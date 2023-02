ChatGPT, un super assistant qui séduit déjà les pros

L'intelligence artificielle développée par OpenAl s'est imposée dans le quotidien de nombreuses entreprises françaises, malgré ses limites. Témoignages.

ChatGPT est sorti il y'a à peine trois mois mais certains professionnels en France l'utilisent déjà quotidiennement. Entre la création de contenus, l'analyse de données, l'assistance aux clients ou encore la génération d'idées ou de concepts, les usages sont multiples, tout comme les avantages procurés par la désormais célèbre IA.

ChatGPT permet un gain de temps considérable. Pour Benjamin Kauffmann, fondateur de Master Brain, une agence de prestation informatique, cet outil "produit rapidement de nombreux documents techniques simples à réaliser mais extrêmement longs". Il permet également de générer des premières bases de code. "Je fournis à mes prestataires ces bases. Leur travail est en quelque sorte prémâché donc ils passent moins de temps sur leurs missions et me reviennent moins chers". Un constat partagé par Vincent Vauban, développeur chez Alteca : "Pour coder, il constate des anomalies que l'œil humain a du mal à voir, comme par exemple un espace en trop". Des gains de temps, et donc de productivité, qui permettent de réduire la facture.

ChatGPT permet aussi d'améliorer le service rendu. C'est le cas notamment chez iAdvize. Pour Florent Gosselin, responsable de la stratégie produit de cette entreprise BtoB qui propose une plateforme conversationnelle pour les marques, ChatGPT est déjà un outil essentiel. "Notre chatbot est désormais plus performant : l'intelligence artificielle est capable d'analyser les conversations et donc de mieux comprendre les besoins du client mais aussi de s'exprimer de manière plus fluide, plus humaine". Une aubaine pour Alexandre Henneuse, l'un des créateurs de ClientEcho, un dispositif qui génère pour divers commerces des réponses automatiques aux avis de leurs clients : "L'intelligence artificielle propose une réponse personnalisée à ces avis, et en n'importe quelle langue !" Cela permet aux commerçants de "maitriser leur e-réputation en répondant notamment aux commentaires négatifs". Cela sans y consacrer leur temps ou celui d'un employé.

Un outil pas si simple à utiliser efficacement

Si ChatGPT semble pour l'instant particulièrement utilisé par les entreprises tech, d'autres professionnels se sont également tournés vers cet outil. Pahri Raipeb, cofondateur de la biscuiterie en ligne Pap et Pille, semble stupéfait par les prouesses accomplies par cette intelligence artificielle : "Tous les ans, on passe du temps à mettre à jour nos procédures de contrôle de qualité. ChatGPT les a rédigées très rapidement et nous a même fait des suggestions auxquelles on n'avait pas pensé !" Conquis par cette technologie, il s'en est également servi pour "rédiger un programme de formation sur LinkedIn à destination des alternants en communication". Pour ces petites missions, ChatGPT ne requiert pas de connaissances précises en informatique. Mais pour exploiter pleinement ses nombreuses fonctions, il semble nécessaire d'être un minimum familier avec les nouvelles technologies.

Il s'agit sans doute là d'une première limite à cette intelligence artificielle. Si le dispositif ClientEcho évoqué précédemment parvient à formuler des textes similaires à ceux d'un humain, c'est parce que "ChatGPT est combiné avec d'autres programmes et d'autres algorithmes" explique Alexandre Henneuse. Benjamin Kauffmann (Master Brain) précise qu' "aujourd'hui, plus que ChatGPT lui-même, c'est la combinaison des intelligences artificielles qui devient capitale". Sans aller aussi loin que la maîtrise de plusieurs IA, il convient d'apprendre à maitriser l'outil pour l'optimiser. Louis Deslus, fondateur de Getjob et créateur de contenus pour améliorer l'expérience de recrutement, met en garde sur cet aspect : "C'est un vrai travail de fournir les bonnes informations à ChatGPT. C'est pour moi un outil indispensable, mais c'est indispensable car je sais l'utiliser".

"Il peut donner une réponse erronée avec un aplomb incroyable"

Autre limite, l'intelligence artificielle développée par OpenAI possède encore "une connaissance limitée", déplore Florent Gosselin chez iAdvize. "C'est pourquoi il est essentiel de lui transmettre les savoirs et les données de l'entreprise pour une meilleure efficacité". Par ailleurs, ChatGPT peut "donner une réponse erronée avec un aplomb incroyable". Une défaillance également remarquée par Louis Deslus (Getjob) : "Si on lui pose des questions sur un domaine où l'on est expert, on se rend compte qu'il peut dire n'importe quoi". Autre problème pour ceux qui ont une utilisation soutenue de ChatGPT, le nombre de requêtes "est limité à environ 30 par heure pour la version gratuite" et "un trop grand nombre d'utilisateurs simultanés peut entrainer des blocages", prévient Vincent Vauban (Alteca).

Malgré ces limites, tous les professionnels interrogés estiment que ChatGPT s'avère être d'une grande aide pour leur activité. Tous aussi assurent que l'outil n'est pas encore autonome. A l'heure actuelle, c'est un instrument complémentaire qui améliore l'efficacité des travailleurs. Mais la prochaine version de ChatGPT devrait paraitre très prochainement et OpenAl promet de passer à la vitesse supérieure. De là à ce que cette intelligence artificielle dépasse son rôle de super assistant ?