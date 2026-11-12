Ehpad : êtes vous en dessous ou au-dessus du prix moyen dans votre département ?
Chaque année les retraités et leur famille doivent payer de plus en plus cher pour avoir une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les tarifs varient selon le type d'établissement et le département.
Ehpad : ces 5 lettres sont une source de préoccupation pour de nombreux retraités et pour leur famille. Notamment parce que le prix d'une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) représente une charge financière colossale. Une charge qui ne cesse de s'alourdir depuis plusieurs années.
Selon Christine Hospital, directrice d'Uni-Santé, spécialiste des bases de données sur les Ehpad, "le coût moyen pour une place en Ehpad s'élève en 2026 à 2 677 euros par mois".
Les tarifs varient aussi considérablement selon le type d'établissement choisi. Toujours selon les données collectées par Uni-Santé, une place dans un établissement public nécessite de débourser en moyenne 2 272 euros par mois. Pour réserver une chambre dans un Ehpad associatif à but non lucratif, il faut payer 2 543 euros par mois en moyenne, alors qu'intégrer une structure privée commerciale coûte mensuellement 3 383 euros environ.
Ces moyennes cachent néanmoins des écarts importants selon les départements. Des disparités qui s'expliquent par les valeurs foncières d'après Christine Hospital : "les prix de l'immobilier varient selon les départements et cette donnée influence directement le tarif pour la location d'une chambre en Ehpad".
Les départements où les Ehpad sont les plus chers se situent en Île-de-France et sur le littoral méditerranéen. En clair, là où le marché de l'immobilier est le plus tendu. C'est par exemple le cas de Paris, des Hauts-de-Seine et des Alpes-Maritimes. A l'inverse, les départements où les Ehpad sont les plus abordables sont majoritairement ruraux, comme l'Aveyron, la Haute-Saône et la Lozère.
Voilà combien coûte une place en Ehpad dans chaque département :
|Département
|Tarif mensuel moyen Ehpad (en euros)
|Tarif mensuel moyen Ehpad public (en euros)
|Tarif mensuel moyen EHPAD associatif (en euros)
|Tarif mensuel moyen EHPAD privés (en euros)
|01 - Ain
|2594
|2186
|2400
|3459
|02 - Aisne
|2698
|2507
|2634
|2919
|03 - Allier
|2320
|2051
|2171
|2914
|04 - Alpes-de-Haute-Provence
|2666
|2158
|2559
|2889
|05 - Hautes-Alpes
|2363
|2106
|2247
|3250
|06 - Alpes-Maritimes
|3507
|2805
|2744
|3633
|07 - Ardèche
|2262
|2099
|2312
|3021
|08 - Ardennes
|2359
|2048
|2312
|2710
|09 - Ariège
|2455
|2339
|2494
|2699
|10 - Aube
|2608
|2185
|2613
|3093
|11 - Aude
|2345
|2106
|2297
|2684
|12 - Aveyron
|2106
|1947
|2198
|-
|13 - Bouches-du-Rhône
|3052
|2465
|2704
|3206
|14 - Calvados
|2895
|2214
|2540
|3211
|15 - Cantal
|2193
|2120
|2237
|2726
|16 - Charente
|2486
|2103
|2520
|2836
|17 - Charente-Maritime
|2796
|2318
|2689
|3067
|18 - Cher
|2357
|2189
|2287
|3069
|19 - Corrèze
|2250
|2189
|2160
|3170
|20 - Corse
|2717
|2403
|2665
|3058
|21 - Côte-d'Or
|2718
|2304
|2697
|3401
|22 - Côtes-d'Armor
|2231
|2172
|2276
|2832
|23 - Creuse
|2190
|2082
|2325
|2553
|24 - Dordogne
|2473
|2149
|2472
|3142
|25 - Doubs
|2606
|2321
|2471
|3448
|26 - Drôme
|2681
|2408
|2450
|3206
|27 - Eure
|2829
|2176
|2672
|3296
|28 - Eure-et-Loir
|2662
|2184
|2321
|3338
|29 - Finistère
|2219
|2157
|2279
|3275
|30 - Gard
|2591
|2325
|2480
|3269
|31 - Haute-Garonne
|2899
|2269
|2718
|3262
|32 - Gers
|2450
|2342
|2402
|2732
|33 - Gironde
|2911
|2374
|2535
|3341
|34 - Hérault
|2794
|2380
|2686
|3196
|35 - Ille-et-Vilaine
|2421
|2289
|2375
|4380
|36 - Indre
|2233
|2196
|2196
|2591
|37 - Indre-et-Loire
|2806
|2230
|2599
|3585
|38 - Isère
|2661
|2412
|2698
|3758
|39 - Jura
|2461
|2302
|2508
|3294
|40 - Landes
|2235
|2221
|2323
|-
|41 - Loir-et-Cher
|2551
|2144
|2504
|3380
|42 - Loire
|2299
|2076
|2172
|2802
|43 - Haute-Loire
|2227
|2217
|2173
|2914
|44 - Loire-Atlantique
|2543
|2258
|2345
|3781
|45 - Loiret
|2773
|2156
|2709
|3377
|46 - Lot
|2355
|2306
|2453
|3185
|47 - Lot-et-Garonne
|2659
|2264
|2686
|2961
|48 - Lozère
|2167
|2128
|2212
|-
|49 - Maine-et-Loire
|2524
|2322
|2371
|3818
|50 - Manche
|2456
|2190
|2428
|3005
|51 - Marne
|2719
|2313
|2695
|3307
|52 - Haute-Marne
|2198
|2013
|2568
|-
|53 - Mayenne
|2323
|2150
|2222
|3475
|54 - Meurthe-et-Moselle
|2652
|2301
|2534
|3266
|55 - Meuse
|2292
|2106
|-
|2850
|56 - Morbihan
|2461
|2353
|2439
|3465
|57 - Moselle
|2512
|2245
|2519
|3025
|58 - Nièvre
|2454
|2071
|2544
|2870
|59 - Nord
|2624
|2360
|2767
|3027
|60 - Oise
|2696
|2110
|2410
|3280
|61 - Orne
|2417
|2254
|2281
|2917
|62 - Pas-de-Calais
|2440
|2221
|2343
|3147
|63 - Puy-de-Dôme
|2437
|2185
|2491
|3207
|64 - Pyrénées-Atlantiques
|2468
|2184
|2231
|3379
|65 - Hautes-Pyrénées
|2468
|2303
|2381
|3063
|66 - Pyrénées-Orientales
|2574
|2380
|2506
|3005
|67 - Bas-Rhin
|2548
|2315
|2616
|3960
|68 - Haut-Rhin
|2470
|2347
|2470
|3166
|69 - Rhône
|3138
|2381
|2904
|3962
|70 - Haute-Saône
|2122
|2000
|2201
|3407
|71 - Saône-et-Loire
|2516
|2272
|2645
|2982
|72 - Sarthe
|2559
|2389
|2444
|3357
|73 - Savoie
|2479
|2292
|2490
|3957
|74 - Haute-Savoie
|2978
|2726
|2919
|3933
|75 - Paris
|4560
|3334
|3628
|5610
|76 - Seine-Maritime
|2719
|2329
|2463
|3549
|77 - Seine-et-Marne
|3012
|2323
|2872
|3305
|78 - Yvelines
|3642
|2743
|3061
|4057
|79 - Deux-Sèvres
|2258
|2159
|2289
|2650
|80 - Somme
|2334
|2086
|2235
|2970
|81 - Tarn
|2318
|2170
|2260
|3056
|82 - Tarn-et-Garonne
|2311
|2265
|2306
|3039
|83 - Var
|2889
|2363
|2617
|3243
|84 - Vaucluse
|2623
|2290
|2385
|3169
|85 - Vendée
|2458
|2265
|2366
|3419
|86 - Vienne
|2626
|2337
|2712
|2770
|87 - Haute-Vienne
|2334
|2242
|2503
|3333
|88 - Vosges
|2331
|2254
|2336
|3251
|89 - Yonne
|2431
|2117
|2345
|2919
|90 - Territoire de Belfort
|2519
|2549
|2506
|-
|91 - Essonne
|3154
|2896
|2784
|3346
|92 - Hauts-de-Seine
|3889
|2996
|3389
|4365
|93 - Seine-Saint-Denis
|3162
|2931
|2815
|3514
|94 - Val-de-Marne
|3453
|3483
|2913
|4062
|95 - Val-d'Oise
|3074
|2453
|2754
|3509
Uni-Santé procède chaque année à une analyse des tarifs pratiqués dans les Ehpad français, afin d'établir une cartographie précise des coûts par département et par type d'établissement. Ces prix ne tiennent pas compte des aides sociales dont peuvent profiter les seniors et leur famille pour payer une place en Ehpad.