Derrière Honor, le boom de la robotique au MWC

Un robot a donné le coup d'envoi de l'édition 2026 du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Le fabricant chinois de smartphones Honor avait teasé l'annonce de son premier humanoïde, attisant la curiosité des observateurs.

Quelques jours après la performance très médiatisée des machines de la start-up Unitree lors du gala du Nouvel An lunaire en Chine, la présentation du modèle d’Honor était particulièrement attendue.

Mais le robot d’Honor ne sera pas le seul à déambuler dans les allées du salon. Cette année, plusieurs start-up spécialisées dans les robots humanoïdes exposent au MWC, un fait encore inhabituel dans un événement historiquement centré sur les smartphones et les télécoms. La présence de ces machines confirme l’émergence d’une industrie encore jeune, mais en forte accélération.

Le robot Honor, partie émergée de l’iceberg

La présentation du robot humanoïde d’Honor s’inscrivait dans le lancement du nouveau "Robot Phone", un smartphone doté de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle et d’un module photo motorisé intégré à l’arrière du châssis.

Ce concept combine caméras, moteurs et IA pour permettre une interaction physique : suivre un sujet, ajuster automatiquement l’angle de prise de vue ou effectuer certains mouvements automatisés. Il sert de vitrine à la vision d’Honor en matière d’IA dite "incarnée". Sur scène, le robot a exécuté une chorégraphie aux côtés de danseurs humains avant d’enchaîner un "moonwalk". Le CEO d’Honor, James Li, a ensuite échangé quelques mots avec la machine, qui a conclu la démonstration par un salto arrière avant de quitter la scène.

À ce stade, Honor n’a communiqué ni calendrier de commercialisation ni spécifications techniques détaillées. Il reste difficile de déterminer s’il s’agit d’un prototype technologique, d’un outil marketing ou des prémices d’une diversification stratégique au-delà des smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Le robot, qui ne porte pas encore de nom, semble toutefois nécessiter des améliorations avant d’envisager une commercialisation. S’il réagit à certaines commandes vocales, ses capacités demeurent limitées. En l’approchant et en tentant d’interagir avec lui, ses mouvements apparaissent encore peu fluides et son autonomie reste incertaine, d’autant qu’il était étroitement encadré par des employés du fabricant lors de ses déplacements.

Au-delà du cas Honor, la démonstration illustre une dynamique plus large : les robots humanoïdes quittent progressivement les laboratoires pour investir des salons professionnels, des showrooms et des événements commerciaux. Un premier jalon dans la structuration d’un marché encore embryonnaire.

La Chine en force, l’Europe en retrait

Parmi les acteurs de ce secteur en plein essor présents à Barcelone figure AgiBot, start-up chinoise fondée en 2023. Déjà positionnée comme l’un des leaders mondiaux du secteur, l’entreprise affirme avoir généré 142 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025 et vendu près de 5 000 unités de ses différents modèles, dont l’A2, son produit phare.

Sa présence au MWC s’inscrit dans une stratégie d’expansion internationale, avec un accent particulier sur l’Europe. La société a récemment présenté sa gamme lors d’un événement à Munich et annoncé un partenariat avec une maison de haute couture française, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

Aux côtés d’AgiBot, MagicLab, autre start-up chinoise fondée en janvier 2024, fait également le déplacement. En l’espace d’un an, elle s’est imposée parmi les acteurs les plus visibles du secteur, avec plus de 300 employés, dont environ 70% dédiés à la recherche et au développement.

Au MWC, MagicLab présente notamment le MagicBot Gen1, un robot humanoïde positionné comme "généraliste". Il cible des usages variés : robot d’accueil en showroom, démonstrations technologiques, présence événementielle (salons tech, télévision, festivals), services commerciaux dans des centres commerciaux ou des hôtels, voire assistance industrielle dans des environnements semi-structurés.

Sont également présents à Barcelone le Chengdu Robot Innovation Center et le Beijing Innovation Center of Humanoid Robots, des centres de recherche et développement chinois spécialisés dans la robotique humanoïde.

Le seul représentant non chinois du secteur est un local de l’étape, la start-up espagnole PAL Robotics. Elle présente un modèle de robot humanoïde baptisé Kangaroo, conçu pour la recherche et le développement en locomotion dynamique. Il est récemment passé du stade de prototype à la commercialisation pour les institutions de recherche et les entreprises.

Cette édition 2026 du Mobile World Congress constitue ainsi une fenêtre sur le futur. On devrait en effet voir de plus en plus de robots humanoïdes dans les travées du salon au cours des prochaines années. Le marché global, évalué à 4,89 milliards USD en 2025, pourrait atteindre 165,13 milliards USD d’ici 2034, selon Fortune Business.