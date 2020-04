Office 365 devient Microsoft 365 et prend un nouveau départ

Pour l'occasion, Office 365 Personnel et Office 365 Famille font l'objet d'un lifting. Objectif de Microsoft : mieux séduire la clientèle grand public.

[Mise à jour le vendredi 24 avril 2020 à 17h55] Office 365 est désormais rebaptisé Microsoft 365. Microsoft profite de cette annonce pour introduire plusieurs nouveautés à ses offres consumer dénommées à partir de maintenant Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Famille. Money, son célèbre gestionnaire de budget, est intégré au tableur Excel. Quant à Word, il est équipé d'une intelligence artificielle d'aide à la rédaction baptisée Editor. Enfin, PowerPoint est doté d'un assistant de design et d'un coach intelligent pour aider à articuler, poser sa voix, ou détecter des tics de langages. A l'occasion de ces lancements, l'éditeur américain propose Microsoft 365 Personnel à 59,99 euros par an au lieu de 69 euros et Microsoft 365 Famille à 68,96 euros par an au lieu de 99 euros.

Déclinaison par abonnement de la suite Office, Office 365 a été lancée en 2010. Désormais baptisée Microsoft 365, cette offre cloud se compose initialement d'un agrégat d'applications développées indépendamment, reprenant notamment les briques de l'Office historique : Excel, Exchange, SharePoint, Word... Microsoft l'a complétée au fil des années d'applications supplémentaires, telles le service de stockage cloud SkyDrive (depuis rebaptisé OneDrive) ou la messagerie collaborative Microsoft Teams. Mais aussi de logiciels issus d'acquisitions : Skype et le réseau social d'entreprise Yammer, par exemple. Depuis, l'éditeur s'est lancé dans un vaste chantier visant à mieux intégrer toutes ces briques.

Particuliers, étudiants, TPE, PME, grandes entreprises et grands groupes, Microsoft décline Microsoft 365 en pas moins d'une quinzaine de forfaits visant à répondre à chaque public. Deux sont taillés pour les particuliers : Microsoft 365 Personnel (anciennement Office 365 Personnel) et Microsoft 365 Famille (ex-Office 365 Famille). Ces forfaits ouvrent accès à l'ensemble des briques de base d'Office : Word, Excel et PowerPoint. Incluant 60 minutes d'appel Skype par mois vers les fixes ou mobiles, ils ne s'étendent par pour autant aux applications collaboratives de la suite, type Yammer ou SharePoint, réservées elles aux offres de la gamme Enterprise.

Un forfait, d'entrée de gamme de Microsoft 365, est gratuit. Il s'agit d'Office Online. Comme son nom l'indique, il se limite à la déclinaison des applications d'Office en mode web. Au programme : la messagerie Outlook.com, OneDrive et des versions en ligne de Word, Excel et PowerPoint. Office Online ne permet pas d'installer les logiciels de la suite Office sur son poste.

Aux côtés de la suite Microsoft 365 (ex-Office 365) disponible par abonnement, Microsoft continue de commercialiser son historique pack Office. La dernière version de ce dernier n'est autre qu'Office 2019. Elle est principalement disponible en trois versions : Office 2019 Famille et Étudiant, Office 2019 Famille et Petite Entreprise et Office 2019 Professionnel. S'installant sur un PC ou un Mac, Office 2019 ne bénéficie pas de mises à jour au fil de l'eau via Internet. Une possibilité qui est réservée à la gamme Office 365.

La gamme Microsoft 365 Business regroupe les éditions de la suite de productivité de Microsoft taillées pour les TPE-PME. A la différence des abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille, elles intègrent en plus des applications de travail collaboratif au premier rang desquelles la messagerie d'équipe Microsoft Teams, le portail de gestion de contenu d'entreprise SharePoint et la messagerie professionnelle Exchange.

Contrairement à G Suite (les ex-Google Apps), Microsoft 365 a su faire son trou sur le terrain des grandes entreprises. Sur ce plan, la suite a séduit une large majorité des groupes du CAC40 (80%). Pourquoi ? Car à la différence de l'offre de Google qui se limite au mode web (ou SaaS), Microsoft 365, dans ses versions Business comme Enterprise, propose aussi bien des applications en mode pur web, avec Office Online, que sous la forme de logiciels à installer sur le poste. Une liberté que les grands groupes apprécient, et qui leur apporte la flexibilité nécessaire à leur vaste organisation.

Ces dernières années, Microsoft n'a cessé de développer le volet collaboratif d'Office 365. Plusieurs briques ont ainsi été ajoutées en vue de répondre à l'émergence de nouveaux usages dans ce domaine :

Microsoft Teams. Teams propose une alternative à l'outil de team messaging Slack. Comme Slack, l'application permet de créer des fils de chat thématiques ou par projet, via lesquels il est possible d'échanger, partager des documents, recevoir des alertes. Au sein de la Microsoft 365, l'outil de visioconférence Skype for Business est désormais intégré à Teams.

Teams propose une alternative à l'outil de team messaging Slack. Comme Slack, l'application permet de créer des fils de chat thématiques ou par projet, via lesquels il est possible d'échanger, partager des documents, recevoir des alertes. Au sein de la Microsoft 365, l'outil de visioconférence Skype for Business est désormais intégré à Teams. Yammer. Acquise par Microsoft en 2012, la brique vient enrichir Office 365 d'un réseau social d'entreprise. Son intégration a pris du temps. En 2017, elle a été intégrée à la gestion des groupes collaboratifs de la suite. Depuis, Yammer a été introduit dans Teams sous la forme d'une extension baptisée Communities. Elle permet d'interagir avec le réseau social depuis la messagerie d'équipe.

Acquise par Microsoft en 2012, la brique vient enrichir Office 365 d'un réseau social d'entreprise. Son intégration a pris du temps. En 2017, elle a été intégrée à la gestion des groupes collaboratifs de la suite. Depuis, Yammer a été introduit dans Teams sous la forme d'une extension baptisée Communities. Elle permet d'interagir avec le réseau social depuis la messagerie d'équipe. Power Platform est un environnement de développement d'applications sans code. Proposé au sein des forfait Microsoft 365 Enterprise Apps, E3 et E5, il permet aussi bien de gérer de la data visualisation via Power BI que de créer des workflows avec Power Apps ou encore des processus de robotic process automation par le biais de Power Automation.

Parallèlement, Microsoft a commencé à injecter des possibilités d'IA à Microsoft 365. Elles concernent notamment Word qui intègre désormais plusieurs fonctionnalités à base de machine learning : assistant stylistique, de création de contenus (lire l'article : L'intelligence artificielle envahit Office 365 et G Suite).

​La communication est une autre priorité de Microsoft avec Office 365. Lancé fin 2015, le forfait Mictosoft 365 E5 (ex-Office 365 E5) introduit un service cloud de PBX, basé sur Skype, taillé pour assurer la gestion de la téléphonie d'une entreprise. Il intègre aussi une fonctionnalité pour piloter les appels et conférences téléphoniques transitant par un système de téléphonie traditionnel (RTC). Avec cette nouvelle corde à son arc, Microsoft vient concurrencer les équipementiers télécoms. Dans le sillage de sa stratégie "Cloud-First, Mobile-First", Microsoft propose par ailleurs une déclinaison de Microsoft 365 pour iPhone et smartphones Android. Une brique sur laquelle le groupe investit beaucoup.

Autre chantier initié par Microsoft : l'ouverture de Microsoft 365 pour en faire une plateforme sur laquelle d'autres éditeurs peuvent greffer des applications. Dans la même logique, l'idée est également de faciliter l'intégration des fonctions de la suite (en matière de communication, de collaboration) à des applications tierces, iOS et Android. Une politique qui passe par la mise à disposition d'outils de développement et d'API (les Office 365 Connectors).

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est aussi dans cette optique que le groupe américain a ouvert son Office 365 Store. Intégrée à sa place de marché d'applications (l'AppSource), elle a pour but de référencer toutes les applications compatibles avec Microsoft 365. En parallèle, Microsoft propose également une galerie d'extensions et de bots dans Teams. Dans le sillage de cette démarche, Microsoft a signé une série de partenariats visant à intégrer sa suite aux offres d'autres poids lourds de l'informatique. C'est le cas avec Salesforce, SAP ou Workday.