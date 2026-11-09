Ces voitures séduisent de plus en plus de Français mais elles ont peut-être un énorme problème

Plusieurs modèles récents sont visés par des cas de corrosion à l'étranger. Rien en revanche n'établit pour le moment un défaut structurel généralisé en France.

Le prix est imbattable, mais la qualité suit-elle ? Lors du Mondial de l’Auto 2026, une enquête Leboncoin a mis des chiffres sur cette tentation : 71% des sondés avouent être d'abord séduits par les tarifs des nouvelles marques chinoises de voitures. Mieux encore, 63% se disent prêts à signer pour un constructeur dont ils ignoraient tout deux ans plus tôt. L'attrait est indéniable. Pourtant, un vieux fantôme de l'automobile refait surface : la rouille.

Au Royaume-Uni et en Allemagne, des propriétaires de MG4, MG5 et MG ZS EV ont eu de mauvaises surprises en se penchant sous leur véhicule. Des traces de corrosion s'invitent autour des soudures, sur les fixations du châssis et le long des bas de caisse, un phénomène que l'humidité et le sel hivernal viennent accélérer.

Le constat voyage jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là-bas, ce sont de récents BYD Atto 3 qui affichent des taches et des bulles orangées près des soudures et des joints de portes arrière. Le constructeur a d'ailleurs reconnu une mauvaise préparation des métaux en usine sur ses premiers lots de fabrication.

Le Chery Tiggo 4 n'échappe pas non plus aux alertes. Des rapports techniques pointent une absence de galvanisation sur le toit, le coffre, les passages de roues et le dessous de caisse. Résultat : un seul hiver passé sur des routes salées suffirait à faire écailler la peinture et bourgeonner la corrosion.

Faut-il pour autant annuler votre commande ? Respirez. Toute trace orangée ne condamne pas la solidité de votre voiture. Comme le rappelle CapCar, il faut séparer la simple rouille de surface, née d'un éclat de peinture, de la corrosion qui traverse entièrement la tôle. Le vrai danger reste la rouille structurelle, celle qui ronge le plancher ou les éléments portant les suspensions. Or, sur tous les modèles pointés du doigt, aucun signalement ne fait état de tôles perforées ou d'une caisse qui perdrait sa rigidité.

Par ailleurs, ces remontées nous viennent d'outre-Manche, d'outre-Rhin ou de l'autre bout du monde. En France, rien ne décrit à ce jour un phénomène répandu ou un défaut de structure généralisé.

La prudence reste tout de même de mise si vous comptez acheter l'un de ces véhicules, qu'il soit neuf ou d'occasion. Prenez le temps de regarder sous les portières, dans le coffre et au niveau des passages de roues. N'hésitez pas à dégainer une lampe pour traquer la moindre tache. Passez vos doigts, ou même un aimant, pour démasquer une réparation dissimulée. Enfin, méfiez-vous d'une peinture qui paraîtrait anormalement fraîche sur une zone bien précise. Un coup d'œil attentif vous évitera bien des mauvaises surprises.