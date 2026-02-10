1 114 start-up, 16 milliards levés : la French Tech IA sous toutes les coutures

France Digitale publie ce 10 février son mapping annuel des start-up françaises de l'IA. L'édition 2026 recense 1 114 entreprises sur l'ensemble du territoire.

La France, terre d’IA ? C’est décidément ce qui ressort du mapping annuel de France Digitale. Publié ce mardi 10 février à quelques heures de l’ouverture de l’AI Day, le recensement réalisé avec Sopra Steria Ventures dénombre 1 114 start-ups françaises développant des produits, services ou infrastructures liés à l'intelligence artificielle. Pour arriver à ce chiffre, France Digitale a défini son périmètre : des entreprises créées depuis 2006, dont le siège est en France, avec au moins deux salariés, et surtout, "mettant l'IA au cœur de sa valeur proposée".

Des spécialisations régionales marquées

Avec ses 1 114 start-ups recensées sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du hardware ou software, la France devance l'Allemagne (935 start-up) et s'impose comme le premier écosystème européen de l'IA. Paris et l'ïle-de-France concentrent 63% de ces entreprises, constituant le hub incontesté avec une forte concentration d’éditeurs de modèles fondations et de fintech. Mais "les régions ont une sorte de monopole sur l'IA verticalisée", souligne Socheat Chhay, directeur général de Sopra Steria Ventures. Grenoble s'est ainsi spécialisée dans la robotisation et l'IoT, Toulouse dans l'aérospatial et les agents autonomes, Sophia-Antipolis dans la santé et le climat, tandis que Lyon et Bordeaux développent des applications pour l'agro-tech.

Cliquez ici pour accéder au mapping de France Digitale. © Capture d’écran

Très intéressant également, le mapping nous apprend que l'écosystème français de l'IA franchit un cap de maturité, tant du côté des investisseurs que des start-up elles-mêmes. Toutes confondues, les 1 114 start-up ont levé près de 16 milliards d'euros depuis leur création. "40% des investissements en IA en 2025 ont été réalisés par des corporates ou des CVC, dont 25% directement dans des start-up", révèle Socheat Chhay. "L'enjeu n'est plus technologique, il est stratégique", insiste encore le directeur général de Sopra Steria Ventures. Les grands groupes ne font plus de R&D spéculative mais investissent massivement en série A et B pour industrialiser des solutions déjà éprouvées, particulièrement dans la santé, la fintech et l'industrie.

Côté start-up, une entreprise sur deux est déjà rentable ou prévoit de l'être dans les trois prochaines années. Un signe de maturité, mais aussi d'une divergence avec le modèle américain. Là où les start-up américaines peuvent brûler du cash pendant des années avant de penser rentabilité, l'écosystème européen impose une discipline financière plus précoce, pour le meilleur comme pour le pire.