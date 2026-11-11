A 77 ans cette retraitée est expulsée de son logement social pour avoir nourri des pigeons sur son balcon

Elle a enfreint le règlement intérieur de son HLM, l'article 1719 du Code civil et la loi du 6 juillet 1989. Agée de 77 ans, cette locataire à la retraite a perdu sa place en logement social.

Tout commence par un geste banal. Quelques graines laissées sur la rambarde d'un balcon, quelques miettes déposées sur le bord d'une fenêtre : puis ce qui n'était à l'origine qu'une simple habitude quotidienne s'est rapidement transformé en véritable invasion. Une invasion… de pigeons !

Celle qui a appâté ces oiseaux, c'est Murielle (le nom a été modifié), une retraitée de 77 ans locataire d'un appartement dans un logement social situé en région parisienne. Depuis qu'elle a emménagé dans ce HLM en février 2018, Murielle pratique un rituel : tous les jours elle donne à manger aux pigeons sur son balcon. Accoutumés à ce buffet quotidien, les volatiles reviennent chaque jour, et sont de plus en plus nombreux.

Si Murielle ne semble pas agacée de voir son balcon se métamorphoser en volière à pigeons, c'est en revanche un immense problème pour ses voisins et pour le bailleur social. De la fiente s'accumule sur la façade de l'immeuble, sur le balcon de Murielle mais aussi sur ceux de ses voisins. Une odeur nauséabonde imbibe le bâtiment et les roucoulements, couplés aux battements d'ailes des oiseaux, génèrent une nuisance sonore parfois dès l'aurore.

Le bailleur adresse alors un premier avertissement à Murielle en octobre 2021, lui demandant de cesser de nourrir les pigeons car cela est proscrit par le règlement intérieur de l'immeuble. Cependant, le courrier est resté lettre morte. Puis, en mai 2022, le bailleur social hausse le ton et lui envoie une mise en demeure. Malgré ça, l'amour que Murielle porte aux oiseaux semble plus fort que tout et la septuagénaire poursuit son œuvre de bienfaisance.

17 locataires, voisins de Murielle, se regroupent alors et signent une pétition pour demander l'expulsion de la retraitée. En octobre 2022, un huissier est mandaté afin de dresser un constat : il remarque notamment que le balcon de Murielle est désormais orné de plateaux et de gamelles servant à y placer de la nourriture et de l'eau pour les pigeons.

Estimant que le comportement de Murielle cause depuis cinq ans "un trouble de jouissance pour les autres occupants de l'immeuble" et caractérise "un usage non paisible des lieux", le bailleur saisit la justice et demande l'expulsion de la retraitée.

Au tribunal, les juges donnent raison au bailleur, considérant que l'attitude de Murielle a été contraire au règlement intérieur de l'immeuble, à l'article 1719 du Code civil et à la loi du 6 juillet 1989 encadrant le droit locatif.

La locataire a fait appel de cette décision. Elle a indiqué être, elle aussi, victime des nuisances générées par les volatiles. Néanmoins, en décembre 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision prise par les magistrats en première instance. Les juges ont indiqué que les études menées et les témoignages confirment que le point d'ancrage des pigeons se situait bien sur le balcon de Murielle. La cour a ainsi validé l'expulsion de la septuagénaire qui a dû quitter son logement. Et les pigeons leur nid.