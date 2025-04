Le soleil et la chaleur reviennent bientôt : voici la date exacte où il fera 27 degrés en France

Après la grisaille, le soleil fait son grand retour. Des températures quasi estivales sont attendues en France dès la semaine prochaine.

Il y a encore quelques jours, on pestait contre la pluie et les parapluies se retournaient dans les bourrasques. Et pourtant l'été pourrait bien débarquer avant l'heure. Alors que le mois de mai approche à grands pas, la France s'apprête à vivre une séquence un début de saison quasi-estivale.

Parlons technique : l'anticyclone va s'installer, et avec lui une série de journées radieuses. Dès lundi, les premiers signes de cette bascule seront perceptibles. Sur la majeure partie du territoire, le ciel s'annonce très lumineux, avec seulement quelques voiles résiduels sur la Bretagne ou des averses éparses du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures franchiront rapidement la barre des 20 °C dans de nombreuses régions, des Pays de la Loire à l'Île-de-France, en passant par l'Aquitaine et le Centre. Sur la façade méditerranéenne, on restera encore un peu en retrait, le thermomètre oscillant entre 17 et 19 °C notamment à Ajaccio et Marseille.

Au fil des jours, la dynamique s'intensifie. Mardi, le bleu du ciel s'impose partout ou presque, les maximales grimpent à 24 °C à Paris, Lille et Amiens, 23 °C à Orléans, Rennes ou Bordeaux. La douceur gagne même le Grand Est et la région lyonnaise, où l'ambiance devient franchement printanière. Mercredi, stabilité et grand soleil semblent être le mot d'ordre, offrant une parenthèse idéale pour profiter de la lumière retrouvée. Les valeurs dépassent alors localement les 25 °C sur le nord, l'Île-de-France et même la façade atlantique.

Mais c'est à partir du jeudi 1er mai que la chaleur va atteindre son apogée : Météo France prévoit 27 °C à Paris, des pointes similaires à Lille, Amiens ou encore dans une large partie du nord de la France. Même les régions traditionnellement plus fraîches au printemps, comme la Bretagne ou la Normandie, profiteront d'une douceur très inhabituelle, avec des maximales flirtant avec les 24 °C à Rennes ou 21 °C à Caen. Sur le sud-ouest, les premiers orages pourraient ponctuer la journée, mais sans vraiment entamer la sensation estivale générale.

Pour les Français, ce coup de chaud tombe à pic : le long week-end du 1er mai devrait voir les parcs, jardins, terrasses et bords de plage pris d'assaut. L'ambiance estivale promet de s'installer jusque vendredi avec des températures similaires dans le nord, avant un léger repli attendu pour le week-end, avec le retour de quelques averses et une baisse des températures. Cependant, rien ne dit que l'été sera tout tracé ; ce premier épisode chaud ne préjuge en rien de la météo à venir pour les mois de juin, juillet ou août. Mais l'occasion est belle de savourer ce premier avant-goût, en mettant de côté pour quelques jours les souvenirs de la grisaille d'avril.