Ehpad : êtes vous en dessous ou au-dessus du prix moyen dans votre département ?

Hugo Franceschi

Ehpad : êtes vous en dessous ou au-dessus du prix moyen dans votre département ? Chaque année les retraités et leur famille doivent payer de plus en plus cher pour avoir une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les tarifs varient selon le type d'établissement et le département.

Ehpad : ces 5 lettres sont une source de préoccupation pour de nombreux retraités et pour leur famille. Notamment parce que le prix d'une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) représente une charge financière colossale. Une charge qui ne cesse de s'alourdir depuis plusieurs années.

Selon Christine Hospital, directrice d'Uni-Santé, spécialiste des bases de données sur les Ehpad, "le coût moyen pour une place en Ehpad s'élève en 2026 à 2 677 euros par mois".

Les tarifs varient aussi considérablement selon le type d'établissement choisi. Toujours selon les données collectées par Uni-Santé, une place dans un établissement public nécessite de débourser en moyenne 2 272 euros par mois. Pour réserver une chambre dans un Ehpad associatif à but non lucratif, il faut payer 2 543 euros par mois en moyenne, alors qu'intégrer une structure privée commerciale coûte mensuellement 3 383 euros environ.

Ces moyennes cachent néanmoins des écarts importants selon les départements. Des disparités qui s'expliquent par les valeurs foncières d'après Christine Hospital : "les prix de l'immobilier varient selon les départements et cette donnée influence directement le tarif pour la location d'une chambre en Ehpad".

Les départements où les Ehpad sont les plus chers se situent en Île-de-France et sur le littoral méditerranéen. En clair, là où le marché de l'immobilier est le plus tendu. C'est par exemple le cas de Paris, des Hauts-de-Seine et des Alpes-Maritimes. A l'inverse, les départements où les Ehpad sont les plus abordables sont majoritairement ruraux, comme l'Aveyron, la Haute-Saône et la Lozère.

Voilà combien coûte une place en Ehpad dans chaque département :

Département Tarif mensuel moyen Ehpad (en euros) Tarif mensuel moyen Ehpad public (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD associatif (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD privés (en euros)
01 - Ain 2594 2186 2400 3459
02 - Aisne 2698 2507 2634 2919
03 - Allier 2320 2051 2171 2914
04 - Alpes-de-Haute-Provence 2666 2158 2559 2889
05 - Hautes-Alpes 2363 2106 2247 3250
06 - Alpes-Maritimes 3507 2805 2744 3633
07 - Ardèche 2262 2099 2312 3021
08 - Ardennes 2359 2048 2312 2710
09 - Ariège 2455 2339 2494 2699
10 - Aube 2608 2185 2613 3093
11 - Aude 2345 2106 2297 2684
12 - Aveyron 2106 1947 2198 -
13 - Bouches-du-Rhône 3052 2465 2704 3206
14 - Calvados 2895 2214 2540 3211
15 - Cantal 2193 2120 2237 2726
16 - Charente 2486 2103 2520 2836
17 - Charente-Maritime 2796 2318 2689 3067
18 - Cher 2357 2189 2287 3069
19 - Corrèze 2250 2189 2160 3170
20 - Corse 2717 2403 2665 3058
21 - Côte-d'Or 2718 2304 2697 3401
22 - Côtes-d'Armor 2231 2172 2276 2832
23 - Creuse 2190 2082 2325 2553
24 - Dordogne 2473 2149 2472 3142
25 - Doubs 2606 2321 2471 3448
26 - Drôme 2681 2408 2450 3206
27 - Eure 2829 2176 2672 3296
28 - Eure-et-Loir 2662 2184 2321 3338
29 - Finistère 2219 2157 2279 3275
30 - Gard 2591 2325 2480 3269
31 - Haute-Garonne 2899 2269 2718 3262
32 - Gers 2450 2342 2402 2732
33 - Gironde 2911 2374 2535 3341
34 - Hérault 2794 2380 2686 3196
35 - Ille-et-Vilaine 2421 2289 2375 4380
36 - Indre 2233 2196 2196 2591
37 - Indre-et-Loire 2806 2230 2599 3585
38 - Isère 2661 2412 2698 3758
39 - Jura 2461 2302 2508 3294
40 - Landes 2235 2221 2323 -
41 - Loir-et-Cher 2551 2144 2504 3380
42 - Loire 2299 2076 2172 2802
43 - Haute-Loire 2227 2217 2173 2914
44 - Loire-Atlantique 2543 2258 2345 3781
45 - Loiret 2773 2156 2709 3377
46 - Lot 2355 2306 2453 3185
47 - Lot-et-Garonne 2659 2264 2686 2961
48 - Lozère 2167 2128 2212 -
49 - Maine-et-Loire 2524 2322 2371 3818
50 - Manche 2456 2190 2428 3005
51 - Marne 2719 2313 2695 3307
52 - Haute-Marne 2198 2013 2568 -
53 - Mayenne 2323 2150 2222 3475
54 - Meurthe-et-Moselle 2652 2301 2534 3266
55 - Meuse 2292 2106 - 2850
56 - Morbihan 2461 2353 2439 3465
57 - Moselle 2512 2245 2519 3025
58 - Nièvre 2454 2071 2544 2870
59 - Nord 2624 2360 2767 3027
60 - Oise 2696 2110 2410 3280
61 - Orne 2417 2254 2281 2917
62 - Pas-de-Calais 2440 2221 2343 3147
63 - Puy-de-Dôme 2437 2185 2491 3207
64 - Pyrénées-Atlantiques 2468 2184 2231 3379
65 - Hautes-Pyrénées 2468 2303 2381 3063
66 - Pyrénées-Orientales 2574 2380 2506 3005
67 - Bas-Rhin 2548 2315 2616 3960
68 - Haut-Rhin 2470 2347 2470 3166
69 - Rhône 3138 2381 2904 3962
70 - Haute-Saône 2122 2000 2201 3407
71 - Saône-et-Loire 2516 2272 2645 2982
72 - Sarthe 2559 2389 2444 3357
73 - Savoie 2479 2292 2490 3957
74 - Haute-Savoie 2978 2726 2919 3933
75 - Paris 4560 3334 3628 5610
76 - Seine-Maritime 2719 2329 2463 3549
77 - Seine-et-Marne 3012 2323 2872 3305
78 - Yvelines 3642 2743 3061 4057
79 - Deux-Sèvres 2258 2159 2289 2650
80 - Somme 2334 2086 2235 2970
81 - Tarn 2318 2170 2260 3056
82 - Tarn-et-Garonne 2311 2265 2306 3039
83 - Var 2889 2363 2617 3243
84 - Vaucluse 2623 2290 2385 3169
85 - Vendée 2458 2265 2366 3419
86 - Vienne 2626 2337 2712 2770
87 - Haute-Vienne 2334 2242 2503 3333
88 - Vosges 2331 2254 2336 3251
89 - Yonne 2431 2117 2345 2919
90 - Territoire de Belfort 2519 2549 2506 -
91 - Essonne 3154 2896 2784 3346
92 - Hauts-de-Seine 3889 2996 3389 4365
93 - Seine-Saint-Denis 3162 2931 2815 3514
94 - Val-de-Marne 3453 3483 2913 4062
95 - Val-d'Oise 3074 2453 2754 3509

Uni-Santé procède chaque année à une analyse des tarifs pratiqués dans les Ehpad français, afin d'établir une cartographie précise des coûts par département et par type d'établissement. Ces prix ne tiennent pas compte des aides sociales dont peuvent profiter les seniors et leur famille pour payer une place en Ehpad.