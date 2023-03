ChatGPT : ces métiers qui vont sûrement disparaître

Tous les profils se limitant à la rédaction de texte documentaire sont de facto sur la sellette. Le support client est également concerné. Ces professionnels seront obligés de monter en gamme.

Lancé fin novembre 2022, ChatGPT atteint un niveau de qualité qui laisse songeur quant au potentiel de cette IA générative à remplacer l'humain sur certains postes. Soumis à l'examen d'entrée en droit à l'université du Minnesota, la technologie d'OpenAI a obtenu la moyenne, lui ouvrant potentiellement les portes du prestigieux établissement. Mieux encore, elle est passée à deux doigts de décrocher un très sélect examen de médecine aux Etats-Unis, selon une étude publiée sur Plus Digital Heath. A l'heure où les éditeurs d'applications, au premier rang desquels Microsoft et Salesforce, commencent à intégrer ChatGPT à leur offre, force est de s'interroger sur le risque que cette IA générative pourrait faire courir à certains métiers.

"Les premiers touchés seront les rédacteurs de textes très standardisés", estime Hervé Laurandin, directeur France d'Abbyy, un éditeur d'applications de document automation. Derrière ce profil, de nombreux professionnels sont potentiellement concernés. Sur le front du marketing, c'est le cas des rédacteurs de fiches produits. Des contenus qui pourront être automatiquement créés par ChatGPT sur la bases de spécifications. Pour peaufiner le travail, il est possible d'indiquer à l'assistant une mise en page à appliquer, ainsi qu'un style à adopter en fonction de la population visée. On pourra aussi lui demander de répéter certains mots clés, tels que le nom du produit et de la marque, dans l'optique d'optimiser le SEO.

Le support en partie automatisé

Evidemment, certains journalistes sont sur la sellette. En ligne de mire : les journalistes dits de desk, rédigeant des articles à partir de dépêches ou autres contenus glanés sur Internet ou dans la presse papier, sans leur ajouter une valeur ajoutée. ChatGPT pourra à terme les remplacer. Via un entrainement spécifique, l'assistant est en effet capable de rédiger un texte à partir de plusieurs sources soumises à la volée. Par exemple, un article original en se basant sur trois ou quatre articles tiers, éventuellement écrits dans plusieurs langues. Le changement est d'ailleurs déjà en marche. Selon nos confrères The Verge, le magazine américain CNet a décidé de supprimer des postes, quelques temps après avoir déployé une IA conçue pour écrire des articles.

"Le journaliste ne pourra plus se contenter de rapporter des informations de manière objective, mais va évoluer vers une position hybride"

"ChatGPT va pousser le journaliste à se concentrer sur la qualité du raisonnement et sur une réflexion nouvelle plutôt que sur une collection d'informations fédérées et harmonisées en bout de course. Il ne pourra plus se contenter de rapporter des informations de manière objective, mais va évoluer vers une position hybride qui est celle de journaliste penseur", analyse Badr Boussabat, président et cofondateur d'AI Together, une organisation à but non-lucratif promouvant les usages inclusifs de l'IA.

Aux côtés des contenus, ChatGPT s'applique aussi, évidemment, au support. Une entreprise pourra s'appuyer sur lui pour automatiser en partie son help desk. "Le premier cas d'usage que nous observons autour de l'IA générative de texte réside dans le support de produits et services, le tout dans de multiples langues. La question centrale est ici de savoir comment automatiser le processus de questions-réponses", nous confie Ali Ghodsi, CEO de Databricks. "Ce cas d'usage ne peut néanmoins pas être mis en œuvre avec ChatGPT par défaut, car cette technologie ne maitrise pas un produit ou un service particulier. Pour que ça fonctionne, il est nécessaire d'entrainer le modèle sur les données métier sous-jacentes."

Automatisation de la programmation

Grâce à ChatGPT, les supports de premier et de deuxième niveaux, impliquant jusqu'à des actions correctives, pourraient être partiellement voire totalement automatisés. Résultat : les agents de help desk seraient de facto beaucoup plus limités en nombre, leur intervention se limitant aux seules problématiques n'ayant jamais été élucidées. "Ils auraient alors tout loisir de soigner la relation humaine et la qualité de service", insiste Badr Boussabat.

"Au final, autant de métiers vont disparaître et être créés avec l'avènement de ChatGPT"

Autre métier impacté : celui de programmeur. "Les métiers de codeurs occasionnels, tels les traders, vont être bouleversés par ChatGPT", prévient Pierre Haren, CEO de la start-up d'IA Causality et fondateur d'Ilog (un éditeur de logiciels français acquis par IBM pour 215 millions de dollars en 2008). "Cet outil va donner aux bons profils un surcroît de performance d'environ 30%." Et El Mehdi Ntayeba, directeur général d'Hyperbots (entité de l'ESN Devoteam spécialisée dans l'IT automation), de rappeler : "ChatGPT est capable de résoudre un nombre incalculable de problématiques de codage en expliquant les solutions. A croire qu'il a ingéré l'intégralité des tutoriels et de la documentation technique disponibles sur le web."

Quel pourrait être la prochaine étape ? "On peut imaginer qu'une IA générative comme ChatGPT viendra très bientôt nourrir la gestion des processus automatisés", anticipe Mick Levy, directeur de l'innovation business au sein de l'entité Business & Decision d'Orange Business. "Dans un process de gestion de la relation client par exemple, cette intégration permettrait de générer à la volée le contenu d'un mail, voire même de créer un contrat de manière personnalisée en fonction du contexte et des produits et services sollicités." Le mariage de ChatGPT avec le process automation laisse ainsi entrevoir de toutes nouvelles perspectives en termes d'automatisation des métiers.

"Au final, autant de métiers vont disparaître et être créés avec l'avènement de ChatGPT. C'est la règle du jeu de l'industrialisation", martèle Hervé Laurandin chez Abbyy. "L'électricité et le secteur de l'énergie ont remplacé les allumeurs de réverbères, la machine à laver et son appareil de production ont remplacé les lavandières..."