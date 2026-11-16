L'administration Trump prévoit de désigner des entreprises d'IA comme champions nationaux

Cette initiative vise à renforcer la compétitivité internationale des géants américains de l'IA, dans un contexte de forte baisse des valeurs boursières du secteur.

L'administration Trump prévoit de désigner plus de deux douzaines d'entreprises d'intelligence artificielle (IA), dont Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI et Anthropic, comme "champions nationaux" pour soutenir leur expansion à l'étranger, selon le Wall Street Journal. Le journal rapporte que cette initiative vise à aider ces entreprises à se développer à l'international et à concurrencer leurs rivaux mondiaux, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée.

La désignation de ces entreprises comme "champions nationaux" intervient alors que le secteur de l'IA connaît une forte baisse boursière. Le fonds iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI), l'un des plus grands fonds axés sur l'IA avec environ 11,7 milliards de dollars d'actifs, a clôturé vendredi à 36,47 dollars, en baisse de 33% par rapport à son record de juin à 54,46 dollars.

Le VanEck Semiconductor ETF (SMH), le plus grand fonds américain axé sur les semi-conducteurs avec environ 65 milliards de dollars d'actifs, a clôturé vendredi à 486,75 dollars, soit environ 28% en dessous de son plus haut sur 52 semaines à 671,83 dollars.

Nvidia, considérée comme un baromètre du secteur, a clôturé vendredi à 162,85 dollars, soit environ 33% en dessous de son pic du 6 octobre à 243,37 dollars.

Incertitudes sur les avantages concrets de la désignation

Il n'est pas clair quels avantages concrets apporterait cette désignation de "champion national".

Nvidia a récemment fait l'objet d'une enquête du conseil d'administration concernant une relation extraconjugale de son directeur général Jensen Huang avec une femme soupçonnée d'être une espionne chinoise, selon des médias. Jensen Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia jeudi, avec effet immédiat, et la directrice financière Colette Kress est devenue directrice générale par intérim. Nvidia doit publier ses résultats financiers mardi après la clôture des marchés.