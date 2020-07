"iOS 14 : la bêta publique est dispo, voici comment l'installer"

Après une bêta privée à destination des développeurs, iOS 14 est désormais proposé à tous sous la forme d'une bêta publique. Elle permet de découvrir les nouveautés d'iOS 14 en avant première.

[Mis à jour le mardi 21 juillet 2020 à 17h18] Présenté en grande pompe le 22 juin dernier lors de l'événement annuel d'Apple à destination des développeurs (la WWDC), iOS 14 faisait depuis l'objet d'une bêta réservée aux développeurs. Le groupe de Cupertino est passé à l'étape suivante. Il propose désormais une bêta publique du nouvel opus ouverte à tous, de même pour iPadOS 14. Des préversions qui ne nécessitent pas d'ouvrir un compte de développeur sur le site d'Apple (coûtant 99 dollars). De nouvelles bêtas publiques des deux systèmes vont désormais sortir chaque semaine, l'objectif pour Apple étant de corriger les derniers bugs. Pour installer la bêta d'iOS 14 ou d'iPadOS 14, mieux vaut utiliser un iPhone ou un iPad d'appoint car l'utilisation d'une préversion engendre des risques de crash et de pertes de données. Les bêtas d'iOS 14 et d'iPadOS 14 sont téléchargeables par profil de configuration sur le site d'Apple, après avoir ouvert un compte gratuit. Avant toute installation, il est recommandé de vérifier que l'iPhone ou l'iPad utilisé est présent dans la liste des terminaux compatibles dressée par Apple. Une notification est envoyée une fois le téléchargement achevé. Ensuite, on pourra lancer l'installation en se rendant dans le menu Réglages > Général > Mise à jour logicielle. iOS 14 et iPadOS 14 devraient être lancés en versions définitives en septembre prochain.

Avec iOS 14, le système mobile d'Apple fait le plein de nouveautés. Parmi les plus saillantes présentées par le groupe à l'occasion de la WWDC 2020, on relève :

Des widgets sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil d'iOS 14 est équipé de widgets déplaçables et redimensionables de manière dynamique. Une fonctionnalité qui s'inspire des écrans tuilés des Windows Phone.

L'écran d'accueil d'iOS 14 est équipé de widgets déplaçables et redimensionables de manière dynamique. Une fonctionnalité qui s'inspire des écrans tuilés des Windows Phone. App Library . Un nouveau mode regroupe et affiche automatiquement les applications par catégories : applications récemment installées, classement alphabétique, par genres, applications recommandées en fonction des habitudes de l'utilisateur et l'heure de la journée...

Un nouveau mode regroupe et affiche automatiquement les applications par catégories : applications récemment installées, classement alphabétique, par genres, applications recommandées en fonction des habitudes de l'utilisateur et l'heure de la journée... Siri. Comptant 25 milliards de requêtes par mois, l'assistant vocal d'Apple fait l'objet d'un lifting. Son interface graphique est épurée. Prenant en charge la dictée vocale hors connexion, le nouvel opus est taillé pour puiser dans un plus grand nombre de sources.

L'écran d'accueil d'iOS 14 permet de redimensionner les icônes d'application. © Apple

Translate. Une nouvelle application de traduction permet de traduire à la volée des messages vocaux dans 11 langues, parmi lesquelles l'allemand, l'anglais, l'arabe, le français et le russe. La gestion de la traduction sera prise en charge directement sur le terminal pour protéger les données personnelles de l'utilisateur.

Une nouvelle application de traduction permet de traduire à la volée des messages vocaux dans 11 langues, parmi lesquelles l'allemand, l'anglais, l'arabe, le français et le russe. La gestion de la traduction sera prise en charge directement sur le terminal pour protéger les données personnelles de l'utilisateur. Image par Image. Les vidéo en cours de lecture, y compris les FaceTime, pourront s'afficher en petits formats en surimpression de l'écran d'accueil ou d'une autre application ouverte en parallèle.

Les vidéo en cours de lecture, y compris les FaceTime, pourront s'afficher en petits formats en surimpression de l'écran d'accueil ou d'une autre application ouverte en parallèle. iMessage. A l'instar de Slack , la messagerie instantanée d'iOS va permettre de mentionner un utilisateur dans une conversation. Une fonction standard qui était très attendue. Autres nouveautés : la possibilités d'épingler une conversation, d'ajouter des images à des messages de groupe, ou encore une bibliothèque de Memojis enrichies,

Les FaceTime et vidéos en cours de lecture pourront s'afficher en vignette dans iOS 14 pour permettre l'utilisation en parallèle d'une autre application. © Apple

App Clips. App Clips est dessiné pour accéder à un contenu ou une fonctionnalité d'une application sans avoir à l'installer. Un dispositif qui est disponible de longue date sur Android. L'utilisateur n'aura qu'à scanner un QR code pour accéder au "bout de l'application" désiré (qui ne devra pas dépasser 10 Mo) avant d'installer l'application s'il le souhaite.

App Clips est dessiné pour accéder à un contenu ou une fonctionnalité d'une application sans avoir à l'installer. Un dispositif qui est disponible de longue date sur Android. L'utilisateur n'aura qu'à scanner un QR code pour accéder au "bout de l'application" désiré (qui ne devra pas dépasser 10 Mo) avant d'installer l'application s'il le souhaite. Apple Maps. Apple annonce une refonte de l'application cartographique d'iOS. Au programme des nouveautés : l'introduction de guides touristiques, un mode de calcul d'itinéraires pour les vélos et les véhicules électriques (en fonction des bornes de recharge à proximité) ou encore une fonction géolocalisant les points d'intérêt situés aux alentours.

Apple annonce une refonte de l'application cartographique d'iOS. Au programme des nouveautés : l'introduction de guides touristiques, un mode de calcul d'itinéraires pour les vélos et les véhicules électriques (en fonction des bornes de recharge à proximité) ou encore une fonction géolocalisant les points d'intérêt situés aux alentours. CarKey. Apparue dans le code source d'iOS 13.4, l'API CarKey est taillée pour piloter à distance le verrouillage, le déverrouillage et le démarrage d'une voiture. Le tout via le protocole NFC (pour near field communication). L'interface doit permettre également de partager le droit d'utiliser son véhicule avec des proches. Pour l'heure, le dispositif est compatible uniquement avec un modèle de BMW.

Apple annonce une mise à jour profonde de Maps . © Apple

A l'occasion de la WWDC 2020, Apple a aussi levé le voile sur iPadOS 14, dont le lancement est également attendu pour septembre prochain. La nouvelle version du système conçu pour les tablettes d'Apple introduit plusieurs évolutions graphiques, notamment dans l'application Photos ou dans l'assistant Siri. Parmi ses nouveautés les plus saillantes, on relève la fonction Scribble qui convertit un texte manuscrit au stylet en caractères, ou encore un moteur de recherche entièrement refondu (rebaptisé Universal Search) conçu pour lancer des recherches à la fois web et local (applications et fichiers).

iOS 14 a été présenté en avant première lors de la WWDC 2020 le 22 juin. Elle est disponible en bêta publique depuis le 9 juillet. La préversion est disponible en téléchargement sur le site d'Apple après avoir ouvert un compte. La date de sortie de la version définitive d'iOS 14 devrait intervenir, elle, comme les versions précédentes du système mobile courant septembre.

A la différence d'iOS 12 dont la rétrocompatibilité matérielle était limitée, iOS 14 prendra en charge l'intégralité des iPhone et iPad compatibles avec iOS 13. Il sera disponible sur les l'iPhone 6S et SE jusqu'aux iPhone de toute dernière génération (2020).