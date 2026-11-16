Jensen Huang envisagerait de reprendre la direction de Nvidia, selon le Financial Times

Le fondateur de Nvidia pourrait reprendre la tête du groupe, alors que soutiens et pressions se manifestent autour de la succession.

Quelques jours seulement après son départ, Jensen Huang envisagerait déjà de reprendre ses fonctions à la direction de Nvidia. D’après des informations du Financial Times publiées le 15 novembre 2026, l’ancien directeur général aurait parlé avec plusieurs proches d’une éventuelle reprise de la direction du groupe. Le Financial Times indique que plusieurs proches de Jensen Huang se mobilisent afin de soutenir son retour. Ces échanges ont lieu trois jours après l’annonce officielle de sa démission, le 12 novembre.

Après avoir reconnu une liaison avec une femme soupçonnée d’avoir des liens avec les services de renseignement chinois, Jensen Huang a quitté ses fonctions. L’ancien dirigeant a admis cette relation, mais les soupçons d’espionnage ne sont pas établis. Cette affaire a aussi suscité des questions concernant les exportations vers la Chine des puces les plus avancées de Nvidia dans l’intelligence artificielle.

Le conseil d’administration a confié la direction générale par intérim à Colette Kress, directrice financière du groupe depuis 2013. Harvey Jones a été nommé président du conseil. Nvidia a annoncé l’ouverture d’une recherche pour désigner un nouveau directeur général, sans communiquer de calendrier. Au 15 novembre, Nvidia n’a annoncé ni la nomination d’un nouveau directeur général permanent ni le retour de Jensen Huang.

Mobilisation de soutiens et pressions externes

Dans la Silicon Valley, plusieurs proches de Jensen Huang cherchent à réunir des dirigeants afin de défendre son retour auprès du conseil d’administration. Un allié de Jensen Huang a évoqué la constitution d’une cellule de coordination destinée à organiser ces démarches et à solliciter le soutien de la Maison-Blanche. La mobilisation s’est également manifestée publiquement : Elon Musk et Tim Sweeney, directeur général d’Epic Games, ont apporté leur soutien à une lettre ouverte appelant le conseil d’administration à réintégrer Jensen Huang. Deux actionnaires importants, Brad Gerstner, fondateur d’Altimeter Capital, et Gavin Baker, à la tête d’Atreides Management, ont demandé au conseil de conserver toutes les options ouvertes, y compris celle d’un retour de Jensen Huang.

De son côté, le Financial Times indique que Nvidia a contacté Rene Haas, directeur général d’Arm Holdings, alors que le groupe cherchait un éventuel successeur.

Appel à une gouvernance renouvelée

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a pris position sur la succession de Jensen Huang lors d’un entretien accordé le 15 novembre à l’émission Sunday Morning Futures de Fox News. Il a estimé que Nvidia devait recruter son prochain directeur général à l’extérieur de l’entreprise, jugeant nécessaire une réorganisation profonde de sa direction. Scott Bessent a également demandé des explications sur la culture de conformité du fabricant de semi-conducteurs. Il souhaite notamment déterminer si Nvidia a ignoré des signaux d’alerte concernant des transactions avec des sociétés étrangères ou si certaines ventes potentiellement contraires aux restrictions américaines ont été encouragées pour soutenir le chiffre d’affaires et les bénéfices. Selon Reuters, le secrétaire au Trésor a demandé au conseil d’administration et aux conseillers juridiques externes de Nvidia de répondre à ses interrogations dans un délai de dix jours.

Ces propos surviennent alors que la surveillance du respect des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine se renforce.

Une succession toujours incertaine

Selon le Financial Times, les démarches évoquées n'ont pas dépassé le stade des discussions. En parallèle, le conseil d’administration continue le processus de succession. Colette Kress assure la continuité de la direction durant la recherche d’un successeur. Elle cumule désormais les fonctions de directrice financière et de directrice générale par intérim.

Ces discussions interviennent à deux jours de la publication des résultats trimestriels du groupe. Nvidia doit publier ses résultats du troisième trimestre de son exercice 2027, clos le 25 octobre. Le groupe a confirmé le maintien de cette publication au mardi 17 novembre, avec une conférence téléphonique prévue à 14 heures, heure du Pacifique, soit 23 heures à Paris. La présentation sera la première depuis le départ de Jensen Huang.