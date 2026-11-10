Nvidia : tout comprendre à l'affaire Jensen Huang

L'aveu de Jensen Huang bouleverse Nvidia et fait vaciller le secteur de l'intelligence artificielle, entre enquête interne et inquiétudes sur la sécurité nationale.

Jensen Huang, le PDG et cofondateur du géant californien Nvidia, a admis durant le week-end avoir entretenu une relation extraconjugale avec une dirigeante chinoise soupçonnée d’être une espionne à la solde de Pékin. Dans un mémo interne, il a reconnu : "J’ai été infidèle à ma femme. Rien n’excuse ce que j’ai fait. Je suis profondément désolé", avant d’ajouter qu’il assumera "l’entière responsabilité" de ses actes et "les critiques qui en découlent".

Dimanche, le conseil d’administration a lancé une enquête. Elle vise à déterminer si le PDG a été "la cible d’une opération de renseignement étrangère".

Alice Huang et les soupçons d’espionnage

Alice Huang, avec qui Jensen Huang a entretenu une liaison, a dirigé Megaspeed, un client singapourien du groupe. Créée en 2024, cette société avait obtenu en moins de neuf mois des dizaines de milliers de puces IA pour une valeur estimée à plus de 2 milliards de dollars. Le renseignement américain est convaincu qu’Alice Huang a été recrutée par Pékin pour recueillir des informations sensibles sur Nvidia, la stratégie américaine en matière d’IA et les restrictions sur les ventes de puces à la Chine.

Toujours visée par des enquêtes aux Etats-Unis et à Singapour, Megaspeed est soupçonnée de possibles exportations illégales de puces à destination de clients chinois. Elle l’a quittée en 2025.

Lundi après-midi, à l'ouverture des marchés, l'action de l'entreprise a chuté de 8%. Le groupe détient environ 80% du marché des processeurs graphiques (GPU) et fournit les puces nécessaires au fonctionnement des modèles conçus par les entreprises du secteur.

Jensen Huang est invité, le 18 novembre, à participer à une réunion non publique de la Chambre des représentants. Il y est convié pour répondre aux questions sur l’espionnage et la contrebande.

Selon la presse américaine, Jensen Huang n’a préparé aucun plan de succession, malgré son âge. Il a affirmé en public vouloir rester à la tête du groupe "jusqu’au dernier jour" de sa vie. L’analyste Dan Ives, de Yorkville Ives, estime que "Jensen Huang est l’ADN même de Nvidia. Le succès du groupe dans l’IA et ses ambitions reposent largement sur son maintien au poste de directeur général" et le considère comme "irremplaçable".

La capitalisation boursière de Nvidia est autour de 4 500 milliards. Début septembre, The Economist chiffrait à 300 milliards de dollars le montant des garanties, mécanismes de soutien financier et autres engagements d’achat dirigés vers ses clients. Nvidia garantit à hauteur de 100 milliards de dollars le plus grand projet de centre de données au monde développé par OpenAI et SoftBank. L’entreprise a également injecté près de 70 milliards au capital de la grosse centaine de start-up du secteur ces trois dernières années. Jensen Huang mobilisait depuis plusieurs mois les acteurs de la finance traditionnelle pour que ces derniers investissent jusqu’à 500 milliards de dollars sur le secteur.

Vers un avenir incertain

La Chine a démenti toute tentative de piéger Jensen Huang, qualifiant les accusations de "calomnies contre la Chine". L’enquête interne se poursuit, supervisée par un comité d’administrateurs indépendants assistés par des juristes extérieurs. Un porte-parole de Nvidia a assuré : "Les nouvelles du jour ne ralentiront pas Nvidia. Jensen est déterminé à continuer de diriger Nvidia sans interruption".