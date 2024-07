ChatGPT loin devant, les Gafam à la traîne : voici les outils d'IA préférés des start-up selon les métiers

Une étude de Hubspot dévoile les outils d'IA les plus utilisés selon les différents corps de métier d'une start-up. Seul Gafam présent dans le classement, Microsoft place deux outils grâce à OpenAI.

Sales, marketing, analyse de données et expérience client. Peu importe le service, au sein des start-up, ChatGPT demeure l'outil d'intelligence artificielle le plus utilisé, et de loin. C'est en tout cas ce que nous apprend une étude réalisée par Hubspot et publiée au mois de mars.

Pour réaliser cette étude, Hubspot, une société américaine qui développe des logiciels BtoB dédiés au marketing et au service client, a interrogé plus de 1 000 start-up en phase de démarrage (de l'amorçage à la série B) provenant de 21 pays. Pour les quatre corps de métier mentionnés ci-dessus, ChatGPT arrive en tête des outils d'IA les plus utilisés. Le chatbot d'OpenAI est notamment plébiscité par 67% des sales. Les outils d'IA de Hubspot arrivent en deuxième position dans chacune des catégories. Une place qui peut surprendre, bien que Hubspot, qui a réalisé l'étude, nous ait assuré que les start-up interrogées ne faisaient pas partie de ses clients. Le fait que l'entreprise ait regroupé tous ses logiciels en une seule catégorie doit sûrement expliquer en partie ce classement.

Derrière, GitHub Copilot complète le podium. Avec ChatGPT, ce logiciel codéveloppé par OpenAI permet à Microsoft de placer deux outils d'IA dans ce classement où les autres membres des Gafam brillent par leur absence. Celle de Gemini a de quoi surprendre, même si la sortie récente de l'IA de Google a pu entraîner une prise en main tardive des start-up (Gemini a été dévoilé en décembre 2023, trois mois seulement avant la publication de l'étude).

ChatGPT est de loin l'outil le plus utilisé. © Hubspot

Enfin, l'étude nous délivre un dernier enseignement non négligeable : peu importe les services envisagés (sales, marketing, analyse de données et expérience client), les outils d'IA les plus utilisés arrivent globalement dans le même ordre, avec en plus des pourcentages très proches pour ces quatre catégories.