de ses concurrents européens. Un tarif justifié pour les utilisateurs intensifs qui veulent toute la puissance d'une IA générative souveraine. Le second choix naturel se porte sur Lumo de Proton, qui associe fonctionnalités essentielles et garanties de souveraineté maximale. Hébergement en Suisse, infrastructure propriétaire, absence totale de traçage publicitaire : l'éditeur spécialisé dans la confidentialité applique sa recette habituelle à l'IA conversationnelle. A 9,99 euros en version premium, c'est le meilleur rapport fonctionnalités / prix et souveraineté du comparatif.

Pour ceux qui privilégient la gratuité et cherchent simplement un outil qui fonctionne en 2026, HuggingChat demeure, encore, une valeur sûre. Le choix de modèles, l'historique et le support MCP suffisent amplement pour un usage quotidien. Quant à Euqai Chat, son positionnement reste flou : l'absence d'historique et de mémoire le cantonne à des usages ponctuels, une recherche web rapide ou l'analyse occasionnelle d'un document. Difficile d'en faire son assistant IA principal.

Enfin, en matière de vraie souveraineté, c'est bien Apertus qui décroche la palme : développé et hébergé entièrement en Suisse par des institutions publiques (EPFL, ETH Zurich, CSCS), il incarne le summum de la maîtrise européenne de l'IA. Mistral AI, malgré ses modèles français, reste dépendant de Microsoft Azure et Google Cloud pour l'hébergement. La souveraineté affichée sur le papier ne reflète pas toujours la réalité des infrastructures.