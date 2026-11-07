Le prix des assurances automobiles va bientôt augmenter à cause d'une taxe et du climat

40 millions d'automobilistes vont payer plus cher leur assurance automobile à partir de janvier 2027. Une nouvelle taxe sur les contrats assurances risquent d'alourdir encore davantage la facture.

691 euros par an : c'est en moyenne ce que payent les 40 millions d'automobilistes français pour assurer leur véhicule en 2026. Une dépense inévitable puisqu'avoir une assurance automobile est une obligation pour quiconque souhaite conduire en France.

Cette moyenne, dévoilée dans le dernier baromètre du comparateur d'assurances LeLynx, publié en septembre 2026, cache des disparités importantes. Le coût annuel d'une assurance automobile varie en effet selon le profil des conducteurs et le véhicule notamment.

D'après une étude menée par Auto Plus, l'expérience au volant peut largement influencer le prix réclamé par la compagnie d'assurance. Pour une assurance tous risques, un jeune conducteur devra débourser en moyenne 2 276 euros par an alors qu'un conducteur avec un bonus 50 paiera en moyenne 642 euros sur l'année.

Le coefficient de bonus-malus joue également un rôle majeur dans le calcul du tarif. Toujours selon Auto Plus, un conducteur bénéficiant d'un bonus 50 paie en moyenne 348 euros par an pour une assurance au tiers tandis qu'un conducteur malussé dépense en moyenne 1 511 euros par an pour la même couverture.

Quel que soit le montant de la note réglée par les automobilistes, il est appelé à augmenter dès le 1ᵉʳ janvier 2027. Le cabinet Addactis, spécialisé dans le secteur des assurances, prévoit une hausse d'environ 4% des prix pratiqués par les assurances automobile l'an prochain. Concrètement, en 2027, un automobiliste dépensera en moyenne 718 euros pour assurer son véhicule, soit 27 euros de plus qu'en 2026.

En cause, les compagnies anticipent une hausse des sinistres à indemniser en 2027. Un coût supplémentaire qu'elles entendent bien répercuter sur leurs assurés. En effet, sous l'effet du réchauffement climatique, les aléas météorologiques deviennent plus intenses et plus fréquents d'année en année. Les inondations, les incendies, les chutes de grêle ou les épisodes orageux endommagent les véhicules. Le cabinet note également un risque important d'émeutes, en raison du contexte social particulièrement tendu.

Si l'augmentation des primes d'assurance est certaine, une autre hausse pourrait à son tour venir saler un peu plus la note. Une mesure inscrite à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit le relèvement d'une taxe prélevée sur les primes d'assurance automobile. Il s'agit de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA).

Cette redevance versée aux départements vise à financer la lutte contre les incendies, notamment parce que les véhicules motorisés peuvent participer à la propagation des flammes. Le gouvernement souhaite ainsi faire passer la TSCA de 18% à 18,9%, soit un relèvement de 0,9 point.

Si l'augmentation de la taxe venait à être adoptée au Parlement, les assurances devraient afficher des tarifs encore plus élevés en 2027. Avec une TSCA de 18,9%, le coût moyen d'une assurance automobile ne serait alors plus de 718 euros par an mais s'élèverait à 724 euros.