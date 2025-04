Voici combien coûteront les funérailles du pape François

D'après les premières estimations de médias italiens, les funérailles du pape François devraient être moins coûteuses que celles de Jean-Paul II.

Après la mort du pape François ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, une importante cérémonie est en préparation au Vatican. L'événement, qui aura lieu samedi 26 avril sur la place Saint-Pierre, mobilise déjà les autorités romaines face à l'affluence attendue.

Des centaines de milliers de fidèles devraient se rassembler pour rendre un dernier hommage au souverain pontife argentin, tandis que 170 délégations internationales, dont celle du président Emmanuel Macron, ont confirmé leur présence.

Contrairement aux funérailles fastueuses de Jean-Paul II, qui auraient coûté environ 5 millions d'euros en 2005, les obsèques de Jorge Mario Bergoglio devraient coûter entre 1,5 et 3 millions d'euros, selon les estimations du journal conservateur italien Il Giornale, bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels.

La Sky Italia avance des estimations plus faibles, réparties en plusieurs catégories : l'aménagement de la place Saint-Pierre représenterait entre 200 000 et 500 000 euros, les services de sécurité et de protection civile coûteraient entre 300 000 et 800 000 euros, la communication et les médias, entre 100 000 et 200 000 euros, et enfin les aspects liturgiques, la sépulture et le protocole entre 50 000 et 100 000 euros.

Ces funérailles reflèteront la volonté de simplicité qui a caractérisé le pontificat de François. Contrairement à la tradition, il reposera dans un cercueil unique en bois et non dans les trois cercueils traditionnels en cyprès, plomb et chêne. Son corps sera exposé directement dans ce cercueil ouvert, et non sur un catafalque. De plus, il a choisi d'être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure plutôt qu'à Saint-Pierre, dans un "sépulcre simple, sans décoration particulière et avec l'unique inscription : Franciscus", comme précisé dans son testament.

Le ministre de la Protection civile et des Politiques maritimes, Nello Musumeci, a annoncé qu'un premier financement de 5 millions d'euros a déjà été débloqué. Cette somme servira notamment à la mobilité, à l'assistance et à l'accueil des visiteurs et délégations jusqu'à l'élection du nouveau pape – et non pour la simple cérémonie funéraire. Un dispositif de sécurité exceptionnel sera mis en place avec des systèmes anti-drones, des intercepteurs aériens et le déploiement de milliers d'agents.

Fait remarquable, une partie des frais funéraires ne pèseront ni sur les finances du Vatican ni sur les fonds publics. Dans son testament, le pape François a stipulé : "Les frais liés à la préparation de ma sépulture seront couverts par la somme prévue par le bienfaiteur que j'ai désigné." L'identité de ce donateur anonyme n'a pas été révélée.

Cette initiative vient soulager un Vatican en difficulté financière. Le pape François avait fait de l'assainissement des comptes l'une des priorités de son pontificat, mais les déficits persistent. Selon les derniers chiffres connus, le Saint-Siège affichait encore un déficit structurel de 83 millions d'euros en 2024, malgré les efforts de réforme engagés par le pontife argentin tout au long de ses douze années de règne.