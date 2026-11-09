Cette grande chaîne de télévision offre 5 jours de congés aux salariés qui sont obligés de venir travailler

Tous les salariés ne sont pas égaux devant le télétravail. Pour y remédier, cette entreprise a décidé de compenser avec des jours de repos.

Oui, le télétravail a des avantages, en particulier l'économie de temps et d'argent que représente le fait de s'épargner le trajet vers son lieu de travail. Hélas, tous les salariés ne peuvent pas jouir du télétravail. Certains métiers exigent une présence sur site. Généralement, il s'agit de postes manuels ou de direction.

Conscient de cette inégalité entre les salariés, une entreprise a décidé d'offrir un avantage aux bannis du télétravail : 5 jours de congés supplémentaires par an. Cette société, c'est l'UES Arte France qui regroupe les structures composant le pôle français de la chaîne de télévision éponyme. Révélé par Victoire RH sur son blog, l'accord d'entreprise conclu entre les salariés et la direction détaille précisément le mécanisme.

D'abord, qui sont les salariés concernés ? Naturellement, les personnes travaillant dans les services généraux des locaux ne peuvent exercer à distance. Il en est de même pour les salariés chargés du montage, des effets spéciaux et plus généralement du traitement des émissions de la chaîne. Certains logiciels ne sont disponibles que sur site, notamment pour des raisons techniques.

Ces postes ne sont pas éligibles au télétravail et c'est ici que la compensation intervient. Cinq jours de congés supplémentaires par an. Le salarié peut les poser comme bon lui semble ou demander à ce qu'ils soient rémunérés. L'entreprise offre également la possibilité de les placer sur le compte épargne temps du salarié.

D'autres salariés peuvent profiter de congés supplémentaires, même s'ils font du télétravail. Prenez un assistant de production par exemple. Il s'occupe de la logistique, des tournages et de l'organisation des équipes sur place. Il peut parfois télétravailler mais sa présence sur site est parfois indispensable. Il lui est donc impossible de mettre en place un roulement régulier pour travailler depuis son domicile.

Arte a donc fixé un seuil : 12 jours de télétravail par an. Tous les salariés qui ne peuvent pas atteindre ce nombre de jours à cause de leur poste peuvent bénéficier de 4 jours de congés supplémentaires par an. Comme leurs collègues, les salariés ont la possibilité de se faire payer ces jours, ou de les placer sur un CET.

Les managers sont chargés d'accorder ou de refuser l'accès à ces jours additionnels. En cas de désaccord entre un salarié et son chef, le travailleur a la possibilité de contester la décision. C'est alors la direction des ressources humaines qui sera chargée de trancher. Abandonneriez-vous votre droit au télétravail en échange d'une semaine de congés en plus ?