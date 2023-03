Comment ChatGPT aide les RH et les chasseurs de tête à recruter

En assistant les RH à la préparation d'un entretien et les chasseurs de tête dans leur recherche de talents, ChatGPT investit le secteur du recrutement.

Comment un RH procède-t-il pour évaluer les compétences d'un développeur, ou celles d'un commercial ? Souvent responsables des premières étapes dans le processus de recrutement, les RH doivent parfois évaluer des candidats dans des secteurs qui ne leur sont pas toujours familiers. Avec un sacré défi : sélectionner les bons profils tout en étant crédible.

Pour le relever, ils peuvent désormais compter sur ChatGPT. Selon Louis Deslus, head of growth à NeoStaff, l'IA d'OpenAI peut aider "à se former sur un secteur pour être plus crédible en tant que recruteur". On peut notamment lui demander "d'identifier les informations à regarder en premier sur un CV". Un constat partagé par Nicolas Galita, qui travaille à l'Ecole du Recrutement : "ChatGPT peut répertorier les tâches associées à un métier particulier". Mieux encore, il peut générer un classement de ces tâches selon leur importance.

Grâce à ChatGPT, les RH peuvent appréhender les métiers les plus techniques. © OpenAI

ChatGPT permet donc aux recruteurs de gagner en légitimité grâce à quelques recherches en amont de l'entretien. Il s'avère aussi utile pour assurer son bon déroulement. "Il est compétent pour préparer une trame d'entretien", explique Nicolas Galita. Et si les RH doivent procéder à une petite appréciation du candidat, l'IA peut "proposer des méthodes pour évaluer les compétences attendues pour n'importe quel métier." Petite précision, il faut donner le contexte à ChatGPT et lui indiquer qu'il se transforme en recruteur.

Extrait d'une trame d'entretien préparée par ChatGPT. © OpenAI

En termes de recrutement, l'assistance de l'intelligence artificielle ne se limite pas à la préparation de l'entretien et à la compréhension d'un métier. ChatGPT aide aussi les chasseurs de tête à attirer leurs cibles. Louis Deslus, dont l'entreprise repère des talents sur LinkedIn, insiste sur la prise de contact : "Il faut arrêter d'envoyer des gros pavés avec des fiches de poste mais commencer la discussion avec des messages personnalisés". Un exercice dans lequel ChatGPT excelle grâce à ses qualités de créativité et d'inventivité.

Surtout, l'IA peut "donner des idées pour faire la promotion d'un métier ou d'un poste" confie Nicolas Pasetti, CEO d'E-Team, une agence de communication spécialisée dans les nouvelles techniques de recrutement. ChatGPT peut proposer une stratégie pour diffuser une offre de travail comme par exemple "organiser un événement en ligne pour faire connaitre un métier". Il peut aussi élaborer un calendrier de publications sur les réseaux sociaux, toujours dans l'optique de promouvoir une offre de travail pour attirer des talents. Enfin, ChatGPT peut aussi des informations sur les "opportunités de carrière et de développement" relatives à un poste précis.

L'IA est donc compétente pour promouvoir un métier, mais également pour promouvoir un candidat. Une fois qu'ils ont réussi à attirer un talent, les chasseurs de tête peuvent utiliser ChatGPT pour placer leur candidat et démontrer leur compétence. "Il peut résumer un CV et écrire un petit texte pour en quelque sorte vendre le candidat", confirme Louis Deslus. Et ainsi apporter son aide dans presque toutes les facettes du recrutement. Au point de révolutionner totalement le secteur ? "Pour l'instant, il faut le voir comme un assistant très utile pour donner une base", tempère Nicolas Pasetti.