Shipper, l'IA qui promet de créer et déployer un site ou une appli de A à Z, tient-elle ses promesses ?

Shipper.now assure permettre de passer d'une idée à une appli déployée sans toucher au code. Efficace pour prototyper, moins transparent sur la facture finale.

Si l'IA a profondément simplifié le développement d'applications et de sites web, la mise en production d'un MVP reste un parcours semé d'embûches techniques. Plusieurs outils de no-code et low-code - Lovable, v0, Bolt - occupent déjà ce segment, mais la plupart s'arrêtent au prototype : passer à une application réellement déployée, avec hébergement, authentification et paiement, demande encore un effort d'intégration considérable. C'est précisément ce verrou que Shipper.now entend faire sauter. Fondée en août 2025 par des entrepreneurs SaaS en série basés à Londres, la plateforme promet de compresser au maximum le temps entre l'idée d'un produit et son lancement concret, code exportable et URL live à la clé. Le JDN a pu tester l'outil.

Basé sur Claude Opus 4.6

Shipper.now repose sur Claude Opus 4.6 d'Anthropic. Le modèle alimente l'ensemble de sa chaîne de génération. Le principe est volontairement simple : l'utilisateur décrit en langage naturel l'application qu'il souhaite construire et la plateforme se charge du reste. En coulisses, des agents IA décomposent la demande, conçoivent le schéma de base de données, génèrent le frontend et le backend, câblent l'authentification et enfin configurent le déploiement. L'ensemble du process est visible en temps réel via une file d'attente virtuelle (sous forme de plan) qui détaille chaque étape.

Une fois l'application générée, l'utilisateur peut modifier son application web soit en utilisant un éditeur visuel, sans toucher au code, soit en utilisant un copilot IA. L'IA est capable, sur le papier, de suggérer des fonctionnalités à ajouter, proposer une roadmap et peut appliquer lui-même les modifications après validation. Côté intégrations, Shipper annonce des connecteurs avec Stripe pour le paiement, Google Workspace, Shopify, ChatGPT ou encore ElevenLabs. Le but étant d'avoir une application fonctionnelle le plus rapidement possible sans longue configuration. Le déploiement se fait en un clic, l'application est immédiatement accessible sur une URL fournie par Shipper. L'objectif affiché est clair : se passer du développement, de la configuration et de l'hébergement de son application pour minimiser le temps de mise en production.

Une formule Pro unique et un système de crédits

Shipper.now opte pour un modèle unique : un seul abonnement Pro, facturé 25 dollars par mois (22,56 euros) et par utilisateur. Le prix varie ensuite selon le nombre de crédits nécessaires pour développer et configurer votre application. Le palier d'entrée offre 100 crédits par mois pour 25 dollars, et l'utilisateur peut monter jusqu'à 5 000 crédits mensuels (1 125 dollars) en restant sur la même architecture de plan, simplement en ajustant son besoin. Quel que soit le palier retenu, l'ensemble des fonctionnalités est inclus. La plateforme met en avant un argument choc sur sa page de pricing : le coût d'un développeur offshore tourne autour de 4 000 dollars par mois, là où un plan Shipper à capacité équivalente se situerait, théoriquement, entre 50 et 100 dollars mensuels. Un calcul évidemment marketing.

Shipper propose également un plan Enterprise sur mesure, destiné aux organisations ayant des besoins plus structurants. Celui-ci inclut un support dédié, des intégrations personnalisées, une gestion SSO et, par défaut, l'exclusion des données de l'entraînement des modèles.

Comment lancer une application rapidement ?

Pour mettre Shipper.now à l'épreuve, nous avons opté pour un cas d'usage accessible : créer un annuaire en ligne de restaurants avec système d'avis, filtres par type de cuisine et géolocalisation. Un projet simple en apparence, mais qui mobilise tout de même plusieurs briques : base de données, comptes utilisateurs, interface de recherche, affichage cartographique.

