Sandboxes auto-hébergées et tunnels MCP : Anthropic joue la carte souveraineté depuis Londres

Anthropic annonce, depuis Londres, ce 19 mai deux nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme agentique : les sandboxes auto-hébergées et les tunnels MCP. Le JDN sur place vous décrypte ces annonces.

Anthropic veut devenir le système d’exploitation des agents d’intelligence artificielle. A l’occasion de Code with Claude London, sa première conférence développeurs hors des Etats-Unis ce 19 mai, l’éditeur de Claude annonce deux briques qui complètent sa plateforme Managed Agents : les sandboxes auto-hébergées, en bêta publique, et les tunnels MCP, en preview. Une annonce stratégique qui éclaire sur le positionnement de la start-up.

Des agents d’IA vraiment autonomes

Lancé en avril, Claude Managed Agents est la nouvelle plateforme agentique d’Anthropic. Le principe est d’éviter aux développeurs de réinventer la boucle agentique, l’exécution des outils et l’infrastructure de runtime. Et faciliter ainsi la création d’un agent complet véritablement autonome. Là où l’API classique se contente d’exposer le modèle, Managed Agents fournit un framework clés en main. Le développeur crée un agent (modèle, prompt système, outils, serveurs MCP, skills), configure un environnement de conteneur cloud, puis lance des sessions qui tournent de façon autonome, parfois plusieurs heures, avec bash, opérations sur fichiers, recherche web et MCP.

Le runtime déplacé en local

Jusqu’ici, le runtime, l’environnement d’exécution où l’agent lance ses commandes, lit et écrit ses fichiers tournait exclusivement sur les serveurs d’Anthropic. Avec les sandboxes auto-hébergées, annoncées ce 19 mai, le runtime peut être opéré en local. Seule la boucle agentique, qui orchestre la session, gère le contexte et la récupération sur erreur, reste chez Anthropic. L’exécution des outils, elle, part dans l’infrastructure du client ou chez un fournisseur de sandbox managée. Quatre partenaires sont supportés au lancement : Cloudflare, Daytona, Modal et Vercel.

Un MCP plus sécurisé pour les entreprises

La seconde brique, les tunnels MCP, complète le dispositif. Le MCP même s’il est devenu le standard pour brancher un agent sur des outils ou des données externes est encore peu sécurisé. Faire dialoguer un agent hébergé chez Anthropic avec un serveur MCP installé sur le réseau interne d’une entreprise supposait jusqu’ici d’exposer ce serveur sur Internet ou de monter un VPN. Un dispositif peu sécurisé ou trop complexe. Avec les tunnels MCP, il est maintenant possible de déployer une passerelle dans son réseau avec une connexion sortante directe vers Claude Managed Agents. L’agent peut ainsi utiliser les données de l’entreprise exposées via le tunnel. Lancée en preview, la fonctionnalité est non seulement disponible sur Claude Managed Agents mais également dans l’API historique d’Anthropic.

Des signaux faibles qui convergent

Déplacer le runtime en local, sécuriser le MCP pour l’entreprise, choisir Londres pour la première conférence développeurs hors des Etats-Unis : Anthropic s’attaque frontalement au marché européen de l’IA agentique, historiquement plus conservateur sur ces sujets. Les DSI du vieux continent font de la souveraineté de la donnée et du contrôle du périmètre d’exécution des prérequis non négociables. Les deux annonces du jour cochent précisément ces cases. Par ailleurs, le timing n’est pas neutre. A l’heure où les régulateurs européens scrutent de près les nouvelles capacités de Claude Mythos et des nouvelles IA “frontières”, un durcissement de l’AI Act n’est plus à écarter.

Montrer dès maintenant que ses agents peuvent tourner dans le périmètre du client, avec ses propres journaux d’audit et ses propres politiques réseau, c’est prendre un coup d’avance sur un débat qui arrive vite. Que la démonstration soit faite depuis Londres et pas depuis San Francisco n’est sûrement pas un hasard.