De 50 000 à 115 000 euros par an : découvrez les salaires des professionnels de l'IA

Avec une moyenne de 49 700 euros bruts annuels, le métier de prompt engineer est le moins rémunérateur du secteur.

Le cabinet de recrutement Silkhom a dévoilé cet été son premier baromètre consacré aux salaires des professionnels de l'intelligence artificielle en France. Les résultats s’appuient sur l’analyse de plus de 25 000 profils accompagnés par le cabinet entre 2019 et 2026. A noter que les rémunérations présentées correspondent au salaire brut annuel, hors primes et autres avantages.

Le baromètre distingue les métiers techniques de l’IA et du machine learning des fonctions liées au management et à la stratégie. La première catégorie est composée de 12 métiers. Parmi eux, le poste de chercheur en intelligence artificielle est celui qui offre le meilleur salaire brut annuel avec 86 800 euros. Il s'agit d'une moyenne, le salaire allant de 48 000 à 130 000 euros par an selon le degré de séniorité et la localisation de l'employeur.

Les salaires des métiers techniques de l'IA et du machine learning Métier Salaire moyen annuel brut (en milliers d'euros) Chercheur en Intelligence Artificielle 86,8 LLMOps Engineer 85,4 AI Security Specialist 81,5 MLOps Engineer 75,3 Spécialiste IA Générative 74,2 Ingénieur Machine Learning 67,1 Ingénieur en systèmes de recommandation 67,1 Ingénieur RAG 64,4 Ingénieur IA 60,6 Ingénieur Deep Learning / IA 60,3 Analytics Engineer 57,6 Prompt Engineer 49,7

Derrière, le métier de LLMOps engineer, qui consiste à déployer et surveiller les modèles de machine learning et les grands modèles de langage, offre un salaire annuel brut moyen de 85 400 euros (fourchette : 48 000 à 125 000 euros). Le métier d'AI security specialist est le troisième le mieux payé avec un salaire annuel brut moyen de 81 500 euros (fourchette : 52 000 à 110 000 euros). Parmi les métiers dits techniques, le prompt engineer est le dernier en termes de rémunération avec un salaire brut annuel moyen de 49 700 euros (fourchette : 32 000 à 75 000 euros).

Dans la catégorie des fonctions de management et de stratégie, l’étude recense huit postes. Deux d’entre eux affichent une rémunération annuelle brute supérieure à 100 000 euros : le chief AI officer, avec 115 800 euros (fourchette : 80 000 à 160 000 euros), et le head of data et AI, avec 103 300 euros (fourchette : 72 000 à 140 000 euros).

Les salaires des métiers de management et de stratégie dans l'IA Métier Salaire moyen annuel brut (en milliers d'euros) Chief AI Officer 115,8 Head of Data et AI 103 Responsable gouvernance IA 67,8 AI Product Manager 65 Éthicien en IA 58,2 AI Change Manager 54,1 Product Owner IA / Data 51,4 Chef de projet IA 50,9

Le baromètre identifie cinq facteurs qui influent fortement sur le niveau de salaire. La zone géographique joue un rôle, Paris offrant "10 à 15% de plus que les grandes villes pour les mêmes profils". La spécialisation technique constitue également un facteur important : "Ce qui tire les grilles vers le haut, c’est la capacité à maîtriser la chaîne complète : de la donnée au modèle, du modèle à la mise en production, de la production à la sécurité." Le type d’employeur entre également en compte, une start-up d'IA pouvant proposer "un fixe inférieur de 10 à 20% à celui d’un grand groupe". Le baromètre cite aussi comme facteur la maturité IA de l’employeur ainsi que la maîtrise de l’anglais du salarié.

Enfin, Silkhom établit un petit état des lieux du marché du recrutement IA en France. On apprend que la France a publié plus de 166 000 offres d’emploi liées à l’IA en 2024, soit le "premier marché européen devant l’Allemagne et le Royaume-Uni". Il est également indiqué que "les entreprises distinguent désormais très clairement les profils qui savent industrialiser de ceux qui savent seulement expérimenter".