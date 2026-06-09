HoloTab : cette extension Chrome automatise (gratuitement) tout ce que vos agents ne savent pas faire

Et si une IA se chargeait de vos tâches web les plus pénibles ? Avec HoloTab, son extension Chrome gratuite, le français H Company fait piloter votre navigateur par un agent à votre place.

L'IA permet désormais d'automatiser des tâches de plus en plus complexes. Les agents utilisent à la perfection API et MCP en tout genre, mais une grande partie des cas d'usage humains passe encore par des interfaces graphiques. C'est là que le computer use vient combler le manque. Grâce aux modèles de vision (vision language models), un agent peut parcourir des pages et même saisir des informations dans des formulaires. L'une des start-up leaders du secteur n'est autre que le français H Company. L'entreprise a développé ses propres modèles de vision, la famille Holo3, et plus récemment Holo3.1. Elle propose également une extension Google Chrome capable, sur le papier, d'automatiser l'ensemble des tâches sur le web.

Une interface épurée et fonctionnelle

L'extension HoloTab est intégrée nativement dans Chrome. Elle s'utilise via un chat, à la manière de Claude dans Chrome. L'utilisateur envoie un prompt et le modèle prend la main sur le navigateur.

L’interface de HoloTab sur PC. © Capture d’écran / JDN

L'agent peut fonctionner selon deux modes : supervisé ou autonome. Le premier exige de l'utilisateur une confirmation manuelle de chaque action. Le second laisse l'agent agir en toute autonomie, dans la limite des règles de sécurité. Il ne s'arrête alors que sur les formulaires de connexion ou avant de valider un paiement en ligne.

Mais le plus intéressant tient sans doute à l'inclusion native des routines. Il est possible de configurer un workflow complet que l'agent apprend, puis reproduit à la demande via une simple commande. Une routine se configure à partir d'un prompt et d'une URL de départ, ou, plus malin, à partir d'un enregistrement de votre navigation. L'IA visionne ensuite la vidéo et apprend en temps réel ce qu'elle doit reproduire.

Plusieurs routines sont pré-configurées dans HoloTab. © Capture d’écran / JDN

HoloTab permet enfin d'ajouter des skills pour enseigner à l'agent des compétences ou des savoir-faire. Ces skills peuvent être généraux et valoir pour l'ensemble des tâches courantes, ou se limiter à un nom de domaine précis.

Par défaut, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, trois modèles sont proposés dans l'outil. Holo3 Pro pour les tâches les plus complexes, sur des interfaces difficiles ; Holo3.1 Flash, axé sur la rapidité, pour les tâches simples ; et enfin Holotron 3 Nano, plus ancien, tout aussi rapide et réservé aux tâches très basiques. Au quotidien, Holo3.1 Flash offre le meilleur ratio qualité-vitesse. Côté prix, HoloTab fonctionne sur le principe de l'usage raisonné. L'outil s'appuie sur l'API de H, avec des limites gratuites très généreuses. Aucun plafond n'est officiellement communiqué, mais une utilisation de plusieurs heures dans la journée finit par déclencher un blocage.

4 cas d’usage

HoloTab excelle sur les tâches répétitives qui demandent peu de réflexion directe. Nous vous proposons ici quatre cas d'usage, avec les prompts associés, qui illustrent la polyvalence de l'outil.

Une veille réglementaire

HoloTab peut aller chercher de l'information sur des sites que les moteurs de recherche indexent mal, et que les moteurs d'IA générative (ChatGPT, Gemini, Claude...) remontent donc difficilement. Cas typique : une veille réglementaire couvrant les dernières jurisprudences et les textes parus chaque semaine dans votre domaine.

Prompt :

Contexte: nous travaillons dans le secteur de [INSERER SECTEUR]. Mon activité consiste à [INSERER LISTE DES ACTIVITES]. Objectif: réaliser une veille juridique et réglementaire sur les 7 derniers jours (du [date d'il y a 7 jours] à aujourd'hui [date du jour]) et m'en produire une synthèse actionnable. Sources à consulter (ne te limite pas à un moteur de recherche généraliste): Légifrance section "Journal officiel" pour les textes publiés (lois, décrets, arrêtés) et section jurisprudence (Judilibre) pour les décisions de justice. Le site de l'autorité de régulation de mon secteur: [INSERER, ex. CNIL / AMF / ACPR / ARCEP / ANSM…] rubriques actualités, délibérations, recommandations. EUR-Lex pour les textes et décisions de niveau européen, s'ils concernent mon activité. [Ajouter toute source spécialisée pertinente] Filtre la pertinence par rapport à mon secteur et à mes activités décrites ci-dessus. Ignore ce qui ne s'y rapporte pas. Règles strictes anti-fabrication (prioritaires sur tout le reste): Chaque élément cité doit s'appuyer sur une source réelle que tu as ouverte, avec un lien direct et la référence exacte (numéro de texte/décision, juridiction, date de publication). N'invente jamais une référence, une date ou un numéro. Si tu n'es pas certain d'un élément, ne l'inclus pas. Si tu ne trouves rien de pertinent sur la période, dis-le clairement. Ne meuble pas. Un résultat vide est une réponse valable. Livrable pour chaque élément retenu: Type (texte réglementaire / décision de jurisprudence / recommandation d'autorité) Référence exacte et date de publication Lien direct vers la source Résumé en 2-3 phrases de ce que dit le texte Impact concret pour mon activité: ce que ça change, qui est concerné, et l'action recommandée de notre côté (avec mon niveau de confiance sur cette interprétation: élevé / moyen / à faire valider par un juriste) Termine par une liste "Points d'attention / à surveiller" si certains sujets sont en cours mais pas encore publiés.

Une recherche de job cross-source

Là encore, des connecteurs MCP existent, mais pas pour toutes les plateformes de recherche d'emploi. HoloTab prend le relais : il fait votre veille à votre place en parcourant plusieurs sites et en alimentant un Google Sheet dédié. Pratique.

Prompt :

Objectif: trouver des offres d'emploi correspondant à ma recherche et les consolider dans un Google Sheet. Ma recherche Poste recherché: [INSERER POSTE] Secteur: [INSERER SECTEUR] Localisation: [INSERER LOCALISATION] (inclure le télétravail si pertinent: oui/non) Critères prioritaires pour le scoring (du plus au moins important): [ex. adéquation du poste, localisation, salaire, type de contrat] Type de contrat souhaité: [CDI / CDD / autre] Niveau d'expérience: [ex. 3-5 ans] Sources à explorer, dans cet ordre: Welcome to the Jungle, HelloWork, France Travail (travail-emploi, ex-Pôle Emploi), Indeed, LinkedIn. Pour chaque source: lance la recherche avec le poste et la localisation, puis parcours les résultats les plus récents (offres de moins de 30 jours en priorité). Vise environ 5 à 10 offres pertinentes par source. Si un site est inaccessible (mur de connexion, CAPTCHA, blocage anti-bot): ne tente pas de contourner la sécurité. Passe à la source suivante et note dans une cellule "Sources non accessibles" lesquelles ont échoué et pourquoi. Livrable: crée un nouveau Google Sheet intitulé "Recherche emploi - [POSTE] - [date du jour]" avec une ligne par offre et les colonnes suivantes: Titre de l'offre Entreprise Expérience demandée Salaire proposé (écrire "Non précisé" si absent, ne rien inventer) Localisation Type de contrat (CDI / CDD / etc.) Source (nom du site) Lien direct vers l'offre Date de publication Taux de compatibilité (0-100%) Justification du score (1 phrase) Méthode de scoring: note chaque offre sur 100 en pondérant mes critères prioritaires ci-dessus. N'invente aucune information: si un champ est absent de l'annonce, écris "Non précisé" et n'en tiens pas compte dans le score plutôt que de l'estimer. Avant de finir: trie les lignes par taux de compatibilité décroissant et confirme-moi le nombre total d'offres trouvées par source, en signalant les sources que tu n'as pas pu consulter.

Se désinscrire automatiquement des newsletters

C'est une tâche véritablement chronophage que personne, ou presque, ne veut faire à la main. Se désinscrire d'une newsletter (celle du Journal du Net mise à part, cela va de soi : foncez sur IA News, votre rendez-vous quotidien avec l'IA pratico-pratique) suppose de répertorier toutes les newsletters concernées, puis de cliquer en bas de chaque mail pour dénicher le lien de désinscription. HoloTab peut, là encore, s'en charger.

Prompt :

Objectif: m'aider à faire le tri dans mes mails récurrents et me désabonner de ceux que je choisis. Procède en trois étapes distinctes et attends ma validation entre l'étape 1 et l'étape 2. Etape 1 Inventaire Parcours ma boîte mail sur les [90] derniers jours et identifie les expéditeurs récurrents de type newsletters, e-mails promotionnels, notifications marketing et e-mails automatisés. Regroupe par expéditeur (pas par message individuel). Pour chacun, donne-moi un tableau avec: Nom de l'expéditeur Adresse e-mail Type (newsletter / promo / notification / autre) Nombre de mails reçus sur la période Présence d'un lien de désabonnement visible (oui / non) Ne te désabonne de rien à ce stade. Présente-moi la liste et demande-moi lesquels je veux supprimer de mes abonnements. Etape 2 Désabonnement (seulement après ma réponse) Pour chaque expéditeur que j'aurai sélectionné: Ouvre un de ses e-mails récents, trouve le lien "Se désabonner" (souvent en bas du message), et suis le processus jusqu'à la page de confirmation. Si une étape demande une confirmation, un clic supplémentaire ou la saisie de mon adresse, va jusqu'au bout. Si le désabonnement échoue, demande un login que je ne t'ai pas fourni, ou semble douteux (page suspecte, expéditeur non identifiable), ne force pas: note-le et passe au suivant. Règle de sécurité: ne te désabonne que d'expéditeurs légitimes et clairement identifiables. Pour les spams purs ou expéditeurs inconnus, ne clique sur aucun lien; signale-les-moi simplement pour que je les traite via le filtre anti-spam. Etape 3 Compte rendu Quand tout est terminé, fais-moi un récapitulatif: Désabonnements réussis Désabonnements échoués ou incertains (avec la raison) Expéditeurs signalés comme spam à traiter de mon côté Et confirme-moi explicitement que la tâche est finie.

Tester un funnel de vente

Voilà un cas d'usage plus sectoriel, mais qui prend tout son sens pour un agent de computer use. L'optimisation du funnel de vente est le nerf de la guerre pour un e-commerçant. Après une modification, ou simplement pour vérifier le bon fonctionnement du parcours, HoloTab peut tester et auditer votre funnel à votre place.

Prompt :

Contexte: voici mon site e-commerce: [INSERER URL]. Objectif: tester le tunnel de vente de bout en bout, vérifier qu'il est fonctionnel, et produire un rapport sur (a) les leviers de persuasion éthiques à activer et (b) les dark patterns existants à corriger pour rester conforme. Partie 1 - Test fonctionnel du tunnel Parcours le parcours d'achat complet et vérifie chaque étape: page d'accueil → page produit → ajout au panier → panier → début du checkout → étape de paiement. Pour chaque étape, note: l'étape fonctionne-t-elle (oui/non), temps de chargement perçu, bugs ou liens cassés, frictions (champs inutiles, erreurs peu claires, étapes redondantes), rendu mobile vs desktop si tu peux tester les deux. Règle de sécurité absolue: ne finalise JAMAIS un paiement réel. Arrête-toi à l'écran de saisie/validation du paiement, ou utilise une carte de test si le site est en mode sandbox. Ne soumets aucune vraie transaction. Partie 2 - Audit persuasion éthique Identifie les leviers de psychologie de la conversion honnêtes absents ou mal exploités, et chiffre l'effort/impact estimé: preuve sociale réelle (avis, nombre d'acheteurs), rareté ou urgence authentiques, ancrage et lisibilité des prix, réassurance (paiement sécurisé, retours, livraison), réduction de friction au checkout (invité, paiement express), clarté des CTA. Partie 3 - Audit dark patterns (conformité) Repère les pratiques potentiellement trompeuses ou non conformes (DSA, RGPD, droit de la consommation FR): faux compte à rebours, faux stock/"plus que X en stock" non vérifiable, frais ou abonnements cachés révélés tard, consentement cookies piégé, désinscription/désabonnement entravé, présélection d'options payantes, confirmshaming. Pour chacun: où il se trouve, pourquoi c'est un risque, et la correction recommandée. Livrable: un rapport structuré en trois parties. Pour chaque recommandation, indique l'impact estimé sur la conversion (élevé/moyen/faible) et l'effort d'implémentation, et signale clairement ton niveau de confiance. Ne juge pas la conformité juridique de façon définitive: signale les points "à faire valider par un juriste".

Une vitrine parfaite

Les cas d'usage sont nombreux et ne connaissent d'autre limite que votre imagination. Repérer une tâche récurrente dans votre quotidien, puis imaginer la routine que HoloTab pourrait exécuter à votre place : voilà la meilleure façon d'aborder l'outil.

Avec HoloTab, gratuit pour le moment, H Company s'offre une vitrine parfaite pour ses modèles de computer use. Par la suite, les clients séduits par ces modèles pour des cas d'agentique avancée (beaucoup d'entreprises restent prisonnières du GUI) feront naturellement appel à eux. L'objectif est bien d'exposer ce savoir-faire avant de passer à la commercialisation de masse en B2B.