Le crédit d'impôt pour les services à la personne devient plus compliqué à obtenir : de nouvelles cases sont à remplir dans la déclaration de revenus

5 millions de contribuables profitent d'un crédit d'impôt. Pour continuer à en bénéficier ils doivent remplir une nouvelle case dans leur déclaration de revenus cette année. Sans ça, ils perdront leur avantage fiscal et devront payer plus d'impôt sur le revenu.

Contrairement aux idées reçues, le fisc ne sert pas simplement à prélever les contribuables. Dans certains cas, c'est plutôt l'administration fiscale qui doit de l'argent aux ménages. Cependant, pour recevoir leur remboursement cette année, les foyers concernés devront accomplir une démarche supplémentaire. En effet, une nouvelle case a fait son apparition sur la déclaration de revenus.

5 millions de contribuables devront respecter cette nouvelle obligation. Il s'agit de tous ceux qui bénéficient d'un crédit d'impôt pour services à la personne. En clair, tous les foyers qui embauchent une femme de ménage, une nounou, un jardinier ou une aide à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. Selon la Direction générale des finances publiques (DGFIP), ce crédit d'impôt représente un gain annuel de 1 226 euros en moyenne par foyer fiscal. Légalement, le crédit d'impôt peut même grimper jusqu'à 6 000 euros. Autant d'argent que le fisc devra rembourser aux contribuables éligibles.

Pour profiter de ce crédit d'impôt, les contribuables doivent mentionner, dans leur déclaration de revenus, les sommes qu'ils ont déboursées entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2025 pour s'offrir les services d'un employé à domicile. Ils doivent alors indiquer ces dépenses dans la case 7DB du formulaire de déclaration. Pour accéder à la case 7DB, le contribuable doit se rendre dans son espace personnel sur le site impot.gouv.fr, ouvrir sa déclaration et aller jusqu'à la seconde page intitulée "Vos charges". La ligne "Service à la personne : emploi à domicile" correspond à la case 7DB.

Le crédit d'impôt lié à la case 7DB donne droit à un remboursement de 50% des frais engagés pour l'emploi d'une personne à domicile. Pour un foyer sans enfant, le montant maximal des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt est de 12 000 euros, offrant ainsi un crédit d'impôt de 6 000 euros. Ce plafond est augmenté de 1 500 euros par enfant à charge, portant le montant maximal du crédit d'impôt à 6 750 euros pour un foyer avec un enfant et 7 500 euros pour deux enfants.

Prenons l'exemple d'un couple qui a dépensé, en 2025, 4 000 euros pour employer une nounou afin de garder leur enfant et 6 000 euros pour se payer les services d'une femme de ménage. Notre couple devra alors indiquer le premier montant dans la case "Garde d'enfants", et le second dans la case "Entretien de la maison et travaux ménagers". Ces cases se trouvent sous la case 7DB. Le fisc calculera alors automatiquement un crédit d'impôt de 2 000 euros pour la première dépense et de 3 000 euros pour la seconde. L'administration fiscale devra alors verser 5 000 euros à notre couple de contribuables.

Or, et c'est là toute la nouveauté, une nouvelle case doit également être complétée depuis cette année. Les contribuables devront y indiquer quel est l'organisme, l'entreprise ou l'association qui a touché les sommes mentionnées dans la déclaration de revenus. Concrètement, notre couple pris en exemple devra indiquer le nom de la société pour laquelle travaille la nounou et idem pour la femme de ménage. Cette nouvelle information doit permettre à l'administration fiscale de vérifier que les dépenses déclarées correspondent bien à des prestations réellement effectuées.

Initialement ce changement était prévu pour la campagne déclarative de 2025 sur les revenus de 2024. Toutefois, l'adoption tardive du projet de loi de finances à l'époque avait rendu impossible la mise à jour des formulaires de déclaration de la DGFIP. C'est désormais chose faite, et les contribuables doivent se montrer vigilants.