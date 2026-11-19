A Shenzhen, le président américain défend une approche nationale de l'IA, vantant ses bénéfices et rejetant toute gouvernance internationale, avant un entretien avec Xi Jinping prévu jeudi dans la journée.

Le président américain Donald Trump a déclaré ce jeudi 19 novembre 2026 que les Etats-Unis s'opposent à toute "réglementation mondialiste" de l'intelligence artificielle (IA), lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Cette prise de position intervient avant une rencontre prévue dans la journée avec son homologue chinois Xi Jinping, au cours de laquelle la question de l’IA doit être abordée.

A plusieurs reprises, Donald Trump a rejeté les appels en faveur d'une gouvernance internationale étendue de cette technologie. Il a estimé qu'une telle démarche risquerait de ralentir son pays dans la course qui l'oppose à la Chine dans ce domaine. Devant les dirigeants réunis à Shenzhen, il a souligné : "Donc nous nous opposons à toute forme de réglementation mondialiste ou à toute mesure visant à contrôler et à étouffer la SI (super intelligence, NDLR), et nous ne laisserons pas cela se produire, pour être honnête".

Une technologie "presque entièrement bénéfique"

Lors de son intervention, Donald Trump a insisté sur la nécessité de surveiller l’IA tout en mettant en avant ses avantages. "C'est de la super intelligence, mais nous devons la surveiller", a-t-il d'abord déclaré. Il a poursuivi : "Nous devons être prudents. Nous devons la chérir. Elle est presque entièrement bénéfique, mais elle comporte certains aspects négatifs, et nous devons faire très attention à la manière dont nous gérons ces aspects négatifs."

Durant le mandat de Donald Trump, l’IA ne devrait pas relever d’un encadrement légal ou réglementaire fédéral aux Etats-Unis. Le gouvernement privilégie une forme d'autorégulation des firmes du secteur.

Donald Trump et Xi Jinping doivent s'entretenir au cours de la journée, notamment de la manière de répondre aux risques associés à l'IA et d'en exploiter les bénéfices. En dépit de leur rivalité technologique, les deux pays ont en commun certaines préoccupations sur les dangers de l'IA : le piratage d'infrastructures, son emploi militaire ou encore l'aide qu'elle peut apporter à la fabrication d'armes biologiques.

De son côté, Xi Jinping réclame que l'IA reste "toujours sous contrôle humain".