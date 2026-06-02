Build 2026 : Microsoft réduit sa dépendance à OpenAI et Anthropic avec ses modèles d'IA "MAI"

Microsoft dévoile MAI-Thinking-1, son premier modèle de raisonnement IA, avec une architecture MoE et 35 milliards de paramètres actifs. La firme mise sur des modèles compacts, spécialisés et plus efficients pour réduire sa dépendance à OpenAI et Anthropic.

Microsoft commence à se défaire de ses dépendances historiques à OpenAI et Anthropic. La firme de Redmond présente ce mardi 2 juin, à l'occasion de Build, sa conférence développeur annuelle, une famille de modèles d'IA générative de pointe. Cette nouvelle mouture est livrée par la Microsoft AI Superintelligence Team, l'équipe dédiée à l'intelligence artificielle lancée en novembre 2024 et dirigée par Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind. Sept modèles spécialisés sont annoncés, Microsoft en présente les cinq principaux.

Un modèle de pointe…

Baptisée MAI (pour Microsoft AI), la famille a été conçue from scratch par l'entreprise. Microsoft a focalisé ses efforts sur deux atouts différenciants : le risque judiciaire d'une part, la compacité d'autre part. L'ensemble a été entièrement entraîné sur des données de qualité exploitables commercialement. Le modèle principal, MAI-Thinking-1, première IA de raisonnement de la firme, arrive avec une architecture MoE et seulement 35 milliards de paramètres actifs à l'inférence.

Microsoft ne dévoile pas pour l'heure le détail des benchmarks, mais le modèle serait à égalité avec Claude Opus 4.6 sur SWE-bench Pro, test de référence pour le code en mode agentique. La firme ne communique pas encore sa grille tarifaire, tout en assurant que le modèle offrirait des performances de pointe à un prix largement inférieur à celui des modèles d'Anthropic. Seul bémol : un contexte de 128 000 tokens, à l'heure où les derniers modèles de pointe en gèrent a minima un million. Le modèle est d'ores et déjà disponible dans Microsoft Foundry.

… et des modèles spécialisés

En parallèle, l'équipe Superintelligence de Microsoft dévoile MAI-Image-2.5 et MAI-Image-2.5 Flash, une mise à jour de son modèle text-to-image de pointe positionné en concurrent direct de Gemini Nano Banana Pro. Dans les benchmarks, il serait supérieur au modèle de Google. Pensé pour les workflows créatifs, il génère des images à partir d'un prompt comme il en édite. Il est désormais intégré à PowerPoint, à OneDrive et à Foundry. Microsoft assure qu'il offre le meilleur ratio qualité/prix du marché.

La firme lance par ailleurs MAI-Transcribe-1.5, une mise à jour de son modèle de transcription affichant des scores SOTA sur plus de 43 langues. L'équipe en profite pour lancer MAI-Voice-2 et MAI-Voice-2 Flash, qui génèrent des voix à partir d'un prompt dans la majorité des langues actuelles. Microsoft publie enfin MAI-Code-1, un modèle spécialisé pour l'édition rapide de code, très efficient. Il est disponible dans Copilot et dans VS Code. Les modèles MAI seront également accessibles nativement sur Fireworks AI, Baseten et OpenRouter.

Les autres annonces IA de Build

En parallèle, Microsoft annonce de nouveaux produits agentiques. A commencer par Microsoft Scout, un agent personnel de travail autonome (sur le positionnement de Claude Cowork) accessible dès aujourd'hui à un panel de testeurs. Développé sur une base d'OpenClaw et fusionné avec WorkIQ, l'agent IA de Microsoft, il s'intègre à Teams et Outlook pour gérer de manière proactive l'ensemble des tâches de la digital workplace. Microsoft dévoile aussi sa plateforme d'agents, Microsoft Agent Platform, qui couvre tout le cycle de vie de l'agent : du développement dans GitHub au déploiement dans Foundry, jusqu'à l'exposition dans M365 et Teams.

La firme ajoute Frontier Tuning, qui applique du reinforcement learning pour adapter le modèle sous-jacent d'un agent aux données et aux workflows de l'entreprise, dans son périmètre de conformité (notion assez floue, nous en conviendrons). Pour que ces agents soient pertinents, encore faut-il qu'ils connaissent le contexte de l'entreprise. C'est tout l'objet de Microsoft IQ, une couche logicielle qui connecte les données de l'entreprise aux agents et qui s'interface nativement avec WorkIQ, Fabric IQ et Foundry IQ. Microsoft lance enfin Web IQ, un moteur de recherche web pensé pour les agents, compatible MCP et jusqu'à 2,5 fois plus rapide que ses concurrents.

Avec cette première famille MAI, Microsoft franchit un cap. La firme de Redmond avance sur le terrain de Google : celui des modèles spécialisés et efficients. Elle ne prétend pas rivaliser frontalement avec les modèles les plus puissants du marché. Son pari est ailleurs : des modèles plus compacts, taillés pour des usages précis, à un prix qui devrait faire la différence. Le bénéfice est double. Microsoft réduit sa dépendance historique à OpenAI et Anthropic, et accomplit par la même la mission pour laquelle la Superintelligence Team avait été créée (officieusement). L'enjeu n'est pas de conquérir de nouveaux clients, mais de mieux servir les siens, en les gardant sur ses propres modèles plutôt que de les renvoyer vers la concurrence.