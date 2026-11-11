Certaines pensions de retraite seront réduites en 2027 au-delà de 7 000 euros de revenus générés par un cumul emploi-retraite

Les nouveaux retraités qui travaillent entre l'âge légal et 67 ans pourront subir une réduction de pension si leurs revenus annuels franchissent le seuil fixé.

Ce n'est pas un secret, certaines pensions de retraite sont aujourd'hui trop faibles pour permettre à leurs bénéficiaires de vivre convenablement. La solution pour ceux qui le peuvent est souvent de continuer à travailler en parallèle. On parle alors de cumul emploi-retraite. Un cumul également choisi par certains qui aiment tout simplement conserver une activité, même s'ils ne sont pas financièrement dans le besoin. Mais cumulent par choix ou par nécessités, tous sont concernés par un décret récemment publié.

Pour l'expliquer, le mieux est de prendre un exemple : un retraité perçoit une pension annuelle de 20 000 euros et poursuit une activité salariée qui lui rapporte 12 000 euros. Et bien à partir de 2027, entre l’âge légal de départ et 67 ans, sa pension sera réduite à 17 500 euros. En effet ses revenus dépassent le seuil de 7 000 euros, et la réduction correspond à 50% du dépassement, en l'occurence 5 000 euros.

Cette règle ne touchera pas exactement tous les retraités qui travaillent. Elle concernera ceux dont la première pension civile de retraite, quel que soit leur régime de base, prend effet à compter du 1er janvier 2027. Les personnes dont la première pension a pris effet avant le 1er janvier 2027 ne basculeront pas dans ce nouveau dispositif. Les pensions d’invalidité et les pensions de réversion, versées après le décès d’un conjoint, restent également en dehors de ces règles.

L’âge du retraité devient déterminant. Avant l’âge légal de départ, qui dépend de l’année de naissance, les revenus professionnels ou les revenus versés en remplacement d’un salaire seront entièrement retirés des pensions dès le premier euro, dans la limite du montant annuel des pensions. Les cotisations payées pendant cette période ne donneront plus de nouveaux droits à la retraite. Entre l’âge légal et 67 ans s’appliquera le seuil de sept mille euros. A partir de 67 ans, le cumul redeviendra intégral, sans limite de revenus.

Pour calculer la baisse, les caisses additionneront sur l’année civile les revenus professionnels et certains revenus de remplacement perçus pendant les mêmes périodes que les pensions. Pour un micro-entrepreneur relevant du régime micro-social, le chiffre d’affaires ou les recettes seront notamment retenus. Certaines sommes versées pendant un arrêt maladie entreront aussi dans le calcul. La réduction ne pourra toutefois pas dépasser le montant total des pensions personnelles correspondant à la période pendant laquelle les revenus ont été perçus.

En principe, la somme à retirer sera répartie à parts égales sur les douze mois civils suivant le calcul, à partir du premier jour du mois suivant celui-ci. La ponction ne pourra pas diminuer le total des pensions mensuelles ou trimestrielles de plus d’un tiers. Si toute la réduction n’a pas pu être récupérée au bout des douze mois, le reste sera prélevé ensuite, avec la même limite.