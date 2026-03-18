Plus rapides et beaucoup moins chers : OpenAI dégaine GPT-5.4 mini et GPT-5.4 nano face à Sonnet

OpenAI lance GPT-5.4 mini et nano, deux modèles taillés pour la vitesse et l'optimisation des coûts. Deux modèles qui rivalisent avec Claude Sonnet 4.6 d'Anthropic sur les benchmarks pour une fraction du prix.

C'est une bataille dans la grande guerre de l'IA générative que se livrent les éditeurs. Fast mode chez Anthropic, partenariat avec Cerebras chez OpenAI, modèle optimisé pour la rapidité chez Nvidia (Nemotron 3 Super)… A mesure que les modèles saturent les benchmarks de code et de raisonnement, les grands noms de l'IA se battent désormais sur un nouveau terrain : la vitesse de génération. Dernier fait d'armes en date pour OpenAI : le lancement ce 17 mars de GPT-5.4 mini et nano, deux versions ultra-optimisées et proches dans les benchmarks de GPT-5.4, le modèle phare de l'éditeur. Alors faut-il opter pour ces nouveaux venus conçus pour offrir le meilleur rapport vitesse/coût/performance ?

Sonnet 4.6 et GPT-5.4 mini à jeu égal

En résumé : GPT-5.4 mini est une version optimisée de GPT-5.4 avec un niveau de raisonnement légèrement en deçà du flagship et GPT-5.4 nano est la déclinaison la plus légère, dotée elle aussi de capacités de raisonnement natives. Les deux modèles sont multimodaux et disposent d'une fenêtre de contexte de 400 000 tokens, largement de quoi faire. Tous deux supportent le tool calling, la recherche web et le MCP. En revanche, seul GPT-5.4 mini permet d'utiliser le computer use pour contrôler des interfaces graphiques. Enfin, les deux modèles disposent d'un réglage permettant de définir le niveau de raisonnement (aucun, bas, medium, haut, très haut).

Les deux modèles annoncés ce jour par OpenAI sont une réponse directe à la concurrence d'Anthropic. GPT-5.4 mini est en cela un concurrent frontal à Sonnet 4.6, avec le même positionnement : puissance ET vitesse. GPT-5.4 mini fait quasiment jeu égal avec Claude Sonnet 4.6 en codage terminal et en vision multimodale, mais décroche légèrement sur l'utilisation d'outils. L'intérêt principal se situe du côté de la latence : OpenAI annonce une vitesse de génération plus de deux fois supérieure à GPT-5 mini. A cout inférieur, la vitesse de GPT-5.4 mini peut faire la différence sur de nombreux cas d’usage. Il devient ainsi possible de considérer le remplacement de Claude Sonnet 4.6 par GPT-5.4 mini.

Un pricing agressif

Côté tarifs, l'offensive d'OpenAI est tout aussi agressive. GPT-5.4 mini est facturé 0,75 dollar par million de tokens en entrée et 4,50 dollars en sortie, soit respectivement 4 fois et 3,3 fois moins cher que Claude Sonnet 4.6 d'Anthropic. GPT-5.4 nano pousse le curseur encore plus loin : à 0,20 dollar en entrée et 1,25 dollar en sortie, il revient 15 fois moins cher que Sonnet 4.6 en input et 12 fois moins en output. Le tout avec une fenêtre de contexte de 400 000 tokens contre 200 000 pour le modèle d'Anthropic.

Les cas d’usages typiques pour GPT-5.4 mini et nano

GPT-5.4 mini trouve sa place dès que le ratio coût/vitesse/performance devient le critère décisif : sous-agents exécutant des tâches en parallèle, génération de code rapide, workflows automatisés à volume modéré. Sa latence deux fois inférieure et son prix quatre fois plus bas qu'un Sonnet 4.6 en font un modèle parfait pour les pipelines où la réactivité compte plus que le raisonnement. GPT-5.4 nano, lui, cible un cran en dessous : RAG simple, question-réponse, classification, extraction de données des tâches légères à très haute fréquence où chaque centime compte. Sonnet 4.6 reste le choix pertinent pour les équipes déjà investies dans l'écosystème Anthropic et pour les tâches où la précision prime sur la vitesse. Enfin, pour une orchestration avancée d'agents autonomes, les modèles flagship (Opus 4.6 côté Anthropic, GPT-5.4 côté OpenAI) restent les plus légitimes.

Avec GPT-5.4 mini et nano, OpenAI frappe là où ça compte. En se positionnant juste derrière Anthropic sur les benchmarks tout en proposant des tarifs jusqu'à 15 fois inférieurs et une latence divisée par deux, l'éditeur cible frontalement les deux métriques les plus scrutées par les DSI aujourd'hui : le coût par requête et la vitesse de réponse. On notera également la profusion de données de benchmarks accompagnant l’annonce qui tranche avec la discrétion dont OpenAI a fait preuve ces derniers mois sur le sujet. Un signe que le modèle tient ses promesses et qu'OpenAI entend bien le faire savoir.