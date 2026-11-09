Rippletide : cet outil gratuit permet de fiabiliser votre production de code

La start-up française intercepte chaque action de Codex et bloque celles qui enfreignent les règles de développement. Explications et mise en place.

Les agents de code ne sont pas nativement fiables. Les grands modèles de langage (LLM) peuvent halluciner et la seule manière de les bloquer reste d’appliquer des gardes-fous externes au modèle. C’est ce que propose Rippletide, une start-up française basée à Paris. Lancée d’abord sur Claude Code, l’agent de code d’Anthropic, elle mise désormais sur Codex, celui d’OpenAI. Son intégration avec Codex permet de fiabiliser votre production de code, et même d’éviter la dette technique sur le long terme.

Des erreurs qui se cumulent à chaque étape

"Si on prend un LLM, il y a tout le temps 3 à 4% de chances qu’il ne suive pas les instructions qu’on lui a données. Si à chaque étape il y a 3 à 4%, ça se compose, et exponentiellement ça explose", explique au JDN Yann Bilien, cofondateur de Rippletide. Les agents de code y sont particulièrement exposés, car ils enchaînent des dizaines d’appels d’outils, de commandes et de modifications de fichiers. Résultat : un agent peut partir dans une mauvaise direction et y rester longtemps sans que personne ne le voie. Le problème grossit encore à l’échelle d’une grande entreprise. "Si je mets mes agents de code dans les mains de 5 000 ou 10 000 ingénieurs, la qualité de mon code va en souffrir, ça va partir dans tous les sens", insiste le spécialiste. Enfin, la surveillance de ces agents finit par saturer mécaniquement le cerveau humain : "Au bout de trois ou quatre onglets Claude Code, le goulot d’étranglement, c’est l’attention du développeur."

C’est précisément pour corriger ce défaut que Rippletide a vu le jour. Concrètement, l’outil analyse la base de code, les fichiers Markdown, les commentaires et les demandes que le développeur répète d’une session à l’autre, puis propose de transformer ces habitudes en règles explicites. Des règles stockées dans un graphe neurosymbolique (un système qui combine deux briques : une partie symbolique, faite de règles logiques appliquées à la lettre, et une partie neuronale, un LLM). Rippletide se branche ensuite sur les hooks de Codex. "A chaque fois que l’agent va vouloir appeler un outil, écrire une commande, modifier un fichier, ça va être intercepté par Rippletide. On dit s’il a le droit de le faire ou pas, et on dit pourquoi", détaille Yann Bilien. Les règles ne peuvent pas être contournées.

Selon la start-up, les gains sont nets. Comme l’agent est remis sur la bonne voie dès qu’il s’en écarte, il ne tourne plus à vide. "On divise par deux à trois la consommation de tokens", affirme le spécialiste. Selon lui, ce chiffre a été mesuré sur Claude Code, pas sur Codex. Sur le long terme, des règles appliquées systématiquement donnent un code plus homogène et, si les consignes initiales sont bonnes, moins sujet à la dette technique. Enfin, Rippletide permet de suivre en direct les actions de l’agent pour remonter un problème ou une faille dès qu’ils sont détectés. Une fonctionnalité précieuse, les agents de code ne proposant nativement aucun historique centralisé et consultable de leurs actions.

Une installation en quelques commandes

Rippletide est disponible sur macOS, Windows et Linux et s’installe en une commande :

npm install -g rippletide-package

Il faut ensuite se connecter en utilisant la commande suivante :

rippletide login

L’étape ouvre alors un navigateur, qui permet de se connecter au site de Rippletide (indispensable pour stocker le graphe neurosymbolique de vos règles).

Pour connecter ensuite Rippletide à Codex :

codex plugin marketplace add "$(npm root -g)/rippletide-package/codex-plugin" codex plugin add rippletide@rippletide rippletide codex setup

Et pour les utilisateurs de Claude Code ? La start-up revendique toujours une compatibilité, mais la version dédiée, un outil distinct qui n’a plus été mis à jour depuis avril, ne fonctionnait pas lors de notre test. Pour l’heure, Rippletide est donc à réserver à Codex.

La commande connecte Rippletide avec Codex et crée quatre hooks différents :

SessionStart : se déclenche à l’ouverture de chaque session Codex. Rippletide envoie alors à sa plateforme la liste des outils dont dispose l’agent ainsi que les consignes du projet tirées des fichiers comme AGENTS.md.

: se déclenche à l’ouverture de chaque session Codex. Rippletide envoie alors à sa plateforme la liste des outils dont dispose l’agent ainsi que les consignes du projet tirées des fichiers comme AGENTS.md. PreToolUse : c’est le hook central, le seul moment où Codex peut encore être arrêté. Avant chaque appel d’outil (une commande shell, la modification d’un fichier…), Rippletide soumet l’action à ses règles. Si une règle est enfreinte, l’appel est bloqué et Codex reçoit le motif du refus, avec l’identifiant de la règle concernée, pour qu’il corrige lui-même sa trajectoire.

: c’est le hook central, le seul moment où Codex peut encore être arrêté. Avant chaque appel d’outil (une commande shell, la modification d’un fichier…), Rippletide soumet l’action à ses règles. Si une règle est enfreinte, l’appel est bloqué et Codex reçoit le motif du refus, avec l’identifiant de la règle concernée, pour qu’il corrige lui-même sa trajectoire. PostToolUse : il intervient une fois l’action exécutée. Rippletide enregistre le résultat réel de l’appel (succès ou échec, paramètres, sortie).

: il intervient une fois l’action exécutée. Rippletide enregistre le résultat réel de l’appel (succès ou échec, paramètres, sortie). Stop : il se déclenche quand Codex termine son tour et s’apprête à répondre. Rippletide vérifie aussi la réponse finale de l’agent. Si elle enfreint une règle, il demande à Codex de la réviser.

La commande setup crée également par défaut un environnement web associé à votre Codex, sous la forme d’une URL du type : https://app.rippletide.com/build/votreID

Vous pouvez y consulter les traces d’actions de votre agent Codex et créer de nouvelles règles. Par défaut, Rippletide n’applique aucune règle. Il faut les lui fournir, soit en les créant manuellement dans l’interface (ce que nous ne vous conseillons pas), soit en les demandant tout simplement à Codex (ce que permet le plugin Rippletide installé plus haut). Par exemple : "Ajoute une règle Rippletide : interdis la suppression de fichiers." Ou plus intelligent encore : "Analyse mon AGENTS.md et soumets-moi une liste de règles à hardcoder dans Rippletide. Je valide une par une et on ajoute tout ensuite."

Des conventions à transformer en règles

Vous l’aurez compris, la qualité de votre code dépendra donc (ce n’est pas nouveau) de la pertinence des règles créées. Les conventions de code, règles de naming, choix d’architecture de votre entreprise sont autant de règles que vous pouvez ajouter sur Rippletide. Codex s’y tiendra du début à la fin sans que vous ayez à vérifier. C’est, en quelque sorte, un très bon complément du mode auto de Codex, qui se contente de règles de sécurité basiques pour décider de ce qu’il peut faire sans votre aval.

Côté prix, le plugin Codex de Rippletide est encore en bêta et reste donc gratuit pour le moment.

Sur la sécurité, le dispositif fait ce qu’il promet : chaque action de l’agent est contrôlée avant d’être exécutée, puis tracée. Ce contrôle a toutefois une contrepartie : les décisions ne sont pas prises en local mais depuis le cloud de Rippletide, qui reçoit les consignes du projet, le détail des commandes et des modifications de code que l’agent veut appliquer, le résultat de chaque action et la réponse finale de l’agent. Rippletide est une société française, dont l’équipe technique est basée à Paris, mais elle n’en reste pas moins un intermédiaire supplémentaire. La start-up propose un hébergement des données dans l’Union européenne, sans préciser s’il s’applique par défaut.