Après avoir créé un compte avec un abonnement Pro, nous donnons le prompt suivant à l'IA :

Crée un annuaire complet de restaurants structuré autour d'une page d'accueil dynamique. En haut, une barre de recherche permet de filtrer par nom, type de cuisine (via un menu déroulant : Italien, Japonais, Français, Street Food) et localisation. Juste en dessous, affiche une carte interactive occupant 40% de la largeur qui positionne des pins pour chaque restaurant ; cliquer sur un pin ouvre une infobulle avec le nom, une photo miniature et la note moyenne. La liste des restaurants est présentée sous forme de grille de cartes affichant une image principale, le nom en grand, le quartier, le type de cuisine et un badge de note sur 5 étoiles. Le clic sur une carte mène à une fiche détaillée organisée en colonnes : à gauche, une galerie photo et la description du lieu; à droite, une barre latérale avec l'adresse cliquable (lien Google Maps), les horaires d'ouverture (avec indicateur Ouvert/Fermé en temps réel) et un bouton de réservation. En bas de page, une section Avis affiche les commentaires des utilisateurs avec leur note, la date et le nom du profil. Les utilisateurs connectés peuvent soumettre un avis via une fenêtre modale comprenant un sélecteur d'étoiles et un champ texte. L'application gère deux types de comptes via une authentification sécurisée. Les utilisateurs peuvent gérer leurs favoris. Les restaurateurs accèdent à un tableau de bord privé pour modifier leurs informations, ajouter des photos et répondre aux avis. Le design utilise une navigation intuitive avec un header fixe contenant le logo, les liens vers les catégories et les boutons de connexion/profil. Un pied de page regroupe les mentions légales et les réseaux sociaux. L'interface doit inclure des états de chargement (skeletons) et des messages d'erreur clairs si aucun résultat n'est trouvé.

© Capture d'écran / JDN

En quelques instants, le builder découpe automatiquement le projet en trois phases séquentielles : socle technique et interface, authentification et fonctionnalités interactives, tableau de bord restaurateur. L'agent IA exécute chaque étape dans l'ordre avec la progression visible en live. La génération de code prend environ 60 minutes.

Shipper.now produit un site propre, fonctionnel et déjà structuré, avec une interface utilisateur soignée côté front et un back-office opérationnel côté restaurateur. En revanche, mauvaise surprise au moment de la mise en ligne : l'activation du Shipper Cloud, le backend managé de la plateforme, est indispensable pour que l'application fonctionne réellement. C'est lui qui fournit la base de données intégrée permettant de stocker les soumissions de formulaires, les comptes utilisateurs, les contenus générés par l'application et toute donnée structurée. Pour notre test, nous avons dû ajouter 5 dollars de crédits cloud (le minimum) simplement pour rendre le site opérationnel. Un surcoût modeste en soi, mais qui s'ajoute aux 25 dollars mensuels du plan Pro et n'apparaît pas clairement dans la grille tarifaire affichée. Dommage.

© Capture d'écran / JDN

Un générateur rapide de MVP

Shipper.now tient une partie de sa promesse. L'outil excelle pour produire rapidement des interfaces soignées et des landing pages plus léchées que ce que propose Lovable. C'est en cela un outil pertinent pour les entrepreneurs non techniques qui veulent pitcher un projet devant des investisseurs ou produire un MVP avant d'engager un budget de développement. Pour des projets simples (site vitrine, annuaire, petit outil interne), le résultat est correct. En revanche, dès que l'on touche au backend et à la logique métier plus poussée, les allers-retours avec l'IA se multiplient et le temps de génération s'allonge considérablement, au point d'être parfois plus long que ce qu'un développeur obtiendrait avec un Claude Code classique. Mais Shipper ne s'adresse pas aux profils techniques.

Par ailleurs, la transparence tarifaire laisse à désirer, l''activation du module Cloud génère un surcoût qui n'apparaît pas clairement dans la grille de prix affichée. La promesse marketing n'est donc pas entièrement tenue. Pour des applications ambitieuses, il faudra y passer un temps conséquent et accepter de nombreuses itérations. Le service reste néanmoins solide pour ce qu'il est aujourd'hui : un accélérateur de prototypage orienté business.