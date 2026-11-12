Ehpad : êtes vous en dessous ou au-dessus du prix moyen dans votre département ?

Chaque année les retraités et leur famille doivent payer de plus en plus cher pour avoir une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les tarifs varient selon le type d'établissement et le département.

Ehpad : ces 5 lettres sont une source de préoccupation pour de nombreux retraités et pour leur famille. Notamment parce que le prix d'une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) représente une charge financière colossale. Une charge qui ne cesse de s'alourdir depuis plusieurs années.

Selon Christine Hospital, directrice d'Uni-Santé, spécialiste des bases de données sur les Ehpad, "le coût moyen pour une place en Ehpad s'élève en 2026 à 2 677 euros par mois".

Les tarifs varient aussi considérablement selon le type d'établissement choisi. Toujours selon les données collectées par Uni-Santé, une place dans un établissement public nécessite de débourser en moyenne 2 272 euros par mois. Pour réserver une chambre dans un Ehpad associatif à but non lucratif, il faut payer 2 543 euros par mois en moyenne, alors qu'intégrer une structure privée commerciale coûte mensuellement 3 383 euros environ.

Ces moyennes cachent néanmoins des écarts importants selon les départements. Des disparités qui s'expliquent par les valeurs foncières d'après Christine Hospital : "les prix de l'immobilier varient selon les départements et cette donnée influence directement le tarif pour la location d'une chambre en Ehpad".

Les départements où les Ehpad sont les plus chers se situent en Île-de-France et sur le littoral méditerranéen. En clair, là où le marché de l'immobilier est le plus tendu. C'est par exemple le cas de Paris, des Hauts-de-Seine et des Alpes-Maritimes. A l'inverse, les départements où les Ehpad sont les plus abordables sont majoritairement ruraux, comme l'Aveyron, la Haute-Saône et la Lozère.

Voilà combien coûte une place en Ehpad dans chaque département :

Département Tarif mensuel moyen Ehpad (en euros) Tarif mensuel moyen Ehpad public (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD associatif (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD privés (en euros) 01 - Ain 2594 2186 2400 3459 02 - Aisne 2698 2507 2634 2919 03 - Allier 2320 2051 2171 2914 04 - Alpes-de-Haute-Provence 2666 2158 2559 2889 05 - Hautes-Alpes 2363 2106 2247 3250 06 - Alpes-Maritimes 3507 2805 2744 3633 07 - Ardèche 2262 2099 2312 3021 08 - Ardennes 2359 2048 2312 2710 09 - Ariège 2455 2339 2494 2699 10 - Aube 2608 2185 2613 3093 11 - Aude 2345 2106 2297 2684 12 - Aveyron 2106 1947 2198 - 13 - Bouches-du-Rhône 3052 2465 2704 3206 14 - Calvados 2895 2214 2540 3211 15 - Cantal 2193 2120 2237 2726 16 - Charente 2486 2103 2520 2836 17 - Charente-Maritime 2796 2318 2689 3067 18 - Cher 2357 2189 2287 3069 19 - Corrèze 2250 2189 2160 3170 20 - Corse 2717 2403 2665 3058 21 - Côte-d'Or 2718 2304 2697 3401 22 - Côtes-d'Armor 2231 2172 2276 2832 23 - Creuse 2190 2082 2325 2553 24 - Dordogne 2473 2149 2472 3142 25 - Doubs 2606 2321 2471 3448 26 - Drôme 2681 2408 2450 3206 27 - Eure 2829 2176 2672 3296 28 - Eure-et-Loir 2662 2184 2321 3338 29 - Finistère 2219 2157 2279 3275 30 - Gard 2591 2325 2480 3269 31 - Haute-Garonne 2899 2269 2718 3262 32 - Gers 2450 2342 2402 2732 33 - Gironde 2911 2374 2535 3341 34 - Hérault 2794 2380 2686 3196 35 - Ille-et-Vilaine 2421 2289 2375 4380 36 - Indre 2233 2196 2196 2591 37 - Indre-et-Loire 2806 2230 2599 3585 38 - Isère 2661 2412 2698 3758 39 - Jura 2461 2302 2508 3294 40 - Landes 2235 2221 2323 - 41 - Loir-et-Cher 2551 2144 2504 3380 42 - Loire 2299 2076 2172 2802 43 - Haute-Loire 2227 2217 2173 2914 44 - Loire-Atlantique 2543 2258 2345 3781 45 - Loiret 2773 2156 2709 3377 46 - Lot 2355 2306 2453 3185 47 - Lot-et-Garonne 2659 2264 2686 2961 48 - Lozère 2167 2128 2212 - 49 - Maine-et-Loire 2524 2322 2371 3818 50 - Manche 2456 2190 2428 3005 51 - Marne 2719 2313 2695 3307 52 - Haute-Marne 2198 2013 2568 - 53 - Mayenne 2323 2150 2222 3475 54 - Meurthe-et-Moselle 2652 2301 2534 3266 55 - Meuse 2292 2106 - 2850 56 - Morbihan 2461 2353 2439 3465 57 - Moselle 2512 2245 2519 3025 58 - Nièvre 2454 2071 2544 2870 59 - Nord 2624 2360 2767 3027 60 - Oise 2696 2110 2410 3280 61 - Orne 2417 2254 2281 2917 62 - Pas-de-Calais 2440 2221 2343 3147 63 - Puy-de-Dôme 2437 2185 2491 3207 64 - Pyrénées-Atlantiques 2468 2184 2231 3379 65 - Hautes-Pyrénées 2468 2303 2381 3063 66 - Pyrénées-Orientales 2574 2380 2506 3005 67 - Bas-Rhin 2548 2315 2616 3960 68 - Haut-Rhin 2470 2347 2470 3166 69 - Rhône 3138 2381 2904 3962 70 - Haute-Saône 2122 2000 2201 3407 71 - Saône-et-Loire 2516 2272 2645 2982 72 - Sarthe 2559 2389 2444 3357 73 - Savoie 2479 2292 2490 3957 74 - Haute-Savoie 2978 2726 2919 3933 75 - Paris 4560 3334 3628 5610 76 - Seine-Maritime 2719 2329 2463 3549 77 - Seine-et-Marne 3012 2323 2872 3305 78 - Yvelines 3642 2743 3061 4057 79 - Deux-Sèvres 2258 2159 2289 2650 80 - Somme 2334 2086 2235 2970 81 - Tarn 2318 2170 2260 3056 82 - Tarn-et-Garonne 2311 2265 2306 3039 83 - Var 2889 2363 2617 3243 84 - Vaucluse 2623 2290 2385 3169 85 - Vendée 2458 2265 2366 3419 86 - Vienne 2626 2337 2712 2770 87 - Haute-Vienne 2334 2242 2503 3333 88 - Vosges 2331 2254 2336 3251 89 - Yonne 2431 2117 2345 2919 90 - Territoire de Belfort 2519 2549 2506 - 91 - Essonne 3154 2896 2784 3346 92 - Hauts-de-Seine 3889 2996 3389 4365 93 - Seine-Saint-Denis 3162 2931 2815 3514 94 - Val-de-Marne 3453 3483 2913 4062 95 - Val-d'Oise 3074 2453 2754 3509

Uni-Santé procède chaque année à une analyse des tarifs pratiqués dans les Ehpad français, afin d'établir une cartographie précise des coûts par département et par type d'établissement. Ces prix ne tiennent pas compte des aides sociales dont peuvent profiter les seniors et leur famille pour payer une place en Ehpad.