Commerce agentique : 5 conseils pour préparer son site e-commerce

Après le SEO, le GEO, vient le commerce agentique. De la décision d'achat au checkout, voici les chantiers à mettre en place, et surtout, comment.

D’ici à 2030, près d’un Français sur deux pourrait utiliser le commerce agentique dans son processus d’achat, selon la Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Un cyberacheteur sur trois s’appuie déjà sur des agents IA pour acheter. Même si l’achat de bout en bout par un agent est encore marginal, les e-commerçants doivent donc anticiper l’arrivée de ce nouveau canal. Or le commerce agentique nécessite un vrai chantier de mise en place et de travail sur la donnée produit. Voici cinq conseils pratiques, issus des recommandations des principaux éditeurs d’agents du marché. A savoir : OpenAI, Google, Meta et Perplexity.

1. Traiter le flux produit comme la nouvelle vitrine

Les flux marchands restent le principal moyen pour que vos produits soient cités par les IA et remontent dans les réponses générées. Les éditeurs insistent bien dessus : même si les agents crawlent votre site web, envoyer votre flux produit reste indispensable pour contrôler la présentation factuelle et précise de votre catalogue au sein des agents d’IA.

Chaque éditeur propose son propre flux produit.

Chez OpenAI, il s’appelle le product feed. Pour pousser son flux produit, il faut préalablement s’inscrire via cette page ; le fichier doit être poussé par SFTP ou via l’API au moins une fois par jour.

Côté Google (AI Mode / Gemini), tout passe par le flux Merchant Center, pas de changement donc. Il (fichier, Google Sheet ou récupération planifiée) doit être mis à jour régulièrement. Google propose également une API.

Chez Meta, Muse et Meta AI utilisent le Catalogue Commerce, déjà connu des e-commerçants qui vendent sur la plateforme. Les formats acceptés sont nombreux : CSV, TSV, RSS XML, ATOM XML…

Avec Perplexity, il faudra passer par le Merchant Program. Le fichier poussé doit respecter les normes du Merchant Center de Google. Plus simple donc.

Une fois les flux configurés, il ne faut pas s’en contenter. OpenAI et Google recommandent notamment de maintenir à jour et de pousser régulièrement les catalogues vers la plateforme pour éviter tout écart entre les informations affichées à l’utilisateur par les agents d’IA et celles réellement présentes sur le site.

2. Ne pas négliger le web ouvert et les données structurées

Même si votre catalogue produit est bien poussé vers les éditeurs d’agents, il ne faut surtout pas négliger le web ouvert, que consultent encore vos utilisateurs. Commençons par le commencement (c’est basique mais on préfère le rappeler) : à partir de 2023, un grand nombre de sites ont bloqué les crawlers IA via le fichier robots.txt, pour empêcher l’entraînement des modèles sur leurs contenus. Or, pour recommander vos produits, les agents d’IA doivent pouvoir lire votre site. Bonne nouvelle : les éditeurs utilisent des robots distincts pour l’entraînement et pour la recherche. Chez OpenAI, GPTBot collecte les données d’entraînement, quand OAI-SearchBot alimente la recherche de ChatGPT. Chez Google, le jeton Google-Extended contrôle l’usage de vos contenus par Gemini, tandis que Googlebot reste le robot de la recherche, AI Mode compris. Il est donc possible de bloquer l’entraînement tout en restant visible des agents. Vos pages produits, vos politiques de retour et de livraison et vos conditions d’utilisation doivent a minima être accessibles aux robots de recherche.

Sur le contenu, il s’agit d’avoir une cohérence parfaite avec le flux poussé vers l’éditeur. Les agents utilisent souvent à la fois le flux et les données trouvées sur votre site. Certains exploitent encore les données structurées JSON-LD de schema.org. Google recommande d’indiquer a minima dans le JSON le titre du produit, la marque, l’image, le code GTIN (le numéro du code-barres), l’offre commerciale (prix, devise, disponibilité, vendeur), l’AggregateRating, qui comprend la note moyenne et le nombre d’avis, et enfin la review, qui peut contenir un avis client individuel. En revanche, aucune confirmation officielle chez OpenAI, Meta ou Perplexity.

Par ailleurs, comme pour le SEO, il est bon d’avoir des contenus sur des sites tiers renvoyant vers le vôtre : revue de presse, avis en ligne tiers, forums… La cohérence des avis et la richesse des contenus de qualité apportent un vrai signal de confiance pour les agents IA.

3. Ecrire des descriptions factuelles et cohérentes

Que ce soit sur le web ou a fortiori dans le flux poussé aux éditeurs, il est vivement conseillé de rédiger des descriptions produits très factuelles, sans aucun langage marketing. C’est l’une des principales recommandations d’OpenAI, qui demande des textes concis, en texte brut, pour aider l’utilisateur à comprendre le produit. L’éditeur fixe aussi des limites : 150 caractères maximum pour le titre, 5 000 pour la description. Les textes promotionnels ou visant à tromper l’agent IA risquent par ailleurs d’être écartés, et la pertinence de votre produit d’en pâtir.

Ecrivez pour informer l’agent IA, pas pour séduire le client. Le plus simple est de rédiger votre fiche produit (ou de la faire rédiger par l’IA) en ayant en tête les principales questions que vos prospects se posent. Le but : capter l’intention de l’utilisateur, qui sera notamment simulée par les agents IA.

4. Déployer les protocoles de paiement agentique

C’est le plus gros chantier, et le moins mûr. Google pousse un checkout agentique ouvert avec UCP, mais OpenAI a renoncé au paiement dans ChatGPT en mars 2026, Perplexity ne le propose qu’aux Etats-Unis et Meta réserve Muse aux boutiques Shopify. Les agents choisissent, mais le paiement reste le plus souvent chez le marchand. Pour ceux qui veulent prendre de l’avance, voici ce que demande chaque éditeur.

Chez OpenAI, l’Agentic Commerce Protocol (ACP), créé avec Stripe, reste la porte d’entrée. Depuis la fin d’Instant Checkout, il sert surtout à la découverte produit : l’achat se finalise sur le site du marchand ou dans son app ChatGPT, avec son propre moyen de paiement.

Côté Google, l’approche est en théorie plus ouverte. Le géant de Mountain View s’appuie sur l’Universal Commerce Protocol (UCP), un protocole qu’il a lancé avec Shopify et une vingtaine de partenaires. Il couvre la découverte des produits (en complément du flux), le checkout et l’après-vente. Le marchand publie une “carte d’identité” sur son site, que tout agent compatible peut lire automatiquement, et expose une API de commande. Les échanges peuvent passer par une API classique, par MCP (Model Context Protocol) ou par A2A (Agent2Agent) pour les marchands qui exposent leur propre agent. Côté paiement, votre prestataire doit être capable d’accepter les tokens Google Pay, ce que proposent déjà la plupart des grands acteurs du secteur.

Chez Perplexity, le checkout intégré existe déjà, mais uniquement aux Etats-Unis. Baptisé Instant Buy, il est opéré par PayPal : le marchand doit être inscrit au Merchant Program et accepter PayPal. Pour les autres sites, Perplexity s’appuie sur Firmly.ai, partenaire depuis mars 2025, qui se branche sur le checkout du marchand. Et son navigateur Comet peut aussi aller finaliser lui-même la commande sur le site, en computer use. En Europe, rien n’est encore annoncé.

Enfin, côté Meta, l’éditeur ne prend en charge aucun protocole ouvert. L’agent Muse permet uniquement de passer un checkout sur les sites Shopify (hors partenariat legacy). Le paiement passe alors par Shop Pay, activé par défaut côté Shopify.

Pour les clients de Shopify, c’est d’ailleurs beaucoup plus simple. Shopify Agentic Storefronts, activé par défaut pour les boutiques éligibles, diffuse le catalogue dans Google AI Mode, Gemini, ChatGPT, Perplexity et Muse. L’achat se finalise dans la conversation sur Google AI Mode, Gemini et Muse, et dans le checkout Shopify, ouvert depuis l’agent, sur ChatGPT et Perplexity.

Protocole / brique Google AI Mode / Gemini ChatGPT Perplexity Muse (Meta) ACP ❌ ✅ ❌ ❌ UCP ✅ ❌ ❌ ❌ AP2 / A2A / MCP ✅ ❌ ❌ ❌ Accès via Shopify Agentic Storefronts ✅ ✅ ✅ ✅ Moyens de paiement Google Pay Paiement du marchand PayPal Shop Pay

5. Tester avant de scaler

Faut-il envoyer l’ensemble de son catalogue sur le flux produit de l’éditeur ? Non, répond OpenAI. L’entreprise conseille de procéder par vagues, en débutant par un petit échantillon d’environ 100 produits. Il faut absolument contrôler la qualité du flux avant de l’automatiser pour éviter que l’agent ne reçoive des données incomplètes, voire incohérentes. L’éditeur insiste lourdement, dans l’ensemble de sa documentation, sur cette question de cohérence. Enfin, il est conseillé de vérifier régulièrement, directement dans ChatGPT, Google, Gemini, Perplexity et Muse (dites-nous si vous parvenez à y accéder par hasard), que vos produits remontent. Une fois le checkout agentique mis en place via l’un des protocoles susmentionnés, il faut tester périodiquement le processus complet pour détecter toute erreur ou dérive en production.