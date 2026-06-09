Mythos 5 et Fable 5 : Anthropic dévoile son IA la plus puissante et double ses prix

Anthropic présente Claude Fable 5, un nouveau modèle issu de la gamme Mythos, repoussant les limites de l'IA par ses niveaux d'intelligence et de sécurité jamais vus depuis des mois. De nouveaux garde-fous adaptés complètent cette avancée.

Anthropic avait promis, au moment de la sortie de Claude Opus 4.8, qu'un modèle du niveau de grade Mythos arriverait dans les prochaines semaines, c'est désormais fait. La start-up de San Francisco présente ce mardi 9 juin Claude Fable 5, un modèle directement dérivé de Claude Mythos avec des garde-fous exceptionnels. En parallèle, l'entreprise lance une mise à jour de Mythos avec une nouvelle version nommée "Mythos 5" à destination des entreprises et testeurs sur liste blanche (principalement dans le cadre du projet Glasswing). Des modèles qui marquent, dans les benchmarks, un cap significatif d’intelligence mais également sur le coût.

Claude Fable 5, une intelligence de niveau supérieur

Claude Fable 5 est directement dérivé de la famille Mythos. Le modèle monte d'un cran en termes de performance dans les benchmarks et devient le modèle le plus intelligent publié à ce jour par Anthropic. Le modèle superforme dans les tâches de software engineering, de knowledge work (capacité en raisonnement avancé) et en vision (analyse des visuels et des images). Anthropic le décrit comme supérieur aux modèles frontières de ses concurrents sur les tâches complexes et qui demandent une grande autonomie.

Une ligne clairement assumée par l'entreprise. : Angela Jiang et Katelyn Lesse, head of product et head of engineering de la Claude Platform, nous confiaient très récemment que les équipes de recherche travaillaient assidûment sur des modèles capables de travailler des heures durant sans aucune interruption. Le but ultime étant d'avoir des agents autonomes en perpétuel travail et s'auto-améliorant.

© Capture d'écran / Anthropic

Dans les benchmarks, l'avance de Fable 5 se concentre là où la tâche est longue et autonome. Sur le code agentique, le modèle atteint 80,3 % à SWE-Bench Pro et 88,0 % à Terminal-Bench 2.1, loin devant Opus 4.8 (69,2 % et 82,7 %), GPT 5.5 (58,6 %) et Gemini 3.1 Pro (54,2 %) ; l'écart se creuse encore sur FrontierCode (29,3 % contre 13,4 % pour Opus). Même hiérarchie en knowledge work (1932 à GDPval-AA contre 1890), en raisonnement spatial (38,6 % à Blueprint-Bench 2) et sur les tâches juridiques.

Le constat d'Anthropic se vérifie donc surtout sur l'autonomie prolongée, moins sur les tâches courtes, où l'avantage se réduit à une fouchette de un à trois points.

Au-delà des scores, Anthropic revendique des découvertes déjà concrètes avec Mythos 5 (Fable 5 bloquant la biologie) : une conception de médicament accélérée d'un facteur dix avec neuf candidats prometteurs sur 14 cibles, une hypothèse inédite sur une protéine d'E. coli confirmée par une équipe tierce, et un modèle de génomique entraîné en quasi-autonomie.

Anthropic cherche à éliminer le risque biologique et cyber

Qui dit modèle de pointe dit également risque supérieur à la normale. Pour éviter le détournement de son modèle par des acteurs malintentionnés, Anthropic a développé de nouveaux guardrails spécifiquement adaptés pour l'intelligence de Fable 5. Les laboratoires d'IA américains sont de plus en plus préoccupés par les risques biologiques générés par ces modèles de nouvelle génération. La semaine passée, Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind), Mustafa Suleyman (Microsoft AI) et Alexandr Wang (Meta) ont cosigné une lettre publique réclamant un contrôle obligatoire de la vente d'ADN et d'ARN synthétiques, afin d'éviter que les modèles d'IA ne servent à créer des armes biologiques.

Conséquence directe de cette crainte, les garde-fous de Fable 5 empêchent le modèle de répondre sur l'ensemble des thématiques liées à la biologie, la chimie, la distillation de modèle et à la cybersécurité (Mythos a permis de découvrir plusieurs vulnérabilités 0 day). Lorsqu'il est interrogé sur une de ces deux thématiques, le modèle passe le relais à Claude Opus 4.8 qui répondra sans problème à la demande (dans la limite des garde-fous traditionnels). La start-up affirme que 95 % des requêtes chez les early adopters du modèle n'ont pas été filtrées et que sur plus de 1 000 heures de red-teaming interne, aucun jailbreak du modèle n'a réussi.

Côté données, Anthropic impose une rétention de trente jours sur tout le trafic des modèles Mythos (Fable compris), sans entraînement et avec journalisation des accès, un détail loin d'être anodin.

En parallèle, Anthropic en profite pour publier une version de Claude Mythos encore améliorée pour les clients et partenaires ayant déjà accès au modèle. L'accès au véritable Mythos sera élargi progressivement via un programme d'accès renforcé.

Un coût explosif

Côté pricing, Anthropic met la barre aussi haute que ses garde-fous. Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 sont proposés à un tarif prohibitif de 10 dollars le million de tokens en input et 50 dollars en sortie. Pour comparaison, Claude Opus 4.8, déjà très onéreux, est affiché à 5 dollars le million de tokens en input et 25 dollars en sortie. Mythos et Fable 5 doublent littéralement les prix.

Côté déploiement, Fable 5 est disponible partout dès aujourd'hui, via l'API (sous l'identifiant claude-fable-5), Claude Code, Claude Desktop et Claude.ai. Anthropic prévient toutefois que la demande sera très forte et déploie l'abonnement par paliers : Fable 5 est inclus sans surcoût sur les offres Pro, Max, Team et Enterprise par siège jusqu'au 22 juin, avant de basculer le 23 juin sur un système de crédits d'usage, puis d'être réintégré "dès que possible" aux forfaits standards.

Avec Mythos 5 et Fable 5, Anthropic assume clairement sa position d'éditeur d'IA premium. Mythos et Fable 5 ne conviendront, certainement, pas à la majorité des cas IA en entreprise. Leur usage est clairement réservé aux entreprises et laboratoires pour qui l'intelligence brute et l'autonomie maximale comptent le plus. Les premiers débouchés s’axent autour de l'agentique long-horizon à forte marge : agents de code qui tournent des heures, analyse complexe en finance, juridique ou conseil, R&D IA. C'est là que l'autonomie prolongée vendue par Anthropic paie vraiment, une heure de très bon modèle valant dix heures de modèle médiocre (à voir toutefois si l'équilibre garde-fous / intelligence d'Anthropic tient dans la pratique).

Avec ce positionnement assumé dans l'IA quasi de luxe, Anthropic cherche, encore, à démontrer qu'il est possible de conjuguer IA de pointe et rentabilité économique. Un gage de preuve nécessaire avant sa prochaine IPO prévue en fin d'année.