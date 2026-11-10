Les salariés aux 35 heures pourront en travailler 37 si ce candidat est élu président

Le candidat veut augmenter le volume global de travail en France, en permettant aux salariés volontaires de travailler plus et d'être payés en conséquence.

Dans un peu plus de 6 mois, Emmanuel Macron quittera l'Elysée après 10 ans à la tête de l'Etat. Les candidats affluent pour lui succéder et l'emploi est l'un des principaux sujets sur la table. Les Français travaillent-ils trop ? Pas assez ? Sont-ils suffisamment rémunérés pour subvenir à leurs besoins ? De nombreuses propositions émergent de cet océan d'interrogations.

Un candidat s'est notamment emparé du sujet du temps de travail : David Lisnard. Le maire de Cannes souhaite assouplir la règle des 35 heures, en place depuis le début des années 2000. Il propose de laisser les accords d'entreprise organiser le temps de travail, avec une règle qu'il résume par l'exemple "37 heures payées 37" : des salariés volontaires travailleraient davantage et seraient rémunérés en conséquence. Selon le site de son mouvement, ce chiffre n'est qu’un exemple.

Le volontariat des salariés et des entreprises reste le moteur de la proposition de David Lisnard. Le 20 avril dernier, le candidat de 57 ans expliquait au micro de BFMTV voir "beaucoup de gens qui veulent travailler plus". Avec cette proposition, le président de l'Association des maires de France souhaite permettre à entreprises et salariés de dialoguer pour "libérer le temps de travail et les relations sociales".

Le candidat estime que cette méthode a déjà fait ses preuves. "Regardez ce qui fonctionne autour de nous dans des pays où les salaires médians ont évolué de façon très positive, où les revenus ont augmenté. Regardez outre-Rhin, dans les pays scandinaves ou en Suisse qui était un pays plus pauvre que la France il y a 60 ans et qui est aujourd'hui plus riche que nous. Il faut simplement laisser plus de liberté de travail", expliquait-il au micro de Sud Radio le 19 septembre 2023.

En Allemagne et au Danemark, la loi fixe surtout une durée maximale et le temps de travail relève de la négociation collective, selon une étude de la direction générale du Trésor publiée le 13 octobre 2026. Mais la semaine de référence ne dit pas tout. En 2024, sur l'ensemble des salariés, temps partiel compris, la durée annuelle effective était de 1 545 heures en France, 1 518 en Allemagne et 1 452 au Danemark. A temps plein, elle était plus faible en France : 1 664 heures, contre 1 785 en Allemagne et 1 715 au Danemark.

David Lisnard propose aussi d'élargir la possibilité de travailler le 1er mai. Ceux qui le souhaitent pourraient continuer de bénéficier du jour férié, les autres seraient payés double. Les syndicats s’opposent à l’idée d’un 1er mai travaillé. La CGT souligne notamment que cette journée est déjà payée sans travailler : être payé double revient à n’être payé qu’une fois de plus.