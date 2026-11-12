5 skills gratuites pour rendre votre agent de code plus fiable

Tests, sécurité, relecture du plan, mémoire… Le JDN a sélectionné quatre projets open source pour Claude Code et Codex, plus un cinquième, maison, en bonus.

Sans consignes, un agent de code improvise. Pour éviter de répéter sans cesse les mêmes consignes d’architecture, conventions, méthodes ou manières de procéder, Anthropic a lancé les skills il y a un an. De petits fichiers en markdown qui apprennent à vos agents de code, que ce soit Claude Code ou Codex, comment agir dans une situation donnée. Depuis, des ingénieurs et des entreprises du monde entier ont développé des skills en open source pour obtenir un code de meilleure qualité, et durable. Le JDN en a sélectionné quatre pour vous et en a créé une cinquième en bonus.

Skills For Real Engineers : coder proprement

C’est l’une des bibliothèques les plus citées quand on évoque les skills adaptées au cycle de développement logiciel. Matt Pocock est un développeur et formateur britannique, initialement référent au niveau mondial sur TypeScript (langage de programmation de Microsoft). Il s’est ensuite imposé comme une référence sur les agents de code. Depuis février 2026, il met à disposition sur son GitHub ses propres skills de code qu’il utilise chaque jour, conçues à partir des lacunes de Claude Code et Codex qu’il a observées ces derniers mois. Mises à jour chaque semaine (ou presque), les 27 skills permettent de guider plus précisément votre agent avant un développement complexe, d’éviter les sorties verbeuses, de tester régulièrement et systématiquement le nouveau code, de proposer de lui-même des améliorations de code… Bref, c’est la panoplie parfaite du développeur au quotidien.

Pour l’installer avec Claude Code :

claude plugin install mattpocock-skills@claude-plugins-official

Pour l’installer avec Codex :

codex plugin marketplace add mattpocock/skills codex plugin add mattpocock-skills@mattpocock

security-audit : traquer les failles du code

C’est la skill qui revient le plus souvent ces derniers mois chez les développeurs d’applications SaaS en tout genre : security-audit. Publiée par Cloudflare en juin dernier (et mise à jour plusieurs fois depuis), elle passe le code au crible à la recherche de vulnérabilités. Elle scanne l’architecture de votre projet, recherche les failles par famille, vérifie que chacune est réellement exploitable et produit un rapport final avec des recommandations. Chaque résultat est classé “confirmé”, “à valider” ou “rejeté”. La skill utilise par défaut des sous-agents pour fouiller le code en profondeur. A l’heure où les cybercriminels utilisent massivement l’IA pour traquer la moindre faille, elle constitue une excellente solution pour éviter de mettre en production du code faillible.

Pour l’installer :

npx skills add https://github.com/cloudflare/security-audit-skill --skill security-audit

Obsidian Skills : gérer la mémoire Obsidian

Obsidian (application de prise de notes en markdown) est déjà massivement utilisé par les développeurs pour doter Claude Code ou Codex d’un second cerveau, en stockant (partiellement ou totalement) la mémoire de l’agent dans un format exploitable. Développé par Steph Ango, le CEO d’Obsidian lui-même, le plugin contient six skills qui permettent de rédiger nativement le markdown au format Obsidian, de créer des bases avec vues, filtres et formules, de concevoir des tableaux visuels, de piloter votre vault (coffre Obsidian) via la ligne de commande (il explique chaque commande au modèle) ou encore de récupérer des pages web et de les convertir en markdown propre, sans caractères superflus. Le plugin a surtout le mérite de rappeler à l’agent le bon format Obsidian pour chaque fichier qu’il crée, en tenant compte des dernières évolutions du format. La mémoire de l’agent en sera plus propre et plus fiable sur la durée.

Pour l’installer :

npx skills add https://github.com/kepano/obsidian-skills

Elephant-Goldfish Model : relire à froid

Publié en octobre dernier par une équipe d’ingénieurs de Google, Elephant-Goldfish Model met en pratique une méthode imaginée par Dave Rensin, distinguished engineer chez Google (l’un des plus hauts grades techniques de l’entreprise). La méthode confie le plan d’un projet de code à un seul agent qui garde tout le contexte : l’éléphant. Plusieurs agents sans mémoire, les “poissons rouges”, le relisent ensuite à froid, sans avoir vu la conversation. Ils sont censés traquer les hypothèses implicites, les exigences floues et les risques de mise en œuvre. A la fin, le développeur tranche, valide, et seulement alors l’agent passe au code. Le but ? Corriger les erreurs de conception dans le plan, avant de les découvrir dans le code.

Pour l’installer avec Claude Code :

claude plugin marketplace add google/elephant-goldfish-model claude plugin install egm@egm

Pour l’installer avec Codex :

codex plugin marketplace add google/elephant-goldfish-model codex plugin add egm@egm

Future-proof : évaluer un projet à long terme

Développée par votre serviteur, la skill future-proof s’appuie sur un conseil de Tibo Sottiaux, d’OpenAI : construire ses projets en imaginant que les modèles d’IA seront environ dix fois meilleurs d’ici un an. L’idée est d’éviter de lancer un produit ou une fonctionnalité qui sera dépassé dans douze mois, parce qu’il a été pensé pour les modèles actuels. Avant un nouveau projet ou une nouvelle fonctionnalité, la skill fait évaluer le projet par un agent relecteur séparé, selon sept critères, dont ceux-ci : le projet profite-t-il des progrès de l’IA, est-il utilisable par d’autres agents, dépend-il des prix actuels, que restera-t-il de vraiment défendable (données, distribution, confiance) ? Elle attribue une note sur 10 à trois, six et douze mois et, si la note à un an est trop basse, propose un plan révisé. L’objectif est d’éviter de perdre des semaines à coder quelque chose qui ne servira plus dans un an.

Pour l’installer, donnez ce prompt à votre agent Claude Code ou Codex :

Install the skill from https://github.com/BenjaminPolge/future-proof. Clone it, read install.sh before running it, then run it with --hook if I use Claude Code. Verify that the skill, the reviewer agent and (for Codex) the AGENTS.md section are in place. Do not modify my other configuration.