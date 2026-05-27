Hermes Agent, l'agent IA qui apprend tout seul et ringardise OpenClaw

Plus ambitieux qu'OpenClaw, plus ouvert que ses concurrents propriétaires, Hermes Agent promet un agent IA qui apprend de chaque tâche et se forge seul ses propres outils.

Après OpenClaw, c'est le nouvel agent de productivité du moment. Lancé par le laboratoire américain Nous Research en février, Hermes Agent promet un gain de temps et une assistance véritablement intelligente au quotidien. L'outil pousse le concept d'agent personnel à son paroxysme en proposant une IA non seulement autonome et dotée d'une mémoire, mais également auto-apprenante. Au fil des échanges, Hermes Agent promet de s'améliorer seul en créant de lui-même des skills et autres outils pour vous servir toujours plus précisément et rapidement.

Le principe de Hermes Agent

Hermes Agent se démarque prioritairement par sa philosophie de conception, ancrée autour de l'amélioration continue. Très concrètement, quand l'agent termine une tâche qui a nécessité 5 tool calls ou plus, il va automatiquement créer un skill pour s'en rappeler à la prochaine demande. Ce skill contient le nom de la tâche, les étapes qui ont fonctionné, les erreurs rencontrées et les corrections appliquées. Ensuite, lors d'une tâche suivante, si une situation similaire se reproduit, l'agent charge ce fichier en contexte. Si le résultat diffère ou doit être adapté, il mettra alors à jour le skill de lui-même. Enfin, en parallèle, tous les 7 jours, un process en arrière-plan s'exécute pour archiver et supprimer les skills qui n'ont pas été utilisés. Si certains skills sont trop proches, il peut également les fusionner.

Sur le volet modèles, le projet assume une ouverture beaucoup plus large qu'OpenClaw avec : Anthropic, OpenAI, Gemini, mais aussi Nous Portal, Featherless, sans oublier AWS Bedrock, Groq, NVIDIA, Qwen ou Ollama. Hermes Agent vise par ailleurs davantage les développeurs avec une intégration native dans VS Code, Zed et JetBrains, ainsi que le support natif du protocole MCP.

Comment installer Hermes Agent ?

Hermes Agent a été conçu pour un fonctionnement optimal en environnement Unix. Il est disponible sur Mac et Linux, et vient d'être adapté pour Windows (encore en bêta). Comme pour OpenClaw, il est possible d'installer l'instance d'Hermes Agent sur un VPS ou directement sur votre machine. Tout dépendra de votre usage.

Pour installer la commande, lancez simplement la commande (Mac ou Linux) :

© JDN

Sur Windows, en mode PowerShell :

© JDN

25 Mo plus tard, Hermes Agent est installé. Il faut maintenant le configurer. L'agent propose un setup complet ou rapide. Nous optons pour la rapidité. La première étape consiste à choisir son provider de modèle. Pour cette installation, nous retenons OpenRouter avec MiniMax M2.5. L'avantage, à l'heure d'écrire ces lignes, est que le modèle est entièrement gratuit (oui, oui).

La liste des providers supportés par Hermes Agents. © Capture d’écran / JDN

Une fois le provider et le modèle moteur sélectionné vient le temps de choisir le type d’instance :

Local, pour une exécution en local

Docker pour une exécution en mode conteneurisé (plus sécurisé)

Modal pour une exécution dans une sandbox hébergée chez Modal

SSH pour une execution depuis un serveur distant (VPS ou serveur dédié par exemple)

Daytona pour une exécution depuis une sandbox de Daytona

Vercel pour une exécution en mode sandbox depuis Vercel

Nous retenons ici une exécution en mode local, la plus simple et la plus native (notamment pour utiliser des connecteurs MCP locaux).

Hermes Agent demande ensuite le nombre de tool calls par conversation. Plus le nombre est élevé, plus vous consommerez de tokens. Une tâche complexe nécessite de nombreux appels d'outils. Le minimum recommandé est de 90. Nous vous conseillons d'ajuster le chiffre selon vos futurs cas d'usage. Dans notre cas, nous fixons la limite à 150 appels.

Hermes Agent permet ensuite de configurer une plateforme de messagerie tierce pour s'exécuter à distance. Nous vous recommandons d'utiliser Telegram (la configuration est simple). Il est toutefois possible de se passer de service tiers pour une utilisation purement locale, uniquement sur votre machine. C'est la configuration que nous retenons.

La liste des providers de messagerie supportés par Hermes Agent. © Capture d’écran / JDN

Enfin, Hermes Agent vous demande de configurer les outils mis à disposition de l'agent (recherche web, skills, mémoire...). Nous vous conseillons ici d'activer l'ensemble des outils.

Les outils disponibles dans Hermes Agent. © Capture d’écran / JDN

Une fois cette étape finalisée, vous pouvez utiliser Hermes Agent. Pour lancer l’agent sur votre ordinateur, entrez la commande : hermes

Des cas d’usage variés

Le cas d'usage le plus immédiatement parlant est celui de l'assistant personnel qui ne repart jamais de zéro. Hermes Agent retient vos habitudes, vos projets en cours, vos préférences de format et de ton. Un freelance peut lui demander de rédiger une proposition commerciale pour un nouveau client : l'agent va retrouver dans sa mémoire les devis précédents, appliquer la mise en forme habituelle, aller chercher les tarifs journaliers à jour sur le web et produire un document directement exploitable. Un étudiant peut lui confier la veille bibliographique d'un sujet de thèse : Hermes collecte, synthétise, et la semaine suivante, quand le sujet revient, il sait déjà ce qui a été traité et repart de là où il s'était arrêté. C'est moins un outil qu'un collaborateur qui s'améliore avec le temps.

Sur le volet productivité pure, Hermes Agent dispose également d'une vraie plus-value. Plutôt que de subir le flux continu de notifications, d'emails et de messages, vous pouvez lui déléguer la surveillance et le tri : chaque matin, un brief consolidé sur Telegram ou Slack résume les emails importants, les actualités de votre secteur et les tâches en attente, le tout formaté selon vos préférences apprises au fil des sessions. En cours de journée, il peut gérer en parallèle la prise de notes de réunion (avec envoi automatique du compte-rendu aux participants). La différence avec un assistant classique tient précisément au skill : la première fois que vous lui demandez de formater un compte-rendu selon votre template interne, il crée un skill. La deuxième fois, il l'exécute en quelques secondes sans une seule question. En somme, un vrai gain de temps.

Côté développeur, il est possible de lui confier un workflow de revue de code, on peut aussi le laisser tourner sur un VPS pour surveiller un depot et recevoir une alerte Telegram en cas de problème. Un développeur peut également lui déléguer le triage de tickets dans un outil de gestion de projet : l'agent récupère les tickets entrants, les assigne, commence à les traiter et documente directement dans la fiche. Plus intéressant encore, il est possible de l'utiliser comme chef d'orchestre d'autres agents spécialisés en code. Exemple ? En lui faisant piloter Claude Code ou Codex à distance, Hermes rédigeant les prompts et relisant le code produit.