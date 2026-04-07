Cobl lève 4 millions d'euros et 2 millions de dette pour automatiser la paperasse des commerciaux avec l'IA

La start-up française Cobl lève 4 millions d'euros auprès notamment d'Eurazeo, complétés par 2 millions de dette, pour lancer sa plateforme d'agents IA destinée à automatiser la production documentaire des commerciaux.

Et si l'IA automatisait les tâches administratives lourdes des commerciaux ? C'est l'une des promesses de longue date de l'IA générative, encore partiellement tenue. C'est pour combler ce manque que la start-up françaie Cobl annonce ce mardi 7 avril une levée de 4 millions d'euros menée par Eurazeo, accompagnée par SuperCapital-Side Angels, Apok Invest et Station F, avec le soutien en dette à hauteur de 2 millions de Bpifrance, BNP Paribas, Banque Populaire et CIC. L'entreprise cible le segment des responsables commerciaux lassés de rédiger à la main des documents et des réponses à appels d'offres en tout genre. La solution promet des gains de temps d'un facteur 10. Jusqu'ici, Cobl fonctionnait en accès restreint. Le lancement du 7 avril marque le passage en self-service ouvert : n'importe quelle entreprise peut s'inscrire.

Une suite agentique dédiée aux documents administratifs

Cobl s'attaque à tout ce qu'un commercial en environnement B2B doit produire pour faire avancer un deal : propositions commerciales, réponses à appels d'offres, études de cas, calculs de ROI, documents de sécurité… "Beaucoup de commerciaux aimeraient fournir plus de contenu à leurs clients, mais ils n'ont pas le temps, pas forcément les bonnes données sous la main, et pas la logique documentaire pour sortir un livrable propre qui respecte la charte graphique", résume Damien Hontang, cofondateur et CEO de Cobl.

Techniquement, la plateforme se base sur un système multiagents : un orchestrateur central dialogue avec l'utilisateur, puis distribue le travail à des agents spécialisés. L'un génère des graphiques, un autre gère les visuels, un troisième va chercher de l'information sur le web, un dernier fouille la documentation interne de l'entreprise. Le tout fonctionne dans un environnement sandboxé, connecté aux outils du commercial (Salesforce, HubSpot, Gmail, Outlook, Slack, Teams).

Interrogé sur ce qui distingue Cobl d'un outil généraliste comme Claude Cowork, qui gère lui aussi les connecteurs et la production de documents, Damien Hontang joue la carte de la spécialisation. "Générer un document à 80%, ça devient une commodité. Le faire parfaitement, sur le fond comme sur la forme, c'est une autre histoire", tranche-t-il. Et d’ajouter : "Un outil généraliste a un scope très large, il peut envoyer un Slack comme rédiger un rapport. Chez nous, tout est pensé pour le commercial, et ça change l'architecture, le comportement des agents et les outils qu'on met à leur disposition", complète le CEO.

Par exemple, quand un commercial doit répondre à un appel d'offres, Cobl ne part pas d'une page blanche. La plateforme va piocher dans les anciennes propositions commerciales de l'entreprise, reproduit la structure des documents qui ont déjà fonctionné, applique automatiquement la charte graphique et déroule une méthodologie de réponse intégrée dans le comportement même des agents.

Des entreprises legacy déjà séduites

Côté tarifs, Cobl propose une version gratuite limitée à trois documents par mois, et un abonnement à 29 euros par utilisateur et par mois. La start-up cible en priorité les entreprises de 50 à 1 000 salariés dans le conseil, l'édition logicielle et les télécoms. Mais la plateforme a déjà séduit des groupes legacy : Orano, Vinci Energies, Econocom ou encore Free Pro figurent parmi les clients existants.

Pour le lancement du jour, ce 7 avril, pas question de se cantonner au marché français. Damien Hontang veut jouer d'emblée à l'international, avec des campagnes ciblant les Etats-Unis et le Royaume-Uni via des influenceurs. L'équipe, récemment passée à 12 personnes, ne prévoit pas d'embauches supplémentaires dans l'immédiat. Et pour cause : la start-up utilise massivement l'IA en interne pour rester agile et avancer vite.