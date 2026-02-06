Avec Claude Opus 4.6, Anthropic cible les cols blancs (et fait plaisir aux développeurs)

Claude Opus 4.6 s'attaque notamment au segment du legal en proposant la génération de rapports et de présentations, avec une maîtrise du cadre réglementaire peu commune. Le modèle apporte également son lot de nouveautés pour les développeurs.

C’est une nouvelle offensive signée Anthropic. La start-up de San Francisco dévoile ce jeudi 5 février 2026 une mise à jour de son modèle phare Claude Opus. La version 4.6 apporte des gains concrets en matière d’autonomie et de qualité de production. Plusieurs nouveautés sont également annoncées en parallèle. L’objectif affiché est clair : faire de Claude “un collaborateur virtuel” en faisant passer l’IA “du stade où elle vous aide à celui où elle travaille pour vous.”

Claude Opus 4.6 : un modèle pour les “knowledge workers”

Claude Opus 4.6 a été entraîné par les équipes d’Anthropic pour être le plus autonome possible dans sa manière de travailler et délivrer les résultats les plus qualitatifs possibles. Anthropic évoque un modèle capable de générer des résultats production ready dès son premier jet, sans avoir à itérer, que ce soit dans le code ou dans les verticales plus classiques (rapports, Excel, présentation…). Le modèle serait capable de résoudre n’importe quelle tâche, même les plus complexes. Pour ce faire, le modèle va disposer d’une plus grande latitude dans l'utilisation d’outils externes (navigateur web, base de données, API, modèles tiers…) pour parvenir à ses fins. Il peut utiliser des dizaines d’outils différents sur une seule tâche et apprendre et corriger en temps réel ses propres erreurs.

Le modèle a été véritablement conçu pour être utilisé comme un collaborateur tiers de l’entreprise. Anthropic met l’accent sur les travailleurs du savoir qui devraient trouver en lui un modèle capable de gérer des tâches en asynchrone et non plus en linéaire, comme c’était le cas jusqu’à présent. Les derniers développements d’Anthropic (Claude Cowork par exemple) vont pleinement dans ce sens. Le but est d’élargir le cercle des utilisateurs aux employés de bureau.

Claude 4.6 va ainsi pouvoir générer tout seul des rapports, des tableurs ou encore des présentations avec plus d’autonomie et un résultat final plus cohérent avec la demande initiale. Opus 4.6 met également l’accent sur la modélisation financière avec une capacité à analyser en détail des documents réglementaires, des rapports de marché, des données internes afin de produire des rapports encore plus détaillés et peaufinés selon les contraintes réglementaires.

Contexte étendu, mode swarm…

Nonobstant, Opus 4.6 continue de s’adresser aux développeurs. Au-delà d’une performance brute dans les benchmarks encore plus élevée notamment en code, le modèle gagne aussi dans ce segment en autonomie.

Claude Opus 4.6 dans les benchmarks. © Anthropic

Selon Anthropic, l’IA peut générer de A à Z un projet qui aurait pris plusieurs jours à concevoir à la main. Une nouvelle qui va très certainement ravir les développeurs, Anthropic se met enfin à proposer un modèle à contexte étendu : Opus 4.6 arrive avec un contexte d’un million de tokens. Une capacité déployée en premier dans Claude Developer Platform.

Enfin, les équipes de la start-up lancent une nouvelle expérience nommée Agent Teams permettant à Claude Code d’appréhender une tâche comme une équipe d'ingénieurs. Le développement sera ainsi découpé en sous-agents spécialisés, un mode swarm natif en quelques sortes. Les agents ne se contentent pas d’agir seuls mais communiquent en temps réel entre eux. Un mode disponible en research preview, uniquement dans Claude Code au lancement, qui risque de faire du bruit dans la communauté développeur.

Pour finir, grâce à son partenariat avec Microsoft, Claude s’intègre désormais dans PowerPoint. Il est capable de produire des présentations fidèles à votre style et/ou au branding de votre entreprise à partir d’un simple prompt. Une fonctionnalité disponible pour les abonnés Max, Team et Enterprise.

Après avoir dominé le développement logiciel avec Claude Code, Anthropic s'attaque désormais aux métiers du savoir avec une stratégie claire : automatiser un maximum de processus d'entreprise. Les turbulences de Wall Street ces derniers jours confirment que l'approche fonctionne